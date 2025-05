Ninel Conde aclara si entrará a “La Casa de los Famosos México 3”

Varios son los nombre que han surgido como opción para formar parte del reconocido reality “La Casa de los Famosos México” en su tercera edición, que se transmitirá a través de las pantallas de Televisa a partir del próximo 27 de julio. Y una de las personalidades que no han tardado en mencionarse es Ninel Conde, quien finalmente decidió despejar las dudas para aclarar si entrará a la Casa más famosa de dicho país.

En un encuentro reciente con la prensa, la intérprete de temas como “Callados” e “Ingrato” no pudo evitar los cuestionamientos sobre su supuesta participación en el reality de Endemol, y dispuesta a poner un alto a las especulaciones hizo una inesperada confesión.

De acuerdo con Ninel Conde, sí recibió una invitación por parte de la producción para ser una de las habitantes de esta tercera edición; sin embargo, no llegó a un acuerdo formal.

“Ya me habló hasta mi hermana ayer, asustada, y me dice: ‘Dime que no es cierto’. Le digo: ‘Yo no he firmado. A mí que me avisen’. Es la tercera temporada que me hacen el favor de invitarme, tanto la de allá como esta“, contó ante las cámaras.

La artista añadió que si bien para ella representa un halago ser tomada en cuenta para este proyecto, por el momento se encuentra enfocada en su carrera musical. Por ello, destapó la táctica que ha utilizado para negarse a la propuesta de forma “sutil”.

“Sí, entramos en pláticas, y ya después entro en pánico y de pronto pido algo que sé que me van a decir que no y ya yo digo: ‘Es que no. Si no me dan eso, no puedo’. Hemos estado en lo mismo, pero no hay nada confirmado“, dijo para finalizar.

A pesar de que los nombres de los participantes de esta temporada no han sido confirmados, la producción del programa reveló que Galilea Montijo, Odalys Ramírez y Diego de Erice regresan como conductores del reality.

Mientras tanto, el actor Ricardo Margaleff y la ganadora de la primera temporada de “La Casa de los Famosos”, Wendy Guevara, serán los encargados de conducir las pre-galas y post-galas desde la plataforma ViX. Esta última también destacó que será el próximo 30 de junio cuando salga a la luz el nombre del primer habitante.

