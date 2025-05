José Benavídez Sr.: Crawford peleará igual que Scull y Charlo contra Canelo

El entrenador José Benavídez Sr. aseguró que Terence Crawford peleará de la misma forma que lo hicieron Jermell Charlo y William Scull cuando se enfrente a Saúl ‘Canelo’ Álvarez el 13 de septiembre.

En una entrevista con Fight Hub TV, Benavídez Sr. explicó que Crawford se moverá mucho en el ring para así evitar que Canelo Álvarez pueda hacerle daño y tratar de ganar el duelo por puntos.

“Eddy Reynoso y el equipo Canelo están haciendo un gran trabajo. Siguen generando mucho dinero y están haciendo lo que quieren. Tienen esos cinturones como rehenes. Así que pueden hacer lo que quieran. Pero veremos la misma pelea que (Jermell) Charlo. La misma pelea que vimos con (William Scull). Va a pasar lo mismo con Terence Crawford. Es un tipo pequeño. Sube dos divisiones para pelear contra Canelo Álvarez, ¿y crees que va a estar a la par con Canelo? Vamos, hombre. Terence Crawford es un gran peleador, pero ese peso es demasiado para él”, dijo.

“Así que intentará sobrevivir, moverse y ganar los asaltos. Eso es lo que va a pasar. Creo que Canelo, a estas alturas, no tiene las piernas igual. Su cuerpo no responde igual. Así que creo que tendrá problemas para alcanzar a Terence Crawford. Creo que será la misma pelea. Será una pelea aburrida. Espero que sea un poco emocionante porque escuché que Canelo fue la peor pelea en PPV en lanzar la menor cantidad de golpes de la historia (contra Scull). Así que esperamos ver una gran pelea, pero ese no es un enfrentamiento que pueda ser emocionante”, agregó.

Recordemos que tanto Jermell Charlo como William Scull tuvieron una actuación aburrida y sin mucha acción contra Canelo Álvarez, quien los venció a ambos. El primero -que subió dos categorías- solo fue a sobrevivir y el segundo adoptó una estrategia de mucho movimiento para intentar ganar por puntos, pero no le funcionó.

De acuerdo con algunos de los pronósticos de los expertos en el deporte, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

