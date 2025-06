Horóscopo de hoy de Nana Calistar 1 de junio de 2025

LEO

Nuevas amistades se asoman en tu camino y es probable que una de ellas despierte en ti un interés especial, sin embargo, es importante que no confundas tus emociones, mantén la calma y observa bien antes de actuar, en el ámbito laboral, se presentan cambios positivos que traerán consigo mejoras económicas y nuevas oportunidades. Si tu pareja comienza a mostrarse distante, observa con atención sus actitudes y amistades, ya que podrías encontrar respuestas ahí, aún así, evita tomar decisiones precipitadas, es mejor actuar con inteligencia y serenidad.

Es posible que termines el día con cierta tristeza o cansancio, pero no te preocupes, la vida tiene preparada una grata sorpresa para ti, un familiar podría visitarte pronto, trayendo consigo buenos momentos. Eres una persona fuerte, decidida y con carácter, aunque a veces sientas la necesidad de reaccionar rápidamente, recuerda que no todo se resuelve de forma impulsiva; confía en que el tiempo y la vida pondrán todo en su lugar. Aprender de los errores te ayudará a evitar equivocaciones en el futuro, no permitas que una situación difícil te derrumbe; al contrario, deja que te dé el impulso que necesitas para avanzar.

Tu estado de ánimo mejorará en los próximos días y también verás avances en lo económico, comenzará a planear un viaje familiar que te traerá mucha ilusión, ten cuidado con chismes familiares y presta atención a tus sueños, podrían revelarte hechos importantes que sucederán más adelante.

VIRGO

Es momento de dejar atrás los errores del pasado y asumir las consecuencias con madurez, si realmente deseas alcanzar eso que tanto anhelas, tendrás que arriesgarte y confiar más en ti, cambiará tu percepción sobre cierta persona, así que mantente alerta y no idealices a nadie, vendrán cambios importantes en tu forma de ser: madurarás emocionalmente y aprenderás a no dejarte engañar tan fácilmente, libérate de responsabilidades que no te corresponden y que solo te causan estrés; es tiempo de pensar más en ti.

Si en el pasado lastimaste a alguien, podrías experimentar una situación similar pronto, recuerda que la vida siempre nos da lecciones, y el karma no falla, hacia mediados del próximo mes, podría surgir un nuevo amor que te devolverá la ilusión, no guardes rencores por quienes decidieron alejarse, si se fueron fue por algo, valórate, reconoce tu valor y date la oportunidad de construir una vida con personas que realmente te sumen.

Atrévete a hacer eso que siempre has querido pero que por falta de tiempo o dinero has pospuesto, tienes el potencial para materializar tus sueños, solo necesitas constancia y enfoque, deja de escuchar comentarios negativos y sigue tu propio camino con determinación.

LIBRA

Una de tus mayores virtudes es darlo todo por quienes te rodean… pero también es tu mayor debilidad, no todos piensan o sienten como tú, y eso no significa que estés haciendo algo mal, aprende a poner límites y no esperes que los demás respondan con la misma intensidad que tú. En lo sentimental, podrías experimentar una separación o distanciamiento que, aunque doloroso, te traerá beneficios a largo plazo, sobre todo en lo económico o en tu estabilidad emocional, lo importante es que sepas soltar y no aferrarte a lo que ya no te hace bien.

Habrá una cancelación inesperada, probablemente relacionada con un viaje o encuentro que esperabas, no te frustres; a veces el universo cambia los planes para darte algo mejor, a nivel personal, es posible que llegue a tu vida alguien de piel clara que te sacudirá emocionalmente, mantén los ojos bien abiertos y no entregues tu confianza tan rápido. Evita compartir tus planes y sueños con cualquiera, hay personas a tu alrededor con envidia o malas intenciones que podrían entorpecer tu camino solo por no verte avanzar.

En lo físico, cuídate mucho: podrías contraer una infección o sentirte más vulnerable de lo habitual, ya sea por gripe, fatiga o algún descuido, también podrías sentirte traicionado por alguien cercano —una amistad o incluso un familiar—, así que mantén tu intuición activa, aunque a veces sientas que te cuesta confiar, no te cierres al mundo hay personas buenas que te valoran y están ahí para apoyarte, aprende a distinguirlas y a cuidarlas.

