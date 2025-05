EE.UU. liberó a Ramón Matta Ballesteros, narco hondureño condenado a cadena perpetua

Un juez de Estados Unidos ordenó la liberación de Ramón Matta Ballesteros, de 80 años, quien se encuentra encerrado en una prisión del país desde abril de 1988.

El narcotraficante hondureño cumplía una condena de cadena perpetua en una cárcel en la ciudad de Springfield, Missouri, pero un juez de California concedió su liberación luego de una solicitud de la defensa debido a su condición delicada de salud.

El criminal, que alguna vez llegó a ser vinculado con el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena padece de un cáncer de próstata desde hace varios años, por lo que su familia espera que pase sus últimos años con sus seres queridos en Honduras.

El 5 de abril de 2022, el narcotraficante le envió una carta a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, solicitándole ayuda para poder regresar a su país, según informó EFE.

🟣❗#TN5Matutino | "Por tiempo cumplido" Juez en Estados Unidos, dicta liberación inmediata para Ramón Matta Ballesteros.



Sigue el EN VIVO https://t.co/THfpoK5m4v pic.twitter.com/VC3tmUJ7Ru — TN5 (@TN5Telenoticias) May 28, 2025

“Hoy tengo 77 años de edad, he perdido la visión de un ojo por glaucoma, soy usuario de oxígeno permanente. Tengo problemas en la columna y rodillas, lo cual me obliga al uso de andador para poder desplazarme. He perdido casi toda mi dentadura. Sumado a esto presento un deterioro general de salud inherente a mi edad“, escribió Matta en la misiva.

Su captura se registró en Tegucigalpa en 1988 y se dio de manera violenta, cuando el presidente de Honduras era José Azcona, lo que provocó manifestaciones frente al Parlamento y la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa.

Desde que fue capturado se le acusó de estar implicado en la muerte del agente de la DEA Enrique Camarena, registrada en México en noviembre de 1985.

Finalmente fue absuelto de dicha acusación en 2018 al comprobarse, tras una revisión judicial, que no participó en el secuestro y asesinato del agente de la DEA, pero le quedaron las otras condenas a cadena perpetua por el tráfico de drogas.

