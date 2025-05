3 Ajustes ocultos del iPhone que debes activar ya para que funcione mucho mejor

¿Sientes que tu iPhone no va tan rápido como debería o que la batería se agota más rápido de lo normal? No eres el único. Aunque Apple diseña iOS para que funcione de manera fluida desde el primer encendido, hay varios ajustes ocultos que pueden marcar una gran diferencia en el rendimiento del dispositivo. Lo curioso es que muchos de estos no vienen activados de fábrica, por lo que es necesario que los configures manualmente.

No se trata de hacks complicados ni de trucos de experto: son opciones del sistema que Apple incluye pero que, por alguna razón, deja desactivadas por defecto. Activarlas puede ayudarte a ahorrar batería, liberar recursos del sistema y optimizar el uso de la memoria, especialmente en modelos que ya tienen un par de años. Además, mejoran la velocidad con la que el iPhone responde al abrir apps o navegar por internet.

Cambiar estos ajustes no solo hace que el teléfono funcione más rápido, sino que también prolonga su vida útil. Reducen el desgaste de la batería, evitan procesos innecesarios en segundo plano y liberan almacenamiento que suele quedar atascado en archivos temporales. En resumen: más fluidez, más autonomía y una mejor experiencia de uso, todo sin necesidad de instalar nada extra.

1. Activa el Modo de Bajo Consumo para prolongar la batería

Uno de los ajustes más útiles pero que no viene activado por defecto es el Modo de Bajo Consumo. Esta función reduce el brillo de la pantalla, limita las animaciones y detiene procesos en segundo plano como la actualización de apps y la sincronización con iCloud, lo que prolonga significativamente la duración de la batería. Es especialmente útil cuando estás lejos de un cargador o si notas que tu iPhone se descarga rápidamente.

Para activarlo manualmente:

Ve a Ajustes > Batería.

Activa la opción Modo de Bajo Consumo.



También puedes añadirlo al Centro de Control para activarlo rápidamente cuando lo necesites.

2. Desactiva las descargas automáticas para ahorrar recursos

Por defecto, tu iPhone puede descargar automáticamente actualizaciones de apps y contenido comprado en otros dispositivos Apple. Aunque conveniente, esto puede consumir datos, espacio de almacenamiento y batería innecesariamente. Desactivar las descargas automáticas puede ayudar a mejorar el rendimiento general del dispositivo.

Para hacerlo:

Abre Ajustes.

Selecciona App Store.

En la sección Descargas automáticas, desactiva las opciones que no necesites, como Apps y Actualizaciones de apps.



Esto te dará más control sobre lo que se descarga en tu dispositivo y cuándo.

3. Limpia la caché del navegador para mejorar la velocidad

Con el tiempo, Safari acumula datos como historial, cookies y caché, lo que puede ralentizar la navegación y ocupar espacio de almacenamiento. Limpiar la caché del navegador puede mejorar la velocidad de navegación y liberar espacio en tu iPhone.

Para hacerlo:

Ve a Ajustes > Chrome (o el navegador que utilices).

Selecciona Borrar historial y datos de sitios web.

Confirma la acción.



Realizar esta limpieza periódicamente puede mantener tu navegador funcionando de manera eficiente.

Hacer estos pequeños ajustes puede parecer insignificante, pero tienen un impacto real en cómo responde tu iPhone en el día a día. Activar funciones que optimizan el uso de energía, memoria y almacenamiento no solo mejora la experiencia de uso, sino que también ayuda a mantener tu equipo en buen estado por más tiempo, evitando ralentizaciones o fallos innecesarios.

Lo mejor es que no necesitas ser un experto para aplicar estos cambios. Con solo unos minutos en los ajustes de tu iPhone, puedes sacarle mucho más provecho a tu dispositivo. Vale la pena tomarse el tiempo para configurarlo a tu manera y asegurarte de que funcione siempre al 100%.

