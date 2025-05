Ninel Conde expresó que quiere cantar música cristiana

Ahora que Ninel Conde retomó su carrera musical, Ninel Conde quiere probar cosas nuevas. En febrero, la vedette mexicana volvió a la música al lanzar una canción con el venezolano Nacho.

En una reciente entrevista para el programa Despierta América, Conde expresó su deseo de hacer música cristiana.

“Me encantaría grabar música cristiana”, confesó la vedette, que expresó que es una forma de agradecer a Dios por las cosas buenas de su vida.

Asimismo, Conde reveló que le propuso a Thalía unirse a ella para hacer una canción cristiana.

“Ya le lancé por ahí la invitación a Thalía, que la amo y la adoro. Le dije: ‘Thalis, cuando te nazca de corazón, hagamos algo para nuestro Padre’”, contó.

Aunque aún no han concretado la formalmente las colaboración, Ninel Conde y Thalía quedaron en reunirse pronto para conversar al respecto.

“(Me dijo) que, cuando estuviera en Miami, nos juntábamos y platicábamos, porque yo le dije ‘quiero que cantemos algo lindo, la experiencia de las mujeres, pues de las cosas que yo he vivido’. Me dijo ‘claro, cuando esté allá, platicamos y me cuentas’”, dijo.

Regreso a la música

En febrero, Ninel Conde anunció que retomaría su carrera musical con una colaboración junto al cantante venezolano Nacho.

A través de su cuenta de Instgaram, el “Bombón asesino”, como se le conoce a Conde por su éxito musical de 2006, compartió la buena noticia con un video junto al venezolano.

“Regresamos a la música con esta colaboración con @nacho un talento venezolano sin precedentes”, anunció la vedette.

Se trata de “Báilame lento”, tema compuesto por Nacho, Ninel y el productor Alcover, que lanzaron el 13 de marzo.

El video, en el que se ve a Conde y Nacho cantar y bailar en el estudio de grabación, acumuló cientos de comentarios de los seguidores de la vedette.

“Estar con los venezolanos es lo tuyo”, “Te amamos Ninel, excelente colaboración”, “Querida Ninel que ganas de escucharlo”, “Éxitos con tu nuevo canción, Ninel”, “Ya te extrañábamos en la música”, son algunos de los comentarios en la publicación.

