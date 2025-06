Fernando Colunga rompe el silencio tras revelarse que ya es papá: “Yo estoy feliz”

El actor Fernando Colunga, a quien muy pronto veremos en pantalla con la telenovela ‘Amanecer’, es alguien que suele ser sumamente cuidadoso con todo lo relacionado a su vida privada, a tal grado de que son contadas las veces que ha hablado sobre algo que no esté relacionado a su carrera actoral.

En días recientes el galán de las telenovelas fue noticia por las declaraciones que realizó el productor Juan Osorio, quien en entrevista con Televisa confirmó que el actor y Blanca Soto ya son papás.

“Fernando acaba de vivir la experiencia de la paternidad y, al vivir la experiencia de la paternidad, al hombre le cambia todo. Está enamorado, habla con su hijo todos los días, es un hermoso bebé”, declaró el realizador en su momento.

Las declaraciones de Juan Osorio hicieron que la prensa corriera en búsqueda del testimonio del recién estrenado papá, con quien tuvieron oportunidad de platicar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

A pesar de que Fernando Colunga dejó en claro que no habla de su vida, ese no fue un impedimento para que soltara algunas frases del momento por el que atraviesa como actor, como hombre y como papá.

“Mi vida privada, privada, pero, véanme, yo estoy feliz. ¿Qué les puedo decir?”, fueron las palabras que soltó y con las que confirmaría lo dicho por Juan Osorio.

Si bien no quiso ahondar en detalles sobre su paternidad, Fernando Colunga negó que esté enojado con Juan Osorio por lo que dijo de él hace unos días, pues asegura que es su amigo y él puede decir lo que quiera.

“A Juan le tengo un gran cariño. Es una gente que la aprecio, que la quiero y, además, es una gente que para mí ha sido muy importante en mi vida. Imagínate que uno se enoje con los amigos, entonces no son amigos, esos nada más serían cuates. Juan Osorio, que es mi amigo, puede decir lo que él quiera y yo estoy feliz”, continuó.

En la misma conversación destacó que él desde hace muchos años aprendió a separar lo profesional de lo personal, lo que lo ha ayudado a mantenerse alejado de la polémica, además de asegurar que no oye nada de lo que se dice de él.

“Yo estoy contento, trato de trabajar, dejo mi vida a un lado, mi vida privada la dejo a un lado y me dedico a actuar. ¿Quieres no preocuparte? No escuches nada y yo es lo que hago, me dedico a trabajar. Ya alguna vez lo dije, en este negocio si uno no se dedica y se va distrayendo, no cumple como debe de cumplir, aquí hay que dedicarse a fondo”, aseveró.

La confirmación de su paternidad llega meses después de que surgiera el rumor de que él y Blanca Soto se habían convertido en papás, pero fue hasta ahora que toda la verdad habría salido a la luz.

