Ninel Conde sufrió un aparatoso accidente mientras esquiaba

Las vacaciones de Ninel Conde en la nieve fueron interrumpidas luego de que sufriera un aparatoso accidente mientras esquiaba junto a su pareja José González.

A través de su cuenta de Instagram, la vedette mexicana narró cómo sufrió una caída mientras esquiaba en las montañas de Colorado que le causó una lesión que le generó problemas para caminar con normalidad.

Conde contó que se lesionó una rodilla luego de que una persona pisó accidentalmente la parte trasera de su esquí justo cuando bajó del teleférico.

“Se me torció el esquí y mi rodilla me dio un resortazo, yo creo que fue un ligamento y pues me lastimé. Estoy con hielo, ya estamos en el hotel del aeropuerto, pero imagínense todos los días esquiando y esto fue bajando del teleférico me pisaron el esquí de atrás”, dijo.

Pese a la lesión, Ninel Conde aseguró que está bien y aseguró que no será impedimento para continuar con sus proyectos profesionales como, por ejemplo, su ansiado regreso a la música.

“Tengo que estar al 100, esto no me va a parar”, aseguró.

Ninel Conde regresa a la música

La semana pasada, Ninel Conde anunció que retomará su carrera musical con una colaboración junto al cantante venezolano Nacho.

A través de su cuenta de Instgaram, el “Bombón asesino”, como se le conoce a Conde por su éxito musical de 2006, compartió la buena noticia con un video junto al venezolano.

“Regresamos a la música con esta colaboración con @nacho un talento venezolano sin precedentes”, anunció la vedette.

Se trata de “Báilame lento”, tema compuesto por Nacho, Ninel y el productor Alcover, que lanzarán el próximo 13 de marzo.

El video, en el que se ve a Conde y Nacho cantar y bailar en el estudio de grabación, acumuló cientos de comentarios de los seguidores de la vedette.

“Estar con los venezolanos es lo tuyo”, “Te amamos Ninel, excelente colaboración”, “Querida Ninel que ganas de escucharlo”, “Éxitos con tu nuevo canción, Ninel”, “Ya te extrañábamos en la música”, son algunos de los comentarios en la publicación.