ESCORPIÓN

Debes tener cuidado con posibles accidentes o golpes que podrían llevarte al médico, presta atención a tu entorno y evita actuar con prisa o distracción, también es buen momento para hacer una limpieza profunda en casa, especialmente de objetos rotos o sin uso, ya que podrían estar absorbiendo tu energía. Tu estado de ánimo estará algo cambiante, y eso podría hacerte decir cosas que lastimen a personas importantes para ti.

Piensa antes de hablar y recuerda que una palabra puede dejar una huella duradera, un familiar podría enfermarse, pero tú tendrás buena suerte, especialmente en juegos de azar o sorteos, incluso podrías planear un viaje inesperado. Personas entrarán y saldrán de tu vida en estos días, es momento de decidir a quién realmente quieres conservar, si estás pensando en un viaje o en una compra importante, hazlo, este es un buen momento para tomar decisiones que te hagan feliz.

Podría darse un reencuentro íntimo con una expareja o un nuevo interés amoroso, estas pasando por una etapa emocionalmente vulnerable, así que cuida a quién le das acceso a tu corazón, no confundas palabras bonitas con intenciones sinceras. Cumple tus promesas, incluso las que te haces a ti mismo, la vida podría traerte cara a cara con alguien del pasado, y verás cómo el tiempo ha puesto todo en su lugar, no es necesario actuar con rencor, simplemente sigue tu camino con tranquilidad, amores pasados podrían reaparecer y causarte cierta incomodidad; mantén tus límites claros.

ARIES

Los movimientos energéticos de estos días podrían despertar en ti un fuerte deseo de conexión emocional e íntima, si bien está bien dejarte llevar por lo que sientes, cuida no involucrarte con personas que no estén alineadas con lo que realmente deseas, recuerda que tienes un corazón apasionado, pero también sensible.

Tu carácter podría estar más irritable de lo habitual, lo que podría llevarte a herir a personas que realmente te quieren, piensa dos veces antes de hablar, y trata de canalizar ese malestar hacia algo productivo, no permitas que los demás interfieran en tu vida a veces dejas pasar situaciones que te incomodan, pero si no pones límites, terminarás sintiéndote atrapado.

Es momento de asumir la responsabilidad por tus decisiones, no culpes a otros por lo que te toca a ti resolver, un amor del pasado podría aparecer y remover emociones que creías superadas, si eso ocurre, analiza bien lo que sientes antes de tomar cualquier decisión, cuida tu entorno: hay personas cuyas energías podrían estar interfiriendo con tu bienestar, si te enfrentas a una decisión difícil, confía en tu intuición y en tu capacidad para elegir lo que te haga bien, el equilibrio que necesitas está dentro de ti.

TAURO

En los próximos días podrías recibir un mensaje o tener un encuentro con alguien que, en el pasado, te causó más daño que bienestar, mantén la calma y no permitas que esa persona te saque de tu centro, recuerda que tu paz vale más que cualquier recuerdo del pasado. Sacúdete la rutina y el desánimo, y enfócate en tus sueños y metas, esa es la clave para mantenerte firme, incluso cuando parezca que todo va en contra, hay posibilidades de iniciar una conexión romántica ligera, así como de recibir noticias de alguien muy querido para ti.

Cuida tus cambios de humor, ya que podrían provocar tensiones dentro del entorno familiar, toma un respiro antes de reaccionar y recuerda que no todos entienden tus emociones como tú, evita dejarte influenciar por personas que solo buscan confundirte o hacerte dudar de tus decisiones. Amores del pasado podrían volver a buscarte, pero no olvides por qué se fueron, no todos merecen una segunda oportunidad, especialmente si su partida fue por elección propia. Aprende a cerrar ciclos con firmeza.

Es momento de fortalecer tu constancia, no te quejes por lo que aún no llega; sigue luchando por tus sueños, porque se están gestando poco a poco, rodéate de quienes suman y aléjate de quienes te drenan, la vida te está preparando para algo mejor, pero necesitas dejar espacio para que lo nuevo llegue.

