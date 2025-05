Niña de 12 años fingió estar muerta tras ser apuñalada por su madre en Florida

Un informe de arresto revela que una niña de 12 años se hizo la muerta después de que, según ella, su madre la apuñaló y la abandonó entre la maleza en el condado de Charlotte.

Una pareja encontró a la niña el pasado lunes y llamó al 911, reportando: “Una niña nos detuvo, está sangrando”.

Los investigadores indicaron que la niña les contó que su madre, Gwendolyn Girard, la arrastró por el cuero cabelludo, la apuñaló repetidamente y la abandonó entre la maleza en el Área de Administración Cecil Webb. La niña logró detener a la pareja que pasaba en coche, según informó la Oficina del sheriff de Charlotte en un comunicado.

La niña fue apuñalada en la cara, el cuello y el pecho, y dijo a los agentes que se hizo la muerta, esperando que el ataque cesara. Cuando se le preguntó si sabía a dónde había ido su madre, la respuesta fue: “Solo dijo que su madre se subió al coche y se fue”.

Los agentes posteriormente detuvieron a Girard en North Fort Myers, donde, según se informa, prestó una confesión completa. La víctima declaró a los investigadores que su madre dijo que intentó matarla para que nadie más pudiera hacerlo.

El martes, buzos del condado de Charlotte registraron un estanque y un arroyo cerca de la casa de Girard en North Fort Myers. Los agentes no han informado si los buzos recuperaron alguna evidencia. Girard se encuentra actualmente en prisión.

“En mis 33 años de carrera, solo me he quedado sin palabras en contadas ocasiones. Esta es una de esas. Atacar a una niña con un cuchillo… no lo puedo entender”, declaró el sheriff Bill Prummell, de la Oficina del Sheriff del Condado de Lee.

“Es solo por la gracia de Dios que todavía está con nosotros hoy, y rezo por ella mientras se recupera del terrible incidente. Desafortunadamente, el trauma mental que sufrió podría no sanar nunca”, agregó.

