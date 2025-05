El inmigrante que estuvo preso por ICE por tomar un giro equivocado en la carretera

Un inmigrante que asistió con su hermana a una audiencia sobre su asilo en una corte de inmigración en Buffalo, Nueva York, el pasado mes de febrero, tomó luego rumbo a su domicilio en Syracuse en Nueva York, siguiendo las instrucciones de Google Maps, y terminó arrestado por ICE y enviado a un centro de detención.

Victor no se dio cuenta que hizo un giro equivocado en la carretera y estaba cruzando el Peace Bridge (Puente de la Paz) hacia la frontera con Canadá, hasta que vieron que se estaban acercando a un punto de control fronterizo, según se relata en un reportaje sobre la experiencia que publicó The New York Times .

Pero para Víctor, cruzar una frontera internacional implicó un coste mayor.

Víctor, un solicitante de asilo colombiano que había pasado el día en un tribunal de inmigración luchando por permanecer en Estados Unidos, vio cómo una patrulla la palabra “Canadá” pintada en un costado se detenía junto a su camioneta al acercarse a la plaza de seguridad al otro lado del río Niágara.

Un error común

El Puente de la Paz conecta Buffalo con Fort Erie, Ontario, desde 1927.

Durante décadas, los conductores que se dirigían accidentalmente hacia Canadá podían salir por el lado de Nueva York y dar la vuelta. Pero una renovación en 2016 eliminó esa vía de escape, y ahora hasta 20 conductores confundidos cruzan la frontera cada día, según informó un funcionario canadiense al diario de EE.UU..

Esta maniobra equivocada, en una vía en la cual no se puede retroceder, usualmente representaba para los conductores extraviados el pago de un peaje y una pérdida de tiempo.

El error es tan frecuente que incluso hay un video en YouTube se titula: “¡Cruzando accidentalmente la frontera entre Estados Unidos y Canadá en el Puente de la Paz!”

“Antes, la multa consistía en perder tiempo y pagar el peaje de $4”, dijo el senador estatal Sean Ryan, demócrata de Buffalo a The New York Times.

Pero ahora, con el presidente Trump impulsando más deportaciones y una “investigación más rigurosa” en los puertos de entrada, “esto está provocando que las personas no puedan regresar a casa y se enfrenten a medidas de control migratorio”, dijo Ryan.

Detenidos por ICE

Víctor y su hermana pidieron ser identificados solo por sus nombres de pila por temor a represalias debido a su situación migratoria. (Johanna es refugiada con estatus legal en Estados Unidos).

Amenazado de violencia e incluso de muerte en Colombia, Víctor dijo que huyó a Estados Unidos hace dos años y solicitó asilo. Para cuando acudió a la corte el 6 de febrero para presentar su caso, todo le iba bien. Tenía un permiso de trabajo y un número de Seguridad Social.

Pero el tribunal de inmigración suspendió la sesión por un día antes de que Víctor pudiera terminar de presentar su caso. El juez le dio una fecha para regresar, y él y Johanna subieron a la camioneta. Tardaron apenas 15 minutos en salir del centro de Buffalo y, por error, llegar al puente en la dirección equivocada, hacia Fort Erie en Canadá.

ICE mantiene plan de deportación de cualquier indocumentado. Crédito: ICE

Los funcionarios fronterizos canadienses escoltaron a Víctor y a su hermana de vuelta al lado estadounidense del puente, donde, según Víctor, agentes federales les confiscaron sus teléfonos celulares y les ordenaron que revelaran las contraseñas o se arriesgaran a que sus dispositivos fueran destruidos.

Johanna fue detenida y liberada posteriormente, pero Víctor permaneció detenido y fue trasladado a un centro de detención de inmigración en Batavia.

“El ICE mantendrá su custodia”

Los abogados de Víctor, del Proyecto de Abogados Voluntarios de CNY, solicitaron al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que lo liberara, alegando que su caso de asilo estaba en curso.

El ICE rechazó la solicitud el 10 de febrero, alegando que ya no tenía que cumplir con la decisión tomada hace aproximadamente dos años de liberarlo en espera del resultado de su caso.

“La CBP de EE. UU. decidió redeterminar su custodia cuando fue encontrado recientemente, y por lo tanto, el ICE mantendrá su custodia”, informó la agencia a Siana McLean, abogada pro bono de Víctor, en un correo electrónico, refiriéndose a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

El tribunal programó una audiencia de fianza para Víctor para el 28 de febrero. Pero entonces surgió otra amenaza: las autoridades de Batavia le dijeron que sería transferido a Texas o Arizona. Pero esto no ocurrió.

Pero Víctor sí permaneció detenido hasta su audiencia, cuando fue llevado a una sala del tribunal dentro del Centro de Detención Federal de Buffalo en Batavia, donde sus abogados y su familia presentaron más de dos docenas de cartas de buenas referencias de personas que conocen a Víctor.

Citando en parte el gran apoyo recibido, el juez liberó a Víctor con una fianza de $5,000 dólares.

Ahora Víctor puede sonreír por el episodio, e incluso por el giro equivocado, pero él dijo a The New York Times que conoció en Batavia a otros que también habían sido detenidos por ICE al dar el giro equivocado “con el GPS”.

