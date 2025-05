Arrestos en las cortes de inmigración: la antesala del fascismo 

“Es preferible que se dictamine una deportación en ausencia, que el arresto y deportación expedita después de que un juez y un fiscal desestime un caso de inmigración en la corte federal”, es la conclusión de algunos abogados que defienden los derechos de los inmigrantes, frente a las nuevas tácticas de la Administración Trump para cumplir con su promesa de deportaciones masivas.

Otros abogados, líderes y activistas no recomiendan que se viole la ley federal, aunque sugieren que cualquier persona que tenga una cita en un tribunal piense primero en su familia y sus prioridades, y que vayan acompañados de un abogado de inmigración, “aunque ahora ni eso sirve”.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están arrestando y sometiendo a deportación acelerada a migrantes que acuden a audiencias judiciales programadas en ciudades de todo Estados Unidos, incluyendo Los Ángeles y San Diego.

Sin explicación ni orden judicial, los arrestos se han efectuado en ciudades desde Nueva York a California y desde Arizona a Massachusetts.

En los pasillos de los tribunales federales de 22 estados se están multiplicando los casos, particularmente entre solicitantes de asilo que ingresaron al país bajo CBP One, la aplicación móvil desarrollada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) para facilitar ciertos trámites y servicios migratorios, que ya fue anulada por la Administración Trump.

Las acciones en el interior y exterior de los tribunales, por parte de agentes de ICE ha sido calificada como una “táctica nazi”, al estilo de la Gestapo, la policía nacional secreta de la Alemania nazi de Adolfo Hitler.

El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la “custodia preventiva”, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típico en los campos de concentración nazis. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada.

“Pensé que habíamos llegado ya a cierto punto [en Estados Unidos] donde se reconocía que el inmigrante o los inmigrantes son factores fundamentales -y lo siguen siendo’”, dijo el catedrático venezolano Miguel Tinker Salas, quien consideró que “lo interesante y trágico de estas acciones de arrestos en las cortes son simplemente para impulsar y fomentar el miedo para que la población desaparezca a las tinieblas como anteriormente querían”.

“Quieren la mano de obra [de los inmigrantes] donde, además, pretenden que la persona sea una posesión literal de alguien más”, agregó.

En ese contexto, Tinker Salas enfatizó que hay una similitud con las acciones que realizaba la Gestapo durante el nazismo: eliminar toda oposición al régimen de Adolf Hitler, a través de la vigilancia y la intimidación.

“Aquel momento histórico fue bastante dramática [la tortura y desaparición forzada] comparado a ahora. Estamos en el camino, pero no creo que hayamos llegado a ese momento. Lo que sí creo, es que estamos en la antesala del fascismo”.

Para Salas, la realidad de Estados Unidos es “prácticamente es tenebrosa para para todo el mundo”.

“Estamos en el país número uno de la democracia supuestamente debería de ser ejemplo para todo el mundo”, manifestó e indicó que “sobre el tapete” se está cuestionando la probable expulsión de todos los inmigrantes y todos los estudiantes extranjeros, aun cuando son “tremendos” contribuyentes tremendos a la economía del país.

“Vivimos en el país que quiere invadir a Groenlandia, Panamá y anexar territorios que no le pertenecen. ¿Cuál es? ¿Qué es la democracia que representa Estados Unidos? Eso es lo que estamos cuestionando ahora”.

El enfoque principal de los arrestos y deportaciones rápidas son los inmigrantes que arribaron al país hace dos años, bajo el mandato del expresidente Joe Biden, incluyendo de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Cuba, Haití, Nicaragua, China, Venezuela, India y Colombia, entre otros, además de personas que tienen en su historial alguna deportación en el pasado e individuos que cometieron algún delito menor o mayor.

La Administración Trump se centra en la presunción de los riesgos de seguridad que, según su criterio, representan los inmigrantes, sin respetar abiertamente su derecho a un debido proceso de defenderse contra la deportación y expulsión.

De acuerdo con informes de Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC Immigration), en Estados Unidos hay más de 3.6 millones de casos pendientes en los tribunales de inmigración. Por estados, Florida tiene 548,740 casos retrasados; California, 392,843; Nueva York 358,021; Illinois, 220,743 y Massachussets, 149,019.

