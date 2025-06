Tener mascotas ayuda a una buena salud mental, según estudio

La presencia de mascotas en los hogares es una tendencia que viene experimentando un notable crecimiento. Cada vez son más las familias que deciden adoptar a un animalito para que los acompañe dentro de la casa, llegando a ser parte de la familia y ocupando un lugar principal en la vida cotidiana.

Las mascotas no solo acompañan a sus dueños en sus actividades diarias, sino que también actúan como un factor determinante en su motivación para mantenerse activos y emocionalmente equilibrados.

De acuerdo con un estudio de “Mind’s Best Friend” el 65% de los dueños de perros consideran a su mascota como su principal motivador para ejercitarse. Esta cifra supera ampliamente a otros estímulos como familiares (47%), entrenadores personales (9%) o figuras públicas (7%).

Una responsabilidad y una motivación

Tener una mascota es una responsabilidad, es necesario ser capaz de darle los cuidados y la atención que necesitan para ser feliz y la forma de lograrlo es distinta en cada mascota. Además, hay que conocer que cada animal es distinto y requiere cuidados diferentes de acuerdo a sus condiciones.

Datos del Estudio Longitudinal de Hogares del Reino Unido, que recopila diferentes datos sobre la tenencia de mascotas, las mascotas por sí mismas mejoran la vida de sus dueños, sin importar el gasto económico que puedan sumar a la manutención de un hogar.

Los investigadores determinaron que las personas con mascotas suelen ser más abiertas, responsables y extrovertidas que quienes no las tienen, también que tener un gato o un perro era comparable en cuanto a niveles de felicidad a ver regularmente a amigos y familiares.

El aislamiento social es uno de los problemas crecientes dentro de la sociedad actual. La forma de enfrentar este problema debe ser multidisciplinaria y tener una mascota puede ayudar en esta etapa, al crearle al dueño una responsabilidad de cuidado y atención.

Algunas personas con mascotas afirman que la presencia de estos animales los los motiva a moverse más, y más de dos tercios (67%) aseguró que su perro es la razón principal por la que salen a caminar, trotar o correr.

Existe una diferencia significativa entre quienes tienen perros y quienes no. Según los resultados de “Mind’s Best Friend”, los dueños de perros obtuvieron un 18% más en la puntuación del Estado Mental en comparación con las personas que no conviven con estos animales.

Cabe resaltar que esta conexión animal-humano no solo es patente cuando eres dueño de un perro ya que muchas personas encuentran alegría y satisfacción con el simple hecho de interactuar con las mascotas de los demás.