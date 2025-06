Juez decide que migrantes enviados a prisión en El Salvador deben poder impugnar sus deportaciones

Un juez federal dictaminó el miércoles que el gobierno de Donald Trump debe brindar a los migrantes enviados a una prisión de El Salvador la oportunidad de impugnar sus deportaciones.

El juez presidente del Tribunal de Distrito de EE.UU., James Boasberg, declaró que las personas enviadas a la prisión en marzo, en virtud de una ley de guerra del siglo XVIII, no han podido impugnar formalmente las deportaciones ni las acusaciones de pertenencia a la pandilla venezolana Tren de Aragua, según The Associated Press.

Y ordenó al gobierno que trabaje para facilitarles una vía para presentar dichas impugnaciones.

El fallo es el último hito en una saga legal de meses sobre el destino de los deportados encarcelados en el infame Centro de Confinamiento para Terroristas de El Salvador, bajo acusaciones de que son miembros de la pandilla del Tren de Aragua.

La administración Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros (una disposición del siglo XVIII utilizada en tiempos de guerra para expulsar a no ciudadanos con poco o ningún debido proceso) para deportar a más de 200 presuntos miembros de pandillas migrantes a CECOT, argumentando que la pandilla venezolana Tren de Aragua es un “estado criminal híbrido” que está invadiendo Estados Unidos.

Después de que el juez Boasberg impidió que la administración deportara a cualquier no ciudadano bajo la AEA, la Corte Suprema de Estados Unidos levantó su orden judicial, permitiendo a la administración reanudar las deportaciones siempre que a los detenidos se les permita impugnar su expulsión en el distrito donde fueron detenidos.

