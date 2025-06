La impresionante lucha de una madre que descubrió al asesino de la hija que tuvo que dar en adopción

En abril de 2010, Cathy Terkanian recibió una carta que le cambió la vida.

Era del Departamento de Servicios Sociales de Virginia y ella, una enfermera jubilada que vivía en Florida, Estados Unidos, había estado anhelando recibir noticias de ellos por mucho tiempo.

“Me quedé atónita”.

Seguramente se trataba de la hija que había dado en adopción 36 años antes, una bebé a la que llamó Alexis y en la que no había dejado de pensar.

“Les dejé toda mi información para contactarme y la pusieron en el archivo cerrado. Les dije: si mi hija viene buscándome, denle esto.

“Así que cuando vi la carta inmediatamente pensé que me iba a encontrar con ella.

“La abrí, con todas mis esperanzas y sueños, y leí que había surgido un asunto muy importante, y necesitaban que los llamara.

“Los llamé de inmediato. Una mujer me dijo que un detective se había presentado en su oficina y que quería mi ADN porque mi hija había desaparecido y se había encontrado un cuerpo en Racine, Wisconsin, que posiblemente era de ella”.

La noticia la estremeció.

Cathy necesitaba saber más, y no se iba a quedar de brazos cruzados.

Le habían dado muy pocos datos, aparte de que su hija había desaparecido de su hogar adoptivo en Michigan cuando tenía 14 años.

Buscó información en línea sobre niñas desaparecidas en esa ciudad, y no tardó en encontrar una del pueblo de Holland, cuya fecha de nacimiento y descripción física coincidían con las de Alexis.

Netflix: La historia de Cathy y su determinación de obtener justicia para su hija Alexis fue retratada en un documental de Netflix llamado “Into the fire”.

“Su nombre adoptivo era Aundria Michelle Bowman”.

La foto era de una adolescente, difícil de reconocer: “La última vez que la vi era una bebé de 9 meses”.

“Me tomó horas procesar y ver que se parecía a mí. Parecía mía.

“Era como un torbellino de recuerdos”.

Recuerdos que la llevaron al principio de esa historia, y a coincidencias: como su hija, Cathy también había huido de su hogar cuando tenía 14 años.

La chica gorila

“Soy el producto de un hogar roto y de todas las cosas malas que lo acompañan. Una madre que estuvo en un estado de bipolaridad toda mi vida. Hermanos naciendo a diestra y siniestra: tengo 7 medios hermanos. Eso es suficiente para volverte loco.

“Además, mi madre fue abandonada con cuatro hijos, y yo no lo supe hasta los 18 años, pero la razón fue porque ella le dijo a ese hombre que yo era su hija, y él se enteró de lo contrario. En su mente, yo tenía la culpa.

“Así que me fui. Hice autostop y terminé en Nueva Orleans”.

En medio del movimiento contracultural de los años 70, Cathy no era la única adolescente fugitiva en la cuna del jazz.

Conoció una red de jóvenes que se ayudaban mutuamente y, en ese grupo, a quien sería su pareja: Randy Badger.

Vivían y trabajaban juntos, en un espectáculo de circo.

“Yo era la chica gorila.

“Hace años había carnavales itinerantes y uno necesitaba una mujer joven que se convirtiera en gorila y viajara con el circo, así que lo hice.

“Es una ilusión óptica hecha con vidrio y luces en una caja negra.

“Fue divertido, y el padre de Alexis estaba conmigo: él era el gorila.

“Dejamos de hacerlo porque era un trabajo muy duro y pagaban casi nada, pero viajé por todo el sur y la pasé muy bien”.

Cortesía de Cathy Terkanian: Alexis cuando eran niña, y llevaba unos años viviendo con los Bowman.

Cathy y Randy se casaron con permiso de sus padres, pues era menor de edad, y unos meses después se enteraron de que esperaban un hijo.

“Así que ahí estaba yo, embarazada a los 15 años.

“Él no tenía ningún interés en ser padre -solo tenía 19 años-. No lo obligué, pero estaba casado conmigo y me amaba”.

En junio de 1974, Cathy dio a luz a Alexis.

La relación con Randy pronto se deterioró y a Cathy no le quedó más opción que regresar a Virginia.

“Escuché a los adultos”

Tras su experiencia como chica independiente lejos de su hogar, Cathy estaba segura de que, con un poquito de apoyo, podría darle a su hija una vida mejor de la que ella había tenido.

Pero esa esperanza se desmoronó apenas vio el desdén con el que las recibió su madre.

“Cuando le entregué a mi bebé y ella la levantó como si fuera ropa sucia y la inspeccionó en lugar de abrazarla”.

Cathy se enteró de cosas que no sabía.

“Yo no sabía que le habían diagnosticado cáncer de mama y le habían dado máximo 5 años de vida.

“Su esposo estaba en el mar, y ella tenía 3 hijos en casa, todos menores de 15 años.

“Y mi hermana menor, que es epiléptica crónica, estaba en un hogar para niños que necesitan cuidados especiales, y mi madre simplemente no podía proporcionársela.

“Así que ella estaba al límite.

“Si lo hubiera sabido, me habría quedado en Nueva Orleans”.

Y había más.

Cortesía de Cathy Terkanian: Alexis a los 6 años.

“Yo no sabía que ella había ido a organizaciones benéficas católicas y había tenido una larga conversación sobre cómo alejarme de mi hija”.

Era lo menos que Cathy quería pero “destrozar a una chica traumatizada de 16 años es muy fácil”.

“Me decían que no sabía lo que estaba haciendo, que no podía cuidar a mi bebé.

