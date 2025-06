Bill Clinton arremete en contra de las políticas implementadas por Donald Trump

William Jefferson Clinton, el demócrata que permaneció al frente de la Casa Blanca entre 1993 y 200, asegura que las políticas implementadas por el presidente Donald Trump atentan contra el desarrollo de Estados Unidos.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CBS, el exmandatario de la nación aseguró que la popularidad del republicano de 78 años ha ido a la baja a raíz de las órdenes que ha firmado para unilateralmente tratar de imponer propuestas políticas ajenas a las necesidades de la ciudadanía.

“Nunca habíamos visto algo así en mi vida: alguien que dice: ‘Lo que yo quiera debe ser la ley. Es a mi manera o nada’. Y la mayoría de los estadounidenses no están de acuerdo con eso, pero me gusta pensar que ha pagado un precio por esto, ya sabes, insultando y haciendo alarde de su influencia… Creo que eso lo ha hecho menos popular“, expresó.

Bill Clinton reconoce que la avanzada edad de Joe Biden llegó a plantearle un dilema. (Crédito: Ross D. Franklin / AP)

Bajo la perspectiva de Clinton, la única manera que tienen los demócratas para revertir las decisiones de Donald Trump es ganando las elecciones, pues por el momento los únicos facultados para frenar las órdenes presidenciales son los tribunales.

“Habrá elecciones. Y ya veremos. El presidente Trump tiene derecho a hacer lo que crea correcto; lo está haciendo.

Los tribunales están haciendo su trabajo, pero alguien tiene que alzar la voz y decir: ‘Maldita sea, lo que tenemos en común importa más. No podemos echar por la borda el legado de este país. No podemos destruir la confianza de los demás en nosotros. Necesitamos preservarla y encontrar la manera de trabajar juntos, y no humillar a otros solo para ganar’. Tenemos que calmarnos e intentar unir a la gente de nuevo. Eso es lo que pienso”, subrayó.

Cuestionado sobre la posibilidad de que Joe Biden hubiera gobernado a la nación otros cuatro años, Clinton reconoció que su gran preocupación consistía en su avanzada edad para soportar la presión de guiar al gobierno.

“Pensé que era un buen presidente. La única preocupación que tenía era si alguien podría desempeñar ese cargo antes de los 86 años. Habíamos tenido varias conversaciones largas. Nunca lo había visto y me fui pensando: ‘Ya no puede hacer esto’”, enfatizó.

