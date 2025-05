Gobierno de Trump descarta retornar a Kilmar Ábrego García, quien fue deportado a prisión en El Salvador

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) descartó el retorno a Estados Unidos del inmigrante Kilmar Ábrego García, deportado a El Salvador y encerrado en la prisión CECOT.

“Seamos clarísimos: Kilmar Abrego García jamás volverá a pisar las calles de Estados Unidos“, indicó el DHS en su cuenta oficial en X.

El mensaje fue en respuesta al representante demócrata Glenn Ivey (Maryland), quien pidió a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, presentar “evidencia” en tribunales sobre acusaciones de que Ábrego García pertenece a la pandilla MS-13.

“Respetuosamente @Sec_Noem, si está tan segura de su deportación ilegal, debería presentar sus pruebas ante el tribunal”, escribió Ivey en su cuenta en X.

Le pidió a la secretaria Noem acatar el fallo de 9-0 de la Corte Suprema y retornar al inmigrante, quien vivía en Maryland, para que enfrente el debido proceso.

El DHS criticó la posición de Ivey y lo acusó de defender a un pandillero.

“Es atroz abogar por un inmigrante indocumentado, pandillero de la MS-13, traficante de personas y maltratador de esposas en lugar de por ciudadanos reales de Maryland, víctimas de delitos cometidos por inmigrantes indocumentados”, agregó el DHS.

Ivey confirmó que estuvo en El Salvador para reunirse con Ábrego García, pero las autoridades de la prisión para terroristas no lo permitieron.

“Estuve aquí en El Salvador hace dos años, pero esta vez vine a visitar a Kilmar y me sentí profundamente decepcionado y francamente enfadado porque no se nos permitió entrar a verle”, dijo. “Dijeron que teníamos que volver a San Salvador para conseguir un permiso de visita, lo cual no tenía sentido porque yo ya había ido con la gente que se encargaba de las admisiones en la prisión”.

El caso de Ábrego García ha desatado una controversia nacional sobre el debido proceso al que tiene derecho cualquier personas que vive en los Estados Unidos.

El gobierno de Donald Trump ha acusado que el originario de El Salvador tiene historial criminal, pero no presentó esa evidencia ante un tribunal y lo entregó al gobierno de Nayib Bukele para encerrarlo en la CECOT.

La Corte Suprema ordenó a la Administración Trump facilitar el retorno de Ábrego García, pero el gobierno estadounidense alega que está bajo custodia de la administración de Bukele, quien dijo que no tiene el poder para liberarlo y enviarlo a EE.UU.

