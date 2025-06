Resurgen en EE UU enfermedades prevenibles con la vacunación

Numerosos estados en el país han reportado brotes de enfermedades prevenibles mediante la vacunación, como el sarampión y la tosferina, mientras que con los nuevos protocolos para la vacuna de covid-19, muchas menos personas tendrán acceso en el otoño.

Al mismo tiempo el futuro de un programa crucial, el Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA, por medio de la terapia antirretroviral sigue siendo incierto.

Durante la videoconferencia “El resurgimiento de las enfermedades prevenibles” organizada por American Community Media (ACOM), varios expertos hablaron de los factores que explican el aumento de las enfermedades prevenibles.

Escepticismo sobre las vacunas

El doctor William Schaffner, profesor de la División de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Vanderbilt, dijo que la vacunación ha reducido o eliminado muchas enfermedades en Estados Unidos como la polio, la difteria o tosferina, la varicela, el sarampión y el tétanos neonatal.

“El conocimiento de las vacunas por parte de los nuevos padres ha generado escepticismo y un movimiento antivacunas que resultó en el aplazamiento de la vacunación de niños. Esto significa que especialmente los menores muy pequeños están susceptibles a estas enfermedades”.

Así fue – dijo – como hemos tenido un gran brote de sarampión en el oeste de Texas donde vive una población distintiva de conservadores menonitas, que se guía por la convicción del plan de Dios.

“Lo que hemos visto es que hay más de 1,000 casos de sarampión, con muchos niños hospitalizados con complicaciones como neumonía, la muerte de dos menores y una persona mayor”.

Dijo que antes de la vacuna de sarampión, en los años 60, morían cada año entre 400 y 500 niños de sarampión y sus complicaciones, y habían reducido ese número a cero hasta este año.

“El sarampión es una enfermedad feroz, y se ha extendido a otras partes donde vive la población menonita como el norte de México y Canadá”.

Agregó que también hemos visto otros brotes de sarampión en el país no relacionados con el oeste de Texas.

“Están ocurriendo en clases media y personas bien educadas, ya sea por falta de conocimiento, porque no tienen miedo a la enfermedad, les preocupa la vacuna y quieren llevar una vida más natural, sin que nadie les diga qué hacer aunado a su falta de confianza en la medicina convencional y en los pediatras”.

Los beneficios de las vacunas

El doctor Benjamín Neuman, profesor de biología de la Universidad Texas A&M, dijo que basta con que se contagie una persona para que se propaga a la siguiente más cercana, sin importar sus creencias, su lugar de culto ni su nivel económico.

“Si las enfermedades infecciosas han sido un gran problema para este país en el pasado, podrían volver a serlo en el futuro.

“Consideren cuánto del mundo moderno que disfrutamos es posible gracias a la vacunación; tomen todos los días que se ahorran de no ir al hospital, todos los días que pueden cuidar a sus hijos. Estos son dones de la era moderna y de las vacunas. En concreto, la presión actual para limitar el acceso a las vacunas va en contra de lo que fortalecerá a Estados Unidos”.

Señaló que esto es algo que carece de respaldo científico y resulta desconcertante a nivel científico.

“Los científicos, entre los que me considero uno, se dedican a la realidad. No nos dedicamos a las esperanzas, a los sueños ni a nada por el estilo.En este momento, no hay ninguna razón válida para la resistencia a las vacunas, al menos a nivel científico”.

Nuevos protocolos vacuna covid-19

El doctor Peter Chin-Hong, profesor de Medicina y director del programa de enfermedades infecciosas del huésped inmunodeprimido de la Universidad de California en San Francisco, dijo que ha habido un cambio radical en muchos aspectos de las vacunas de covid-19, en concreto de las ARNm.

“Se espera que la próxima versión, que se lanzará a finales de agosto o principios de septiembre, será una nueva vacuna”.

Dijo que ahora solo estará disponible para mayores de 65 años, o para menores de esta edad con morbilidad.

“No hay indicaciones de cómo será la vacunación para mujeres embarazadas saludables y la población infantil, incluyendo a los menores de dos años en los que todavía se ven casos severos de covid”.

Precisó que el año pasado, se registraron 150 muertes pediátricas por covid.

“El otro matiz es que no existe un criterio de elegibilidad basado en la ocupación para las vacunas como por lo que los trabajadores de la salud; y si están sanos y son menores de 65 años, no tendrían acceso a la vacuna”.

Dijo que hay mucha confusión en la gente ahora mismo.

“Si llamas a Walgreens o CVS, probablemente te den cita. Kaiser y otros no cambiarán sus directrices hasta que sea oficial. Pero el hecho de que los líderes federales digan que esto va a suceder, confunde mucho a la gente; y me preocupa que lleve a una menor demanda de la vacuna en el otoño, porque la gente estará preocupada de que les cobren una factura”.

Terapia HIV

El doctor Jirair Ratevosian, científico investigador asociado de la Universidad de Yale, dijo que el Plan de Emergencia del Presidente de Estados Unidos para el Alivio del SIDA ( PEPFAR), uno de los programas de salud global más impactantes jamás creados, que comenzó en 2003 bajo la presidencia de George W. Bush, salvó 25 millones de vidas y ayudó a controlar el VIH en más de 50 países de todo el mundo.

“Es una prueba fehaciente de que el liderazgo estadounidense puede impulsar el cambio a escala global”.

En esencia, dijo que el PEPFAR proporciona terapia antirretroviral a las personas que viven con el VIH.

“Más de 21 millones de personas han recibido tratamiento contra el VIH en todo el mundo gracias a PEPFAR y al apoyo del pueblo estadounidense. Se trata principalmente de una pastilla diaria que suprime el virus, salva vidas y detiene la transmisión del VIH”.

Sin embargo, cuando la nueva administración asumió el cargo, anunció una pausa de 90 días en la ayuda exterior, incluyendo el PEPFAR.

“Debido a este decreto y otras demoras en Washington, esto ha afectado directamente a la respuesta global al VIH. Más de la mitad de la programación de PEPFAR sigue suspendida y ya no está operando”.

Pero además también excluyó el apoyo a los programas de prevención del VIH que constituyen la columna vertebral del control de la epidemia.

Por lo tanto – dijo – que sin tratamiento, se pierde la supresión viral, aumenta la transmisión y se ponen vidas en riesgo inmediato.