Donald Trump y Elon Musk pasaron de ser inseparables a tirarse con todo

En menos de una semana, el presidente Donald Trump y el magnate sudafricano Elon Musk pasaron de ser “inseparables amigos” a lanzarse descalificaciones mutuas.

Molesto por ver cómo su trabajo y las sugerencias que le ofreció al jefe de la nación para disminuir el gasto público contrastan el proyecto de ley fiscal y presupuestal que pretende imponer, Elon Musk ha despotricado en su contra a través de varios mensajes publicados la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

“Nunca me mostraron este proyecto de ley y se aprobó en plena noche, tan rápido que casi nadie en el Congreso pudo siquiera leerlo.

Como sea. Mantengan los recortes a los incentivos para vehículos eléctricos y energía solar en el proyecto de ley, aunque no se toquen los subsidios al petróleo y el gas (¡qué injusto!), pero eliminen la montaña de basura repugnante del proyecto de ley”, indicó recientemente.

Al respecto, durante una reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz, la cual se efectuó en la Oficina Oval, Donald Trump reconoció estar decepcionado con el hombre que le aportó cerca de $250 millones de dólares a su campaña para ayudarlo a retornar a Washington.

“Siempre me ha gustado Elon. Así que me sorprendió mucho. Vieron lo que me dijo, y no ha dicho nada malo de mí. Prefiero que me critique a mí que al proyecto de ley. Porque el proyecto de ley es increíble. Estoy muy decepcionado con Elon. Lo he ayudado mucho. Teníamos una relación excelente, no sé si seguirá”, expresó.

La relación de conveniencia entre Donald Trump y Elon Musk parece haber llegado a su final. (Crédito: Brandon Bell / AP)

Acto seguido, el republicano de 78 años aseguró que los comentarios despectivos de Musk se deben a que extraña su trabajo como responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

“Para ser sincero, creo que extraña el puesto… Les digo que no es el primero. Hay gente que deja mi administración y nos quiere. Y luego, en algún momento, lo extrañan muchísimo, y algunos lo aceptan, y otros incluso se vuelven hostiles. No sé qué es. Es una especie de síndrome de trastorno de Trump”, subrayó.

En respuesta, el hombre más rico del planeta le reprochó a Trump por olvidarse de la gran aportación que le dio a su campaña en el momento más controversial del proceso electoral.

“Sin mí, Trump habría perdido las elecciones, los demócratas controlarían la Cámara de Representantes y los republicanos tendrían 51-49 en el Senado. ¡Qué ingratitud!”, señaló a través de otro mensaje.

Y mediante otro lapidario comentario advirtió cuál será el paso que dará en las elecciones que se realizarán en 2026.

“En noviembre del próximo año, despediremos a todos los políticos que traicionaron al pueblo estadounidense”, concluyó.

Dicha declaración le resultó por demás incómoda al presidente de la nación quien amagó con cancelar los contratos del gobierno firmados con las empresas del magnate sudafricano.

“La manera más fácil de ahorrar miles de millones de dólares en nuestro presupuesto es cancelar los subsidios y contratos gubernamentales de Elon. ¡Siempre me sorprendió que Biden no lo hiciera!”, expresó.

