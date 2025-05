Trump denuncia que China violó el acuerdo comercial temporal establecido para disminuir los aranceles

El presidente Donald Trump afirma que China violó el acuerdo comercial que, de manera temporal, había establecido con Estados Unidos con el objetivo de disminuir los aranceles.

A principios de este mes, con el objetivo de evitar el surgimiento de más turbulencias en los mercados financieros, el gobierno estadounidense optó por rebajar provisionalmente el graven a las importaciones chinas, el cual descendió de 145% a sólo 30%.

Por su parte, en Beijing decidieron que los productos y materias primas procedentes de Estados Unidos únicamente debían cubrir un arancel de 10% en lugar de 125%.

De esa manera, ambos países dieron lo que parecía ser el primer paso hacia un acuerdo comercial definitivo.

Sin embargo, a través de un mensaje publicado en la plataforma Truth Social, Donald Trump le reprochó al gobierno chino no haber asimilado el gesto de buena fe que tuvo al disminuirle los aranceles durante 90 días para evitar sumirla en una crisis de enormes implicaciones.

¡Hace dos semanas, China corría un grave peligro económico! Los altísimos aranceles que impuse hicieron prácticamente imposible que China comerciara con el mercado estadounidense, que es, por mucho, el número uno del mundo.

En efecto, decidimos cerrar bruscamente con China, y fue devastador para ellos. Muchas fábricas cerraron y hubo, por decirlo suavemente, ‘disturbios civiles’.

Vi lo que estaba sucediendo y no me gustó, para ellos, no para nosotros. Llegué a un acuerdo rápido con China para salvarlos de lo que pensé que sería una situación muy grave, y no quería que eso sucediera.

Gracias a este acuerdo, todo se estabilizó rápidamente y China volvió a la normalidad. ¡Todos estaban contentos! ¡Esa es la buena noticia!,

La mala noticia es que China, aunque quizás no sorprenda a algunos, ha violado totalmente su acuerdo con EE.UU. ¡Adiós a su actitud de buen tipo!”, escribió.

Donald Trump podría volver a elevar los aranceles a las importaciones procedentes de China. (Crédito: Damian Dovarganes / AP)

El presidente no entró en detalles sobre cuál era exactamente la violación en referencia, ni tampoco pistas sobre nuevas sanciones dirigidas en contra de Beijing. Sin embargo, la relación entre las dos principales economías del mundo se ha vuelto a tensar.

De hecho, horas antes del mensaje de Trump, Scott Bessent secretario del Tesoro, aseguró en una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News que las negociaciones con el gobierno encabezado por Xi Jinping para establecer un acuerdo comercial con China estaban en el limbo.

“Diría que están un poco estancadas. Creo que, dado el tamaño y la complejidad de las negociaciones, esto va a requerir que ambos líderes intervengan”, expresó.