GÉMINIS

Se avecinan oportunidades de mejora laboral y avances en trámites o asuntos que habías dejado pendientes, confía en tu capacidad para adaptarte a los cambios y no tengas miedo de tomar decisiones importantes, especialmente en temas del corazón. Es momento de soltar a quienes no te aportan nada positivo, no insistas en relaciones que solo generan conflicto y te impiden avanzar, recuerda que no puedes cambiar a las personas, pero sí puedes decidir quién permanece en tu vida.

Tu intuición será clave para tomar una decisión que llevas tiempo posponiendo, tienes un buen corazón, y eso te ayudará a elegir lo mejor para ti, aunque no sea lo más fácil, no te conformes con menos de lo que mereces a veces, al final del día, podrías sentirte desanimado o con la sensación de que nada cambia, pero si miras a tu alrededor, verás pequeñas señales de progreso, no pierdas de vista tus sueños, porque estás más cerca de lo que crees.

Un nuevo amor podría llegar a través de una amistad, mantén los ojos y el corazón abiertos, ya que esta conexión traerá momentos muy especiales, todo lo que des, volverá a ti multiplicado y no olvides: el pasado debe quedarse donde pertenece, no lo traigas de vuelta si lo único que hará es llenarte de nostalgia o tristeza.

CÁNCER

Es un buen momento para reencontrarte contigo mismo y comenzar a darte el amor que tanto mereces, valórate, cuídate y ponte como prioridad, cuando te amas de verdad, es más difícil que alguien llegue a lastimarte o hacerte sentir menos. En el ámbito económico y profesional, se abren nuevas puertas, especialmente si estás considerando emprender o realizar inversiones, no temas salir de tu zona de confort; los riesgos bien calculados pueden traerte grandes beneficios.

Aunque sientas la necesidad de volver al pasado, recuerda que lo hecho, hecho está, aprende de tus errores, pero no te detengas ahí, comparar el presente con lo que ya fue solo te hará tropezar con las mismas piedras. Comenzarás a ver avances en asuntos que antes parecían estancados, es la vida mostrándote que todo llega en su momento, personas importantes entrarán (o regresarán) a tu vida, y te darás cuenta de quién vale la pena conservar.

Ten presente que la vida no es cruel; las pruebas que enfrentas te están enseñando y fortaleciendo, eso sí, cuida tu salud, especialmente frente a posibles infecciones o golpes inesperados, mantente atento y no descuides tu bienestar físico. Confía en ti, estás entrando en una etapa de mayor claridad emocional y crecimiento personal.

SAGITARIO

Es momento de soltar expectativas poco realistas y enfocarte en lo que sí puedes controlar, estás aprendiendo a poner límites, a decir “no” sin culpa y a cuidar tu paz por encima de todo, esa madurez emocional te abrirá muchas puertas. Vienen días de mucho movimiento, cambios en el trabajo o nuevas responsabilidades te pondrán a prueba, pero también podrían representar un avance importante en tu economía, toma cada desafío como una oportunidad para demostrar de lo que eres capaz.

En el amor, podrías sentirte confundido entre lo que quieres y lo que realmente necesitas, si tienes pareja, es buen momento para hablar con claridad, sin suposiciones ni juicios y si estás soltero, deja de idealizar a quien no muestra interés real; hay personas que llegarán a tu vida con intenciones sinceras, pero debes hacer espacio primero. Tu energía estará algo inestable, así que procura descansar bien y no exigirte de más, rodéate de personas que te hagan sentir bien y evita a quienes solo traen drama o quejas constantes. Una sorpresa inesperada podría cambiar el rumbo de tus planes, pero será para bien, confía en el proceso, mantente firme en tus valores y recuerda: cuando crees en ti, todo empieza a alinearse.

CAPRICORNIO

Aunque puedas sentirte algo limitado económicamente en estos días, no te preocupes: estás muy cerca de alcanzar una etapa de estabilidad a partir del próximo mes, comenzarás a ver mejoras tanto en tus finanzas como en el terreno sentimental. Tu mente está llena de planes y hay un viaje que comienza a tomar forma, solo ten cuidado con las personas que te rodean, porque no todos comparten tus buenas intenciones, algunas amistades podrían no ser tan leales como creías, aprende a observar con atención y a confiar más en tu intuición.

