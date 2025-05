Marchan racistas enmascarados en Kansas City, según la policía, aparecieron así nomás

¿Se imagina que de pronto se encuentra a un nazi en la sala de su casa?

El tipo está desacomodando sus cosas, orinando en los cojines de su sofá, marchando con sus sucias botas sobre su alfombra y gritando consignas amenazantes, y en contra de su existencia en su propio hogar.

Eso justamente fue lo que tuvo que enfrentar la gente buena de Kansas City, Missouri el sábado 24 de mayo de 2025, ya que “de pronto aparecieron” aproximadamente 100 supremacistas blancos marchando frente al Museo y Monumento Nacional de la Primera Guerra Mundial en el Centro Histórico de esta ciudad. La policía dijo a los medios de comunicación que “creen” que estos sujetos no son de aquí.

No son “propiamente” nazis desde un punto de vista técnico y analítico, pero para muchos testigos oculares sí son unos cobardes pues solo un puñado de ellos mostraron su rostro, el resto iban enmascarados:

“No sé nada de ellos, excepto que son unos cobardes pues todos traían máscaras […] Me hace sentir decepcionado, aparentaban ser gente joven, más joven que yo que tengo 78 años. Me siento decepcionado que no entiendan por lo que los veteranos han tenido que pasar para mantener a Estados Unidos a salvo de otros países”, le dijo precisamente un veterano de guerra al fotoperiodista y documentalista Bret Hamilton (@brethamilton), al mismo tiempo que advertía que en este 2025 otras naciones se podrían apropiar de la Unión Americana para como está la situación.

Este lunes 26 de mayo se conmemoró el Día de los Caídos.

Los “manifestantes” pertenecen al “Patriot Front”, un grupo de odio nacionalista blanco que fue fundado en 2017 por Thomas Rousseau, tras la infame y violenta manifestación “Unite the Right” en Charlottesville, Virginia. Esta pseudo organización, en el radar del Southern Poverty Law Center, promueve una ideología ultranacionalista centrada en la creación de un etnoestado caucásico en Estados Unidos, obviamente rechazando el multiculturalismo y la diversidad… El mismo Rousseau dio un discurso vomitivo aquí en lo más íntimo de esta nuestra ciudad.

El señor Bret Hamilton dio a conocer en sus redes sociales que en menos de una hora que se reportó la presencia de estos sujetos en Kansas City ya habían desaparecido, y que el Departamento de Policía los escoltó tanto al frente como detrás de la marcha, por lo que debieron haber solicitado un permiso; de hecho, la cuenta @ChaosAlertsOnX subió un video en el que se puede ver a los supremacistas enmascarados subir a toda prisa a varios camiones de la empresa U-Haul, precisamente siendo protegidos por patrullas de la policía, mientras eran increpados por testigos en el lugar al terminar su desfile fascista.

Pero un portavoz del Departamento de Policía de Kansas City le aseguró KSHB Canal 41 que “no estaban al tanto de que el grupo planeaba venir a la ciudad porque dicho grupo no anuncia las ubicaciones de sus protestas o marchas”, y que supuestamente “no hay indicio alguno” que los hayan escoltado… Y ahí están las imágenes en redes sociales: Oficiales y patrullas de KCPD acompañando, protegiendo a estos racistas.

Ahora bien ¿Transportar a tanta gente en la caja de esos camiones U-Haul no debió ser objeto de escrutinio legal y social por parte de los oficiales de policía que estaban ahí?

Mucho tendría que explicar el alcalde Quinton Lucas sobre la presencia de un grupo de odio nacionalista blanco en nuestra Kansas City, hermosa y siempre loable por su diversidad cultural y étnica. Desafortunadamente y como de costumbre, solo dedicó un post extremadamente ambiguo y débil en X antes Twitter, sin dar contexto alguno:

“Si bien la Primera Enmienda otorga el derecho de traer cualquier mensaje a Kansas City, sabemos que nuestra diversidad, nuestra comunidad acogedora y nuestro respeto por los derechos de todos rechazan cualquier forma de odio y cobardía que se nos presente”.

Este periodista considera que el señor Lucas podría mostrar la misma pasión que expresa en sus constantes opiniones deportivas en redes sociales, pero ante lo peligroso y pernicioso que resulta la presencia de un grupo de odio que vino a aterrorizar a nuestra comunidad con su ideología racista.

Esperemos que ya no se aparezcan así nomás estos fantasmas enmascarados, que no regresen, que no haya una próxima vez, o que al menos las autoridades tengan la mínima calidad moral de advertirnos sobre su presencia para que esta fuerte comunidad les haga saber que aquí en Kansas City no son bienvenidos los racistas y sus discursos de odio.

(*) J. Antonio Ruiz H. es un periodista mexicano estadounidense egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García; cuenta con título por esa institución y cédula profesional expedida por el Registro Nacional de Profesionistas de la SEP. Actualmente produce y conduce el programa “Con Toño Ruiz” en YouTube. Durante varios años se desempeñó como jefe de información de los noticiarios de Azteca América y como director general de Noticias en Sin Censura TV.