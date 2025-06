“Nos sentimos violentados”: Simeone critica el cambio de regla de penales a doble toque

Diego Simeone criticó fuertemente el cambio de reglamento de los penales a doble toque, situación que ocurrió en la eliminación en octavos de Champions League.

El técnico argentino afirmó sentirse violentado ya que “no se entiende ni se entenderá” por qué se tomó esa decisión en “una situación puntual tan importante”.

“Difícil ponerle una palabra a algo tan violento. Nos sentimos ultrajados, violentados… ¿Por qué pasó? No se entiende y no se entenderá”, expresó el técnico durante una entrevista a ‘Dazn’, cuyo avance fue lanzado este miércoles a través de sus redes sociales.

“Yo en ese momento caminaba, porque no estaba viendo los tiros de penal. Cuando veo que hace el gol, digo gol y de repente veo que no, pregunto qué pasó, porque no había visto la situación, y me cuentan que tocó dos veces la pelota. Cuando me lo dicen, digo ‘bueno, sí habrá tocado dos veces la pelota’…”, repasó.

🚨 OFFICIAL: IFAB’s full statement in reference to Julián Álvarez’s penalty injustice.



“The penalty should be retaken.” pic.twitter.com/S37pLu2bT2 — Atletico Universe (@atletiuniverse) June 3, 2025

¿Qué determinó la IFAB sobre penales a doble toque?

La International Board (IFAB), responsable de las reglas del juego, confirmó que a partir del próximo 1 de julio los penaltis como el anulado al jugador del Atlético de Madrid Julián Álvarez en la Liga de Campeones ante el Real Madrid se repetirán si el balón entra a puerta y, si no es así, se concederá un libre indirecto.

Aunque la nueva redacción de la regla entrará en vigor en esa fecha, la IFAB aclaró que también se podrá utilizar en competiciones que empiecen antes de esa fecha, como el Mundial de Clubes.

La IFAB anunció este martes que ha hecho una aclaración hecha a la regla 14 relativa a los penaltis, después de la polémica generada por la anulación del transformado por Julián Álvarez en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, en la que el equipo rojiblanco quedó eliminado (1-0/2-4).

Simeone consideró que “esta jugada quedará para la historia del fútbol”.

“A partir de ésta, como siempre pasa, cambiarán la regla (La International Board -IFAB- ya anunció el martes que, desde ahora, se repetirá el lanzamiento en una situación igual a la que ocurrió con Julián Alvarez)”, apuntó el técnico.

