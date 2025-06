Dreamer regresa a México tras dos décadas de vivir en California

Hace casi un mes que Patricia Vázquez Topete, una dreamer, empacó sus maletas y dejó atrás más de dos décadas de vida en Fresno, California para regresar a México donde dice sus alas se han extendido y sus sueños se han vuelto globales. Y sí, la reelección de Trump tuvo mucho que ver.

“Antes de Trump, yo estaba pensando que quería poder ir a México y usar el permiso para viajar y regresar legalmente (Advance Parole), cuando él ganó, esa oportunidad se volvió muy peligrosa”, dice Patricia en una entrevista con La Opinión.

“Vi que las cosas por las que habíamos luchado mucho, como viajar, pasar por la seguridad de un aeropuerto y manejar dentro del país, iban a ser más difíciles y ya no las iban a poder hacer tan libremente; fue cuando dije, es tiempo de regresar. Entonces, sí, Trump me empujó a tomar la decisión”.

Patricia Vázquez Topete regresa a México dos décadas después. Crédito: Patricia Vázquez Topete | Cortesía

Patricia vino sola a California en 2005, como una niña no acompañada, cuando tenía doce años.

“Soy de Mante, Tamaulipas, en México; y llegué con un tío a Fresno con quien viví hasta los 17, 18 años”.

Fue el abuso sexual que sufría en su ciudad natal en México por parte de un miembro de su familia, lo que la obligó a dejar a su madre y a sus hermanos para emigrar.

“Me sentí liberada al principio cuando llegué a Fresno, pero luego tuve que lidiar con otras cosas como que mi tío era alcohólico”.

El proceso de adaptación no fue fácil porque como no hablaba inglés, no podía entender a sus maestros ni hacer amigos con otros niños.

“En México, estaba acostumbrada a sacar buenas notas en la escuela y a estar en los primeros lugares de la clase. No tenía a nadie que me dijera que era normal que no me fuera bien en la escuela al principio. Como no tenía un apoyo durante esa transición, me sentía muy sola, sin que nadie me dijera que no me presionara tanto. Así que tuve que lidiar con eso internamente”.

Patricia Vázquez Topete con uno de sus profesores cuando se graduó de la universidad. Crédito: Patricia Vázquez Topete | Cortesía

Pese a todos los desafíos, se graduó con una licenciatura en ciencias políticas y filosofía en Fresno Pacific University, una universidad privada.

“Gracias a Dios, fui a la universidad con una beca con todo pagado que me gané por mis calificaciones y ser voluntaria en la comunidad. Después de graduarme, me di cuenta que para un buen trabajo, tenía que hacer programas, trabajar en la capital y tener experiencia.

“Gané varias fellowships. Encontré programas muy competitivos que me ayudaron a entrar al gobierno estatal de California, y me abrieron muchas puertas en diferentes puestos”.

Patricia logró tres cargos, dos a los que fue designada por el gobernador Jerry Brown, y uno tercero en el área ejecutiva por el gobernador Gavin Newsom.

Hasta antes de emigrar a México, era vicepresidenta regional de relaciones comunitarias del Citibank donde enseñaba educación financiera en las comunidades rurales.

Patricia Vázquez Topete trabajó en la recolección de fresa en California mientras asistía a la universidad. Crédito: Patricia Vázquez Topete | Cortesía

Un sueño alcanzado

“Todo lo que logré en California fue como un sueño hecho realidad. Llegué con una visa de turista, a los seis meses me quedé como indocumentada hasta que salió el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) y nos dio protección contra la deportación y un permiso de trabajo”.

Recuerda que no contaba con dinero para solicitar el programa de inmediato, y debió esperar hasta 2015 que se graduó de la universidad cuando pudo ahorrar para pagar por el DACA.

“Me esperé como un año o dos años para poder aplicar”.

Los 21 años que vivió en California fueron una jornada de muchos sacrificios.

“A veces no tenía dónde dormir y me quedaba en los sofás de los maestros. Solo disponía de $20 para vivir un mes en la universidad”.

Patricia Vázquez Topete siendo niña en México. Crédito: Patricia Vázquez Topete | Cortesía

En ocasiones, como cuando trabajaba en el cultivo de la fresa en Salinas y estudiaba al mismo tiempo, recuerda que se preguntaba si la educación valía la pena.

