Luísa Sonza, sin ego para ganar fama fuera de Brasil

En Brasil, Luísa Sonza es una luminaria que fácilmente puede reunir a cien mil personas en uno de sus conciertos.

Fuera de su país, la historia de esta cantante de 26 años es otra. Pero, primero, no es algo que le preocupe, y segundo, es posible que su destino cambie a partir de este mes, cuando de comienzo a su primera gira fuera de Brasil, que lleva por título “Escándalo Íntimo”.

“No pensaba que la primera gira se iba a vender tan rápido”, dijo Luísa en una conversación desde Los Ángeles, ciudad donde ofreció su primer show en Estados Unidos esta semana. “Nadie pensaba que iba a ser así”.

En Los Ángeles, los organizadores abrieron una segunda fecha para este sábado en el Echoplex porque el primer concierto se vendió en cuestión de unas horas. Y lo mismo sucedió en Boston y en Miami. El show de Nueva York en la Irving Plaza el 19 de junio ya tiene pocas entradas disponibles.

En casi todos estos casos se trata de teatros pequeños donde caben unas cuantas cientos de personas, pero eso no es algo que moleste a Luísa porque la respuesta de los seguidores ha sido mejor de lo que ella y su equipo se imaginaron.

La artista estará interpretando los temas de “Escândalo Íntimo”, un álbum que grabó, precisamente en Los Ángeles, y que estrenó en 2023. Este será el final de la promoción de este material porque al terminar el tour por las seis ciudades que recorrerá en Estados Unidos —la última parada es el 21 de junio—, volverá a Brasil para trabajar en su siguiente disco.

Mientras tanto, está saboreando la sorpresa que le dio este país, especialmente porque Luísa ha cantado casi exclusivamente en portugués en los ocho años que lleva de carrera. En “Escândalo Íntimo” hizo algunas mezclas con un poco de inglés e incluye un tema en español.

Por supuesto que sus shows en el país serán más íntimos y con más cercanía física con su público, algo que es imposible de hacer cuando canta en Brasil ante miles y miles de personas.

“Estoy acostumbrada a públicos de 100 mil personas y tranquilamente hice cosas grandiosas [en Brasil]”, dijo. “Pero es muy importante para mí tener este coraje [porque] es como empezar nuevamente […], pero es ‘cool’ porque no tengo la presión que yo tenía cuando empecé; ahora estoy empezando pero ya tengo mucho éxito, una carrera, seguridad en mí misma. Siento que no le tengo que probar nada a nadie”.

En efecto, la carrera de Luísa está llena de éxitos. Tan solo en Instagram cuenta con más de 30 millones de seguidores, y en Spotify su música sobrepasa 5 mil millones transmisiones. En tres ocasiones ha sido nominada al Latin Grammy.

“Para mí no es problema cantar en un lugar pequeño porque yo en Brasil tengo una carrera muy grande”, dijo. “Yo no tengo ese ego; voy a poder cantar para las personas más cerca, y me falta hacer eso, vivir las cosas con más tranquilidad”.

Luísa ve este comienzo sin el miedo que tuvo cuando inició su carrera, “sin la presión que tenía a los 17 años, cuando no entendía nada de la vida”.

“Ahora ya viví y tengo más fuerza, y también creo que voy a vivir bien el proceso”, dijo.

En detalle

Qué: Concierto de Luisa Sonza

Cuándo: sábado 7 de junio, 8 pm

Dónde: Echoplex, 1154 Glendale Blvd., Los Angeles

Cómo: boletos en ticketmaster.com