Alertan a no transportar indocumentados entre Chula Vista y Los Ángeles

Un popular creador de contenido en la red TikTok conocido como El Santo Venenoso alertó a la comunidad inmigrante que no se acerquen al área de Temecula, California, ya que es una zona de mucha revisión, pero además dijo que transportar personas indocumentadas en el auto en el tramo entre Chula Vista-Los Ángeles, podría volverlos blanco de las autoridades de migración y ser acusados de tráfico humano.

“¡Ni se les ocurra andar con una persona sin documentos, raza! Si usted tiene un estatus ya sea DACA o algún permiso de trabajo, no traten de ir para allá porque ahorita andan muy perros”, alertó El Santo Venenoso, cuya hija fue arrestada por ICE por traer en su auto a personas sin documentos.

La hija del Santo Venenoso que está protegida de la deportación y cuenta con un permiso de trabajo a través de DACA, el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, salió libre bajo el pago de una fianza de $5,000, pero aún así le colocaron una pulsera electrónica en el tobillo para monitorearla.

“¡Échenle ganas con sus morros raza! A veces no entienden. Hay que hacerlos entender que cuando cometen errores, se pagan. Mi hija, una simple niñada pa’, le está saliendo cara porque Migración fue la que la paró”.

Resumió diciendo en sus TikToks que las personas documentadas deben tener mucho cuidado con quien suben a su carro.

“Si les hablan y les dicen, estoy en Chula Vista, ven, llévame a Los Ángeles, hazme un paro. SI no tiene papeles, dejen a esa persona que se arregle como pueda porque los pueden acusar de mover a un indocumentado de un lugar a otro.

“No estoy diciendo que no suban indocumentados a su carro, pero no cuando les pidan que los lleven de Chula Vista a Los Ángeles. Los pueden acusar de llevar a un indocumentado de un punto a otro. Eso fue lo que le pasó a mi hija. Ella andaba en San Diego”.

El abogado en migración, Alex Gálvez dijo que estamos bajo un gobierno fascista tipo Gestapo que no respeta la ley y la manipula a su antojo porque sabe que no tiene consecuencias.

“Está usando técnicas sucias para llevar a cabo sus deportaciones masivas y arrestar a inmigrantes como aquellos que están cumpliendo con la ley al acudir a una audiencia en la corte”.

Dijo que le están arrebatando a la comunidad inmigrante su humanidad, pero lo que está viendo es que muchos inmigrantes están tirando la toalla innecesariamente.

“Están siendo detenidos y no arrestados. El ICE los detiene para determinar si son indocumentados o no”.

Así que dijo que frente a esta administración hay que ponerse los guantes y cambiar de tácticas, y si los detienen, sin una orden de arresto, tienen derecho de no contestar.

“No se pongan en una fila, sálganse por la puerta de atrás, y tienen derecho a huir y correr con las manos en alto no en los bolsillos”.

Un papel más proactivo

En medio del recrudecimiento de las políticas antiinmigrantes, del sábado 7 de junio de 2025 al lunes 9 de junio, familias inmigrantes y trabajadores de varias ciudades de California encabezarán una caminata de tres días desde Vacaville hasta Sacramento bajo el lema “¡Pertenecemos aquí: Ciudadanía para todos!”.

Los caminantes ofrecerán una conferencia de prensa de clausura en Sacramento para instar al estado de California a aprobar una resolución que condene las deportaciones y apoye la Ley de la Ruta a la Ciudadanía.

“No podemos tolerar que nuestras familias sean destrozadas por las deportaciones actuales”, declaró Gabriela Hernández, organizadora del grupo de mujeres inmigrantes del condado de Sonoma, ALMAS LIBRES.

“California debe actuar con convicción y exigir al Congreso de forma más proactiva que apruebe una ruta a la ciudadanía justa, para que podamos seguir contribuyendo a este país y vivir en paz y con dignidad”.

Las demandas de los manifestantes también incluyen fondos adecuados para el programa de salud MediCal para las personas indocumentadas y que no se utilicen Alcatraz, la Base Aérea de Travis ni la Prisión de Dublin para encarcelar a inmigrantes.

La Coalición del Norte de California para una Reforma Migratoria Justa (NCCJIR) está compuesta por decenas de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes que representan a los condados de Santa Clara, San Mateo, San Francisco, Alameda, Marin, Sonoma y Humboldt.

La caminata de tres días por los derechos de los inmigrantes, el camino a la ciudadanía y el fin de las deportaciones masivas partirá el sábado 7 de junio a las 8:00 a.m en Vacaville, y finalizará el lunes 9 de junio de 2025 a las 5:00 p.m. en Sacramento

Partirá de Andrews Park, 614 E Monte Vista Ave, Vacaville, California; 8:00 a.m; el segundo día comenzará en Best Western Plus Dixon Davis, 1345 Commercial Way, Dixon, California a las 8:00 a.m.

El tercer día tendrá como punto de partida el Hyatt House Davis ubicado en el 2750 Cowell Blvd. de Davis, California a las 8:00 a.m.