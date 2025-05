Alexis Vega y su lista de pretendientes de Europa

Alexis Vega fue uno de los grandes líderes de los Diablos Rojos del Toluca en esta temporada. El aporte del “Gru” fue fundamental para que el equipo pudiera cortar la racha de éxitos del América en el Clausura 2025. Pero el Toluca podría perder a Alexis Vega.

El ex delantero de las Chivas de Guadalajara ha recuperado su mejor nivel con la camiseta de los Diablos Rojos del Toluca. Después de salir por la puerta de atrás del Rebaño Sagrado, ahora Vega puede presumir un campeonato.

En este Clausura 2025, Alexis Vega jugó 26 partidos en el conjunto de Antonio Mohamed. El “Gru” marcó 13 goles y concedió 11 asistencias. Los problemas físicos parecen haber quedado en el olvido, pues disputó 1,882 minutos dentro del campo con su club.

Las grandes actuaciones de Alexis Vega lo sitúan lejos del fútbol mexicano. El Feyenoord tuvo un acercamiento hace algunos años, pero por dudas en cuanto a su estado físico decidieron no invertir en el mexicano. Pero en la actualidad, Vega estaría en el radar hasta de cuatro clubes de Europa.

“El entrenador portugués, Renato Paiva, confesó que el Benfica lo veía con buenos ojos. Otros reportes indican que habría llamado la atención del Espanyol de Barcelona hace unos meses, además de que suenan otros equipos como el Porto o los Wolves”, enumeran desde Heraldo Deportes.

Alexis Vega quiere irse

El gran sueño de muchos jóvenes futbolistas es poder irse a jugar en el Viejo Continente. Alexis Vega reveló que ese también es su objetivo. El “Gru” reveló que el Toluca podría ablandar su mano en caso de que llegue una oferta proveniente de Europa.

“Sí, obviamente es un sueño que tengo todavía en la cabeza. No quiere quedarme con las ganas de poder ir a jugar a Europa y saber que no fui. Así que ahí está. Está una cláusula en el cual el Toluca, desde mi llegada, me dio la oportunidad de que si llegaba un equipo, me dio muchas facilidades, una cláusula súper pequeña”, dijo Vega.

Aunque se desconocen las cifras de la cláusula, Alexis Vega está valorado en €10 millones de euros ($10.8 millones de dólares). Este es un precio bastante razonable que un conjunto de Europa no dudaría en pagar.

