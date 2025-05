Los mejores protectores solares minerales de 2025

Estos tienden a proporcionar menos protección solar, según las pruebas de Consumer Reports, pero algunos son mejores que otros.

Los protectores solares minerales contienen sólo dióxido de titanio, óxido de zinc o ambos como ingredientes activos.

By Trisha Calvo

En las calificaciones de CR, clasificamos los protectores solares por tipo de aplicación: aerosol, loción y barra. Pero los protectores solares también se pueden dividir según el tipo de principios activos que contienen. Los protectores solares minerales, también llamados protectores solares físicos o naturales, y los protectores solares químicos están diseñados para proteger de los rayos ultravioleta que dañan la piel, pero los dos tipos funcionan de manera diferente.

Los protectores solares minerales contienen óxido de zinc, dióxido de titanio o ambos. Esos ingredientes actúan como un escudo. Cuando los rayos ultravioleta llegan a la piel, los protectores solares minerales los desvían físicamente, es decir, los “rebotan”.

Los ingredientes químicos protegen absorbiendo la luz ultravioleta antes de que pueda penetrar la piel y luego, mediante una reacción química, la liberan en forma de calor. La mayoría de los protectores solares químicos contienen más de un ingrediente activo. Los ingredientes activos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos para su uso en protectores solares químicos incluyen avobenzona, homosalato, octisalato, octocrileno y oxibenzona. También hay protectores solares elaborados con ingredientes químicos y minerales.

Sigue leyendo a continuación para conocer los pros y los contras de los protectores solares minerales y químicos, así como los mejores protectores solares minerales en nuestras calificaciones. Los miembros de CR también pueden explorar nuestras calificaciones completas de protectores solares de docenas de productos en lociones, aerosoles, faciales y en barra. Y consultar nuestra guía de compra de protectores solares para saber cómo probamos los protectores solares.

Protectores solares minerales versus protectores solares químicos

Muchas personas prefieren utilizar protectores solares minerales en lugar de químicos por motivos de seguridad y medioambientales.

En 2019, la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos, por sus siglas en inglés) pidió a los fabricantes de protectores solares que proporcionaran más datos de seguridad sobre los ingredientes químicos activos. La agencia dijo que estaba satisfecha con la información que tenía sobre el dióxido de titanio y el óxido de zinc. El problema con los ingredientes químicos activos es que dos estudios de la FDA demostraron que pueden llegar al torrente sanguíneo a través de la piel. Esto generó preocupaciones de que no eran seguros de usar. Pero la FDA y muchos dermatólogos dicen que ese no es el caso y que la gente debería seguir usando protector solar.

También se cree que los protectores solares minerales son menos dañinos para los arrecifes de coral y otras formas de vida marina en comparación con los químicos. Esa es una de las principales razones por las que los mejores protectores solares minerales en nuestras pruebas obtienen la designación Green Choice de CR, resaltada con un ícono de hoja verde en nuestras calificaciones. Algunas personas también encuentran que los protectores solares químicos irritan su piel.

Teniendo en cuenta todos estos problemas sin resolver, ¿por qué no optar simplemente por protectores solares minerales?

Según las pruebas de protección solar de CR, los protectores solares minerales simplemente no brindan el mismo nivel de protección solar que muchos (pero no todos) químicos.

“Ninguno de los productos solo minerales o minerales más químicos de nuestra actual selección de protectores solares obtuvo una calificación alta”, dice Susan Booth, quien dirige las pruebas de protectores solares de Consumer Reports. “De hecho, las pruebas de CR nunca han encontrado un protector solar mineral que esté en la cima de las calificaciones. La mayoría de ellos fluctúan en el medio del grupo, o incluso más abajo”, agrega. Algunos protectores solares minerales brindan una protección de FPS adecuada pero no suficiente protección de amplio espectro, o viceversa. Todos los protectores solares que CR recomienda tienen ingredientes químicos activos.

Los mejores protectores solares minerales

Si te preocupa la exposición a sustancias químicas en ti o en el medio ambiente, o si tienes la piel sensible y prefieres usar un protector solar mineral, nuestras pruebas encontraron que los productos a continuación son aceptables, aunque están lejos de ser los mejores en nuestras pruebas de protección solar.

Badger Active Mineral Sunscreen Cream SPF 30 Unscented

Aveeno Baby Continuous Protection Zinc Oxide Sunscreen SPF50

Blue Lizard Sport Mineral Spray SPF 50+ Unscented

Herbivore Star Seed Sheer Glow Mineral Sunscreen SPF 30

Drmtlgy Broad Spectrum SPF 45

Native Face Mineral Sunscreen SPF 30

Aveeno Kids Continuous Protection Mineral Sunscreen Lotion SPF50

EltaMD UV Stick SPF 50+

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2025, Consumer Reports, Inc.