Recibirás una noticia que te sorprenderá, y aunque al principio no sepas cómo reaccionar, sabrás manejar la situación si mantienes la calma a veces el silencio es tu mejor aliado: no todo se debe compartir, especialmente cuando hay personas cerca que podrían usarlo en tu contra. Este es un buen momento para salir de la rutina y darte permiso para disfrutar, si estás soltero o sin compromiso, vive con libertad, pero sin dejar de lado el respeto hacia ti mismo, no tengas miedo de los amores pasajeros, pero tampoco entregues tu energía a quien no lo merece. Cuida tu salud, en especial la espalda y el área renal, escucha a tu cuerpo y no postergues lo que necesitas atender. Confía en tu fuerza, Capricornio, has trabajado duro para estar donde estás, y no hay motivo para permitir que nadie ni nada te desvíe de tu camino.

ACUARIO

Estás en una etapa donde la intuición será tu mejor guía, así que presta atención a las señales y no ignores lo que tu instinto te dice sobre ciertas personas a tu alrededor, algunas relaciones cercanas podrían no estar siendo del todo sinceras, especialmente con familiares políticos o vecinos, mantén la prudencia y evita entrar en conflictos innecesarios. En el aspecto personal, tu imagen importa más de lo que crees, y es probable que sientas la necesidad de renovarte, cambiar de look o mejorar hábitos relacionados con tu cuerpo y bienestar, hazlo por ti, no por los demás, si notas que subes de peso o tu energía baja, escucha a tu cuerpo y cuídalo con responsabilidad.

Podrías recibir noticias relacionadas con una persona cercana que se va o atraviesa por una situación delicada, mantén la calma, recuerda que todo llega en su momento y que no puedes controlarlo todo. En el amor, es tiempo de dejar el rencor atrás, guardar resentimientos solo te estanca y te impide avanzar, no todo el mundo actuará como tú lo harías, y eso no significa que debas cargar con lo que ya no te corresponde. En lo laboral, podrías recibir una propuesta interesante, no tomes decisiones apresuradas: escucha, analiza y sopesa bien antes de aceptar cualquier cambio, tu habilidad para adaptarte será clave.

Recuerda: has trabajado mucho para estar donde estás, no dejes que comentarios negativos o personas malintencionadas te desvíen de tus metas, estás en un buen momento para confiar más en ti y seguir avanzando con firmeza.

PISCIS

Este es un buen momento para reencontrarte contigo mismo y recordarte cuánto vales, has pasado por situaciones difíciles que te han dejado lecciones valiosas, y ahora estás listo para dar el siguiente paso, aprende a priorizar tu bienestar y a ponerte en primer lugar sin sentir culpa. En el entorno social, hay una persona cercana que no te ve con buenos ojos, no te desgastes intentando agradar a quien ya decidió no valorarte, concéntrate en quienes sí te aprecian y evita involucrarte en chismes o rumores, especialmente si no estás seguro de su veracidad.

Se aproxima un evento importante, como una reunión o fiesta, donde podrías destacar más de lo que imaginas, disfrútalo, pero mantente atento a tu entorno, recibirás noticias que podrían alterar tu estado de ánimo, así que mantén los pies en la tierra y no reacciones sin pensar. Una amistad del pasado podría buscarte para pedir perdón o aclarar una situación, tomate tu tiempo para decidir si quieres retomar ese lazo o dejarlo atrás definitivamente.

En el amor, es momento de soltar relaciones superficiales que no te aportan nada, no necesitas amores pasajeros, sino conexiones sinceras que te hagan crecer, la vida te está abriendo puertas en diferentes aspectos, incluyendo lo económico, así que aprovecha tu determinación y constancia para avanzar hacia tus metas. También podrían surgir oportunidades para viajar o hacer algo fuera de tu rutina, disfrútalo al máximo, solo ten cuidado con accidentes o distracciones. Recuerda: lo que deseas para los demás también vuelve a ti, así que enfócate en atraer cosas buenas y sigue caminando con fe y confianza.