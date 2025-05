Brian Norman predice ganador de Canelo vs. Crawford: “Está en declive”

Brian Norman Jr., campeón invicto de peso welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), predijo que Terence Crawford será el ganador de la pelea que protagonizará el 13 de septiembre con Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

En una entrevista con la revista The Ring, Norman Jr. aseguró que Crawford es un boxeador disciplinado que está dedicado 100% al boxeo, mientras que Canelo Álvarez ha perdido el deseo de pelear porque ha ganado mucho dinero.

“De hecho, tengo a mi chico Crawford en esa pelea. Siento que lo que acabo de decir sobre mi mentalidad (de cómo soy), lo dedicado que estoy al juego o lo que sea, Crawford también está en eso, en cuanto a lo dedicado que está a esto del boxeo. Es disciplinado. Es otro de esos peleadores disciplinados, junto con Floyd Mayweather, Bernard Hopkins, Marvin Hagler, que están completamente dedicados al boxeo todo el año. Así que siento que definitivamente tiene la actitud y la mentalidad para salir y vencer a Canelo”, dijo.

“Lo loco es que yo también soy fan de Canelo. Siento que con el tiempo… él está en declive. Ya no hace las cosas que solía hacer. Su pelea contra Cotto es mi pelea favorita de Canelo. Tenía el movimiento de cabeza, los pies, la defensa. Literalmente hacía todas las combinaciones. Últimamente, ha estado con las sábanas de seda y esto de seda y aquello de seda, y es como si no lo quisiera tanto como antes. Solo porque hiciste el peso y tienes esto y aquello, no significa nada. Empújate como antes. Así que Canelo es mi hermano, pero últimamente ha estado resbalando”, agregó.

De acuerdo con algunos de los pronósticos de los expertos en el deporte, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Canelo Álvarez defenderá su campeonato indiscutido de 168 libras contra Terence Crawford. Crédito: Moises Castillo | AP

Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