El esfuerzo era duro debía levantarse temprano para irse de raite a los campos.

“Era cuando no tenía documentos, y yo decía, para qué estudiar si no sé si voy a poder trabajar aquí legalmente, pero yo seguía”.

Patricia Vázquez Topete fue funcionarios bajo dos gobernadores de California, Gavin Newsom y Jerry Brown. Crédito: Patricia Vázquez Topete | Cortesía

El regreso

¿Cómo tomas la decisión de regresar a México y abandonar todo por lo que habías luchado?

“No lo veo como abandonar por lo que he luchado. Me llevo conmigo las lecciones, el aprendizaje, mi licenciatura, puestos, experiencia, el apoyo a la comunidad y a los negocios”.

A diferencia de cuando tenía doce años y se vio obligada a emigrar a Estados Unidos para salvarse del abuso, Patricia dice que hoy está eligiendo a dónde emigrar.

“Ahorita con todo lo que pasa con las redadas, no quería estar en esa angustia, con esos nervios y ese pánico de lo que me puede pasar cuando estoy manejando o viajando en un avión a un evento del trabajo”.

Así que se dijo a sí misma, es tiempo de liberarse y elegir; y cerrar dos décadas de su vida no fue fácil, pero admite que estaba lista para dejar Estados Unidos.

“Me voy a España a hacer una maestría en negocios internacionales en la Universidad de Madrid. No he abandonado todo lo que logré, y me lo estoy llevando conmigo para realizar unas metas más fuertes, y para reunirme con mi hermana, y mi madre en México. No quiero regresar a Estados Unidos y no poder ver a mi hermana por cinco años más”.

Patricia Vázquez Topete se reúne con su madre dos décadas después. Crédito: Patricia Vázquez Topete | Cortesía

El reencuentro con su madre

Patricia todavía está procesando el reencuentro con su madre.

“La distancia nos ha cambiado a las dos. Reconozco a mi madre pero a la misma vez no. Son muchos sentimientos encontrados. Me siento confundida, a veces con ansiedad, pero necesitamos conocernos antes de que le haga las muchas preguntas que tengo para ella”.

¿Cómo has visto México?

“Las personas son muy amables, quieren platicar, pero lo que más me ha impactado ha sido ver el poder de las mujeres indígenas en Oaxaca y Puebla, y ver cómo luchan por sus familias, sus negocios y cómo venden sus comidas, sus vegetales. La mujer oaxaqueña es muy poderosa. Me llevó a España sus historias y su fuerza”.

Patricia Vázquez Topete al lado de su abuelita en México. Crédito: Patricia Vázquez Topete | Cortesía

¿A dónde apuntan tus sueños ahora?

“El plan es estar en España unos años, no sé que sigue. Mi sueño después de mi maestría es comenzar mi propio negocio con un producto que esté conectado con México y trabajar con mujeres de América Latina. La experiencia de haber vivido en Estados Unidos, ser mexicana e irme a España, va ir envolviendo mi sueño de tener un producto propio y darle trabajo a mujeres inmigrantes, quizá a mujeres que tengan DACA en Estados Unidos”.

Sin dudarlo, Patricia reconoce que regresar a México le ha dado una sensación de libertad.

“Me siento libre. Hay personas que me han dicho que en mis ojos ven mucho optimismo, libertad y alegría; y es que mis sueños antes estaban en Estados Unidos en el Valle Central, ahora se han hecho a un nivel global. Y no hay nadie que me pueda parar, porque ahora tengo el acceso al mundo”.

Y si acaso un día le gustaría regresar a Estados Unidos es para ver a la red de personas que aprecía.

“Quiero poder visitarlas, por que me han dado tanto y todo su apoyo”.

Patricia está disponible para todos.

“Si hay alguna persona que tenga DACA o le gustaría contactarme, me pueden encontrar en Linkedin por mi nombre Patricia Vazquez Topete; o como Topete 2005 en Instagram”.

Dice que siempre les dice a los estudiantes a los que da mentoría, que aunque no tengan dinero, apoyo, documentos o ciudadanía, es posible acabar la licenciatura y ocupar cargos.

“Nadie dice que va a ser fácil para personas como nosotros, pero es posible y se puede lograr con disciplina y pasión, y eso me ha llevado a llegar a donde estoy”.