“La familia y las leyes de Trump”

“De una manera u otra, si uno no va a la cita de la corte te ponen orden de deportación y si la gente va a la corte, igue la ley básicamente respetando el proceso legal, ahí mismo te secuestran y te deportan”, dijo Ron Góchez, miembro de Unión del Barrio y de la Coalición de Autodefensa Comunitaria.

“La gente no tiene una opción positiva. Como sea, quieren secuestrar a la gente y deportarla, separar las familias. Y no les importa cómo afectan a las familias. Estamos llegando claramente a un estado fascista”.

El maestro de secundaria en Los Ángeles expresó que desde que llegaron a Estados Unidos han hecho los trámites legales y están yendo a sus citas del tribunal.

“Todo eso no importa, porque de todos modos esta administración [de Donald Trump] está dando las órdenes arrestar a la mayor cantidad posible”, añadió.

En efecto, el principal asesor de Trump, Stephen Miller, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, exigieron que los agentes de inmigración se esforzaran por arrestar a 3,000 personas al día.

“Creo que ya se cansaron de la mentira de que solo van tras los criminales y ahora abiertamente están en contra de todos, incluyendo gente ciudadana”, declaró Góchez. “Es muy claro que el blanco no son los criminales. Son específicamente mexicanos y latinoamericanos. No se escucha que hayan deportado a inmigrantes suizos o alemanes. Son simplemente gente de color moreno. Nosotros somos el blanco y eso se tiene que denunciar”.

Afirmó que no es abogado ni puede recomendar que los inmigrantes dejen de comparecer a sus citas de inmigración, aun sabiendo que se están metiendo “en la cueva del lobo”, a una trampa.

“Lo único que sí puedo decir es que los abogados nos han dicho a nosotros que, si alguien tiene que ir a una cita de inmigración que no vayan a ir solos. Que los acompañe un abogado y para decir la verdad, en este momento hasta eso no te protege mucho”, dijo.

“La gente lo tiene que pensar. Yo no voy a decirles que no vayan [ a sus citas] porque eso va en contra de la ley, pero, si yo estuviera en esa situación pensaría primero en mi familia, en el bienestar de mi familia y no las leyes del presidente Trump”.

No irá a la próxima cita

Al abordar la situación de los migrantes en Estados Unidos, la abogada Yancy Montes destacó la injusticia de las deportaciones rápidas de personas que cumplen con las reglas, las leyes y no faltan a sus audiencias en la corte.

“Estas deportaciones violan los derechos de los inmigrantes”, dijo y sugirió que las personas deberían ser representadas por un abogado.

“Me reuní con un cliente que tiene una cita final el próximo mes y tuve que advertirle las consecuencias al no presentarse, porque le darían una deportación en ausencia, que se vuelve en una orden de arresto y la pueden deportar si se presentan”, dijo. “Están los riesgos que pueden detenerla después de la entrevista”.

Su cliente ha cumplido con la ley. Tiene permiso de trabajo y dos hijos que emigraron de Guatemala.

Dicha persona -de la cual se reservó el nombre- tiene un caso fuerte de asilo. Ha sido víctima de violencia doméstica y tiene suficiente evidencia para probar su caso.

“Pero, como se está poniendo esto, la pueden deportar”, advirtió.

La abogada Montes dijo que, aunque su cliente se encuentra entre la espada y la pared, quizás ella podría representarla en el tribunal o realizar la presentación en línea, a través de la plataforma Webex.

“Por ley, yo debo recomendar a todos mis clientes que tienen que ir a sus audiencias, aunque esta administración del presidente Trump está violando las leyes y los derechos de los inmigrantes que están en proceso y tienen casos pendientes ante las cortes”, dijo. “Mi recomendación para todos es que vayan acompañados de un abogado”.

Ella misma se sintió intimidada durante la representación de un cliente en el edificio federal de Los Ángeles. Un oficial de la corte se negó a aceptar que ella representara al señor.

No le dio importancia a la abogada y le exigió que su cliente fuera entregado. No quiso hablar con ella.

Aunque el juez le otorgó una nueva cita y ella le notificó a su cliente, la persona decidió que ya no se va a presentar. En consecuencia, se enfrentará a una deportación en ausencia.

¿Se trata de una crueldad absoluta?

