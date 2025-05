Escándalo en Copa Libertadores: Futbolista venezolano Miguel Navarro denunció xenofobia de un jugador de São Paulo

La Copa Libertadores, una competición que promueve la integración continental a través del deporte, quedó este martes envuelta en un grave episodio de xenofobia. El defensor venezolano Miguel Navarro, jugador de Talleres de Córdoba, acusó públicamente al mediocampista paraguayo Damián Bobadilla, del São Paulo, de haberle lanzado un insulto discriminatorio durante el partido que enfrentó a ambos equipos en Brasil.

Todo ocurrió poco después del gol que sentenció el marcador 2-1 a favor de los locales. Bobadilla cruzó cerca de Navarro, le dijo algo al pasar y el venezolano reaccionó de inmediato. Lo que siguió fue una trifulca que detuvo el juego y dejó al jugador visiblemente afectado, hasta el punto de derramar lágrimas en pleno campo.

El árbitro Piero Maza y sus asistentes, junto al VAR, no lograron establecer lo dicho y por lo tanto no hubo sanciones inmediatas.

“Navarro fue objeto de comentarios que no tienen cabida en el fútbol ni en ningún otro ámbito”, aseguró el técnico de Talleres, Mariano Levisman, tras el encuentro, según publicó Infobae. La denuncia del club indica que Bobadilla le habría dicho “venezolano muerto de hambre”.

Navarro alza la voz en redes y Talleres exige medidas

Aunque al final del partido el defensor evitó profundizar frente a las cámaras —“No quiero hablar sobre eso, solo quiero irme a mi casa. Él sabe lo que dijo”—, más tarde recurrió a su cuenta de Instagram para enviar un mensaje poderoso:

“Quisiera poder ya tener en mis manos la solución al hambre que vive mi país, espero Dios me dé abundancia para poder ayudar. No creo que se pueda hacer mucho contra la pobreza mental. Nunca me avergonzaré de mis raíces, iré hasta las últimas consecuencias frente al acto de xenofobia que viví hoy en Brasil a manos de Damián Bobadilla, en el fútbol no hay cabida para los discursos de odio”.

La imagen del venezolano conversando con miembros de la policía militar brasileña al término del juego reforzó la gravedad del hecho. Según medios locales, las autoridades acudieron al vestuario de São Paulo en busca del jugador, pero Bobadilla ya se había marchado del estadio sin siquiera ducharse.

Compañeros como Augusto Schott y Federico Girotti no dudaron en respaldarlo. “Uno de nuestros compañeros estaba muy triste. No quería dejar pasar esto”, dijo el capitán, mientras que Girotti fue más allá: “Le dijeron ‘venezolano muerto de hambre’, y el San Pablo tiene a un jugador venezolano, Ferraresi… Estas cosas no pueden pasar. Se tiene que hacer responsable de sus acciones el que fue”.

Talleres, además, publicó un comunicado oficial repudiando el hecho, solidarizándose con Navarro y pidiendo acciones concretas. “No hay lugar para el odio en el fútbol”, expresó el club, que también recordó que la Conmebol impulsa campañas antidiscriminatorias antes de cada partido.



