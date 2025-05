Si tienes instalada esta app la pantalla de tu teléfono podría estar siendo grabada sin que lo sepas

En la era digital, la privacidad es una moneda cada vez más valiosa. Y aunque solemos pensar que las amenazas vienen de hackers, malware o apps sospechosas de desarrolladores desconocidos, la realidad es que a veces las sorpresas vienen desde las propias aplicaciones oficiales que usamos todos los días. Lo más inquietante es que podrías estar compartiendo más de lo que imaginas sin siquiera saberlo.

Recientemente se descubrió que una conocida app de una gran operadora móvil estaba grabando la pantalla de sus usuarios. Sí, tu pantalla. Y lo hacía sin pedir permiso ni mostrar una advertencia clara. Aunque la función fue implementada para “mejorar la experiencia del usuario”, la forma en que fue introducida —sin notificaciones claras ni opción para aceptar o rechazar— ha desatado críticas justificadas.

¿Qué está pasando con la app de T-Mobile?

La aplicación en cuestión es T Life, una app lanzada por T-Mobile para reemplazar a la anterior “T-Mobile” app tradicional. En teoría, está pensada para gestionar tu cuenta, dispositivos, servicios, asistencia técnica y mucho más desde un solo lugar. Hasta ahí, todo bien. Pero el problema apareció cuando algunos usuarios descubrieron una configuración bastante invasiva: una función llamada “Screen Recording Tool” o herramienta de grabación de pantalla.

Lo preocupante no es solo que esta herramienta exista, sino que venía activada por defecto después de una actualización. Esta función, en esencia, graba lo que haces dentro de la app: dónde tocas, cuánto tiempo pasas en ciertas secciones, cómo navegas entre las opciones. T-Mobile afirma que no se graba información personal, ni contraseñas, ni contenido de otras apps. Todo queda, supuestamente, limitado a su propia plataforma.

Pero ¿realmente te sientes cómodo con una grabación constante de tus acciones, aunque sea dentro de una sola app? Para muchos usuarios, la respuesta es un rotundo no.

¿Cómo desactivar la grabación de pantalla en T-Life?

Si eres cliente de T-Mobile y tienes instalada la app T Life en tu Android o iPhone, es recomendable que revises esta configuración ahora mismo. La buena noticia es que puedes desactivar esta función fácilmente, pero tienes que hacerlo tú, porque no se desactiva sola.

Aquí te explicamos cómo hacerlo:

Abre la aplicación T Life e inicia sesión con tu cuenta.

Toca la pestaña “Manage” o “Gestionar”.

En la esquina superior derecha, pulsa el ícono del engranaje para entrar en Ajustes.

Baja hasta la sección llamada “Preferences” (Preferencias).

Localiza la opción “Screen Recording Tool”.

Desactiva la función deslizando el interruptor.



Una vez hecho esto, la aplicación dejará de grabar tus interacciones internas. Ten en cuenta que esta función puede no estar disponible en todos los dispositivos aún, ya que T-Mobile la está desplegando por etapas. Pero si ya la ves en tu configuración, es mejor actuar cuanto antes.

¿Por qué esto importa tanto?

Aunque técnicamente no se trata de una violación directa de la privacidad —ya que la empresa afirma que no se accede a otros datos ni se comparte información con terceros sin permiso— el simple hecho de activar una herramienta de grabación sin pedir consentimiento plantea serias dudas éticas.

T-Mobile asegura que esta grabación les ayuda a solucionar errores y entender mejor cómo los usuarios interactúan con su app. Pero eso no quita que muchos vean esta práctica como una especie de vigilancia encubierta. Y con razón. Porque si hoy se graba tu pantalla “solo en esta app”, mañana podrían hacerlo en otras. Y si no levantamos la voz ahora, ¿qué garantía tendremos de que no se crucen nuevas líneas?

La transparencia es clave, y eso es lo que muchos sienten que ha faltado en este caso. Las empresas tecnológicas, especialmente las que manejan datos personales sensibles, deben actuar con responsabilidad y comunicar de forma clara todo lo que hacen con nuestra información.

Si tienes instalada la app T Life de T-Mobile, revisa ahora mismo si esta función de grabación está activa. Y si no quieres que te graben mientras usas una app de soporte técnico, desactívala. No cuesta nada y te aseguras de tener un poco más de control sobre lo que compartes sin querer.