“Sí, yo me quedé asustada. Era primera vez que yo paso por eso”, comentó la abogada Montes. “Le tuve que notificar al cliente”, dijo,

Hasta la fecha, el cliente decidió no presentarse a la nueva cita.

“Ya no tengo control de eso”, indicó la abogada. “El señor tiene una petición familiar por su esposa y ha pagado sus impuestos y todo”.

150 mil millones para inmigración

Juan José Gutiérrez, director de la Coalición Derechos Plenos de los Inmigrantes afirmó que las “tácticas nazis” en la detención, arresto y deportación de inmigrantes “ya se están están implementando en contra de la comunidad inmigrante”.

Sin embargo, destaco que: “Lo que nos interesa en este momento es vigilar accesos a las cortes de inmigración, así como a las cortes civiles y criminales, incluyendo vigilancia de pasillos y presencia [de agentes de ICE] dentro de los salones donde transcurren las audiencias de inmigración”, dijo el activista. “Estas acciones no dejan la menor duda de una práctica como las que utilizaba la Gestapo [alemana] adaptada a la realidad de los Estados Unidos”.

Gutiérrez consideró que el objetivo de la persecución de inmigrantes desde el primer día de la Administración Trump tiene como único objetivo incrementar la presión psicológica contra ellos.

Añadió que, “aunque estas medidas fascistas todavía no son extensivas al resto de la población del pueblo norteamericano, en estos momentos [los inmigrantes] constituimos un laboratorio de experimentación para ver cómo va a reaccionar la comunidad de origen latino y ver cuáles serían las formas más efectivas para eventualmente desplegar este tipo de tácticas Gestapo en contra del resto del pueblo”.

El activista mencionó que la vigilancia en las cortes de inmigración y civiles y la presión psicológica sobre los inmigrantes aumentará con los $150,000 millones de dólares considerados en el presupuesto 2025-2026 para centros de detención e impulsar deportaciones, con $15 mil millones para deportaciones y $46.5 billones para el muro fronterizo de Trump, quien además ha solicitado la incorporación de 2,000 soldados y oficiales de inmigración.

¿Hacia dónde se dirige todo este caos en inmigración? ¿En qué va a acabar todo esto?

“Todo esto se dirige contra las personas que falsamente se ostentan como defensores de la comunidad inmigrante y que desde el momento en que asumió la presidencia Donald Trump nunca la lo tomaron como un agresor serio que venía por nuestra comunidad, llegando inclusive a decir que esto no es más que una faramalla que al final de cuentas se va a traducir en una reforma migratoria que les dé legalización a los inmigrantes indocumentados”, enfatizó Gutiérrez.

“De hecho, lo vamos a ver en tiempos futuros, especialmente si los aproximadamente 150 billones [150,000 millones] los usan no solamente para perseguir y deportar a los indocumentados, sino que harán hasta lo imposible por cumplir su amenaza de campaña de Trump, de que siendo presidente se va a llevar a cabo la campaña nacional de arrestos y deportaciones más grandes en la historia de los Estados Unidos”.

Manipulación de las leyes

El abogado Alex Gálvez, un experto en temas de inmigración expuso que el régimen de gobierno de Donald Trump no respeta las normas de migración.

“Manipulan la ley para realizar deportaciones masivas”, manifestó. “En las ciudades santuario está creando un régimen alternativo para efectuar deportaciones de solicitantes de asilo”.

Gálvez afirmó que la administración republicana está usando la información del Departamento de Motores y Vehículos (DMV) y del Sistema de Rentas Interno (IRS) para efectuar deportaciones.

“La administración está manipulando varios sectores de la ley para cumplir con sus promesas de deportaciones masivas”, subrayó, y agregó que los inmigrantes deben buscar otras formas de evitar deportación sin llegar al límite de ser delincuentes.

Para los abogados de inmigración la experiencia del pasado era que un fiscal y un juez se ponían de acuerdo para cerrar un caso porque la gente en el tribunal estaba cumpliendo con su deber.

“Ahora, le quitan del proceso de deportación normal, cierran el caso y cuando abandonan la sala ya hay quien los espera para deportarlos rápidamente.

“A los inmigrantes que pidieron asilo les están jugando chueco. No están respetando a nadie y están realizando un insulto a las leyes. Al final del día todos pierden: la misma ley porque ahora la gente ya no se va a presentar a la corte de migración y después dirán que todos son criminales”.