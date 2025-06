¿Deberías comenzar las pruebas de detección del cáncer colorrectal antes de los 50?

La mayoría de los grupos de expertos recomiendan empezar a hacerse las pruebas a los 45 años. Esto es lo que debes saber.

Durante una colonoscopia los médicos pueden detectar y extirpar pólipos que podrían ser crecimientos precancerosos.

By Lauren F. Friedman

Antes se consideraba que el cáncer colorrectal era una enfermedad propia de la vejez. Pero las tasas están aumentando entre los adultos jóvenes. Desde 2011, las tasas de cáncer de colon entre las personas menores de 50 años han aumentado aproximadamente un 2% cada año, según la Sociedad Americana del Cáncer (ACS).

Por eso, en los últimos años, importantes grupos médicos, incluyendo la ACS y el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos, han dicho que las pruebas de detección de cáncer colorrectal deberían comenzar a partir de los 45 años. Las pautas anteriores habían recomendado que la mayoría de las personas comenzaran las pruebas de detección a los 50 años.

En 2020, un amplio análisis publicado en JAMA Network Open reveló un gran aumento en el número de cánceres colorrectales diagnosticados a los 50 años en comparación con los de 49 años, lo que sugiere que muchas personas podrían haber tenido cánceres preexistentes que se detectaron al comenzar las pruebas de detección a los 50 años. (Un autor principal del análisis recibió dinero de empresas involucradas en las pruebas de detección).

Aun así, la gran mayoría de los casos se presentan en personas mayores de 50 años.

En 1995, el 10% de los casos de cáncer colorrectal se diagnosticaban en personas menores de 54 años; en 2019, esa cifra había aumentado al 20%.

La mayor frecuencia de estos cánceres en personas más jóvenes fue uno de los factores que impulsó una reevaluación de la edad ideal para comenzar las pruebas de detección, afirma el doctor Andrew Wolf, profesor asociado de medicina en el Sistema de Salud de la Universidad de Virginia, quien presidió el subcomité de la ACS que desarrolló las pautas más recientes para la detección del cáncer colorrectal.

“Una persona de 45 años hoy en día tiene el mismo riesgo de desarrollar cáncer colorrectal que una de 50 años en la década de 1990, cuando empezamos a recomendar que las pruebas de detección comenzaran a los 50 años”, afirma Wolf. “Una persona de 45 años debería considerarse de 50 años en lo que respecta al cáncer de colon”.

Los consejos más recientes

La detección del cáncer colorrectal, como la mayoría de las pruebas de detección, presenta posibles desventajas junto con sus beneficios. La colonoscopia, el método de detección más común, suele ser un proceso incómodo. Además, conlleva algunos riesgos limitados, como pequeñas pero potencialmente graves punciones en el colon o el recto, llamadas perforaciones. Otras pruebas de detección, como la prueba FIT (más información a continuación), pueden producir falsos positivos que pueden dar lugar a colonoscopias innecesarias.

“Las pruebas de detección siempre implican un equilibrio entre beneficios y perjuicios”, afirma el doctor Douglas J. Robertson, jefe de gastroenterología del Centro Médico de Asuntos de Veteranos en White River Junction, en Vermont, y profesor de la Facultad de Medicina Geisel del Dartmouth College en Hanover, en New Hampshire. “La desventaja es que, a medida que se avanza hacia grupos de edad cada vez más jóvenes, el riesgo absoluto de contraer cáncer o morir de cáncer es menor, por lo que cada vez más personas necesitarían someterse a pruebas de detección para detectar el único caso de cáncer colorrectal oculto en estos grupos de edad más jóvenes”.

Por estas razones, iniciar las pruebas de detección del cáncer colorrectal a los 50 años fue la norma durante mucho tiempo. Sin embargo, en los últimos años, con el aumento de las tasas de este cáncer en adultos jóvenes, esta norma ha cambiado. Hoy en día, los principales grupos médicos profesionales que recomiendan las pruebas de detección del cáncer coinciden en que, a diferencia de hace una década, los beneficios de las pruebas de detección superan los riesgos para los adultos a partir de los 45 años.

Existen ligeras variaciones en el consejo. La Sociedad Americana del Cáncer recomienda que todos los adultos con riesgo promedio comiencen las pruebas de detección de cáncer colorrectal a los 45 años. El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos otorga una calificación de “B” a las pruebas de detección a partir de los 45 años, la segunda más alta, mientras que las pruebas a partir de los 50 años reciben una calificación de “A”. El Grupo de Trabajo Multisociedades sobre Cáncer Colorrectal de Estados Unidos (MSTF), que representa a la Asociación Americana de Gastroenterología y a otros profesionales, afirma que “sugiere” las pruebas de detección para personas de 45 a 49 años, mientras que “recomienda encarecidamente” las pruebas de detección a partir de los 50 años.

A pesar de esas pequeñas diferencias, la mayoría de los expertos coinciden en que más personas deberían someterse a pruebas de detección rutinarias para el cáncer colorrectal, que es la segunda causa principal de muerte por cáncer en Estados Unidos. En 2021, solo alrededor del 60% de los adultos mayores de 45 años estaban al día con sus pruebas de detección.

“Sin duda, creemos que si la conversación comienza a los 45 años y las personas se hacen la prueba a los 50, sería un gran avance”, afirma Wolf, presidente del subcomité de la ACS.

En definitiva, según la mayoría de los expertos, debería ser una conversación entre médico y paciente que tenga en cuenta los valores y prioridades de cada persona.

Opciones para la detección del cáncer colorrectal

Las pautas de la ACS no priorizan ninguna técnica de detección específica para el cáncer colorrectal, sino que enumeran varias opciones. (Puedes consultar información sobre todas ellas en el sitio web de la ACS).

Sin embargo, las pautas del MSTF adoptan un enfoque escalonado para simplificar la tarea, sugiriendo que se presenten primero dos opciones a los pacientes, en parte para evitar confusiones.

La colonoscopia, en la que el médico utiliza un tubo con una pequeña cámara para examinar el interior del colon, sigue siendo el método de referencia para la detección del cáncer colorrectal en Estados Unidos. Durante una colonoscopia, el médico no solo puede detectar cánceres de colon y recto, sino también extirpar pólipos precancerosos que podrían convertirse en cáncer. Los pacientes generalmente deben beber un laxante líquido para limpiar el colon con anticipación y recibir sedación durante el procedimiento. Quienes eligen este método de detección deben hacerse la prueba cada 10 años.

La segunda opción de primer nivel, la prueba inmunoquímica fecal (FIT), debe realizarse anualmente, y se requiere una colonoscopia de seguimiento si el resultado es positivo. La FIT es mucho más sencilla y menos invasiva. Con un kit casero, los pacientes extienden una pequeña muestra de heces en una tarjeta y la envían por correo para su análisis, que busca signos de sangrado oculto.

En definitiva, “se debe animar a las personas a elegir la prueba que tengan más probabilidades de hacerse”, afirma Robertson. “La prueba más eficaz es la que se realiza”.

Las personas también pueden tomar medidas para reducir el riesgo de cáncer de colon, como dejar de fumar, reducir el consumo de alcohol, reducir el consumo de carne procesada y consumir abundante fibra y cereales integrales. Según los expertos, las pruebas de detección por sí solas no son suficientes.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2025, Consumer Reports, Inc.