“Al final, escuché a los adultos. No debería haberlo hecho”.

Aceptó dar a su bebé en adopción, y su madre se encargó de la logística.

“Nunca le dije ‘adiós’. Fue como dejar que otra persona la cuidara un rato. Uno nunca se separa de los hijos. Tal vez físicamente, pero psicológicamente, nunca me separé”.

De brillante a oscura

Cathy se fue de casa poco después. Más tarde, estudió enfermería y conoció a su esposo actual.

Nunca tuvo más hijos, nunca volvió a saber de Alexis, pero la imaginaba “feliz, una hermosa niña que sobresalía en cualquier cosa que quisiera hacer porque tenía buenos padres que la apoyaban”.

Hasta que llegó esa carta.

Envió su muestra de ADN para que la analizaran, pero en lugar de esperar los resultados, decidió averiguar todo lo que pudiera sobre lo que le había sucedido a su niña.

“Averigüé que Dennis y Brenda Bowman la adoptaron a los 16 meses de edad, que habría sido en 1975”.

Desesperada por saber más, creó una página de Facebook, así como una cuenta en Classmates.com a nombre de Aundria, con la esperanza de encontrar viejos amigos de su hija.

Fue por esa vía que conoció a Carl Koppelman, un contador quien además es detective aficionado que trabaja voluntariamente investigando en internet y coopera con las autoridades.

Revisa bases de datos de personas desaparecidas y cuerpos no identificados, en busca de algún parecido que pueda generar una pista para las fuerzas del orden en casos no resueltos.

“Él fue el catalizador que puso en marcha todo el caso.

“Fue él quien desarrolló la teoría de que el cuerpo encontrado en Racine podía ser mi hija, por una foto de la morgue y varias coincidencias”.

Cortesía de Cathy Terkanian: Cathy buscó a su hija sin cesar durante 9 años.

Juntos investigaron por doquier: no sólo querían saber si Alexis estaba viva o muerta, sino también qué le había pasado.

Las amigas del colegio que con el tiempo se animaron a hablarles, les contaron que había sido “graciosa, dulce, curiosa y brillante”, pero que en algún momento “se volvió oscura y cada vez menos visible en la escuela”.

Cathy también se enteró de cosas sobre el padre adoptivo de su hija… cosas muy preocupantes.

El padre

Dennis Bowman tenía antecedentes penales.

“En 1980 había atacado a una adolescente que iba en bicicleta. Se le atravezó en su motocicleta y le ordenó que se adentrara en el bosque.

“Ella no le obedeció, él sacó una pistola y comenzó a dispararle”.

La chica aprovechó el paso de un camión para escaparse, y cuando llegó a casa “llamaron a la policía. Lo atraparon”.

Bowman fue declarado culpable de agresión con intención de cometer un delito sexual y condenado a entre cinco y diez años de prisión.

Cumplió la pena mínima, quedando libre cuando Alexis tenía 11 años.

En 1989, poco después de la desaparición de Alexis, los Bowman mudaron a un pueblo llamado Hamilton, Michigan.

Fue ahí donde Bowman cometió el segundo delito registrado que encontró Cathy.

“En 1998 irrumpió en la casa de una compañera de trabajo, por lo que fue arrestado por robo y encarcelado durante un año”.

El abogado de Bowman presentó cartas de apoyo, incluyendo una de él, en la que aceptaba “haber cometido errores en el pasado”, y dijo que tenía dos hijas: una de 11 años y otra de 25.

“No mencionó en esa carta al juez que esa niña había estado desaparecida por más de una década”.

Cortesía de Cathy Tarkenian: Bowman tenía un pasado judicial inquietante.

Entre más averiguaba, más se alarmaba.

“Entré en pánico: era malo y no había mucho que pudiera hacer. La policía no me iba a escuchar. No era su madre. No podía llamarlos y decirles: ‘¡hagan algo!'”.

Desesperada, Cathy contrató a un detective privado quien consiguió el registro del el 11 de marzo de 1989, cuando Dennis Bowman denunció que su hija de 14 años se había escapado.

Decía que regresó a casa del trabajo y descubrió que había desaparecido, junto con algunas de sus posesiones y US$100 de su dinero.

Ese informe se actualizó más tarde para cambiar la cantidad de dinero que se había robado a US$150, suficiente para que la policía incluyera a Bowman como víctima y emitiera una orden de arresto contra Alexis.

Pero esta no fue la primera entrada en el archivo.

Cuatro meses antes, la policía había respondido a acusaciones de abuso en la casa de Bowman.

El informe no incluyó detalles, se determinó que eran falsas y no se tomaron más medidas.

Para Cathy, esto fue combustible para su fuego.

Y fue entonces que llegaron los resultados de la prueba de ADN, tres años después de haber enviado su muestra, diciendo que el cuerpo no era de Alexis.

“Me sentí aliviada. Tenía la esperanza de encontrarla”.

Extraña intuición

No obstante, Cathy sabía que, a su pesar, todo apuntaba a que Alexis estaba muerta y que su padre adoptivo la había matado.

Pero la policía no podía ayudarla.

Así que tomó acción directa y compró un espacio de vallas publicitarias cerca de la casa de Bowman.

“Es una zona rural, así que, al pasar, él, su esposa, su hija, quien sea que condujera por la carretera lo iba a ver.

“En la valla ofrecí una recompensa de US$11.000 por información que condujera a un arresto, porque estaba convencida de que él la había matado”.

Y, a pesar de que todas las pruebas que tenía eran, en el mejor de los casos, circumstanciales, Cathy lo acusó en redes sociales a quemarropa de haber asesinado a su hija.

“En EE.UU. puedo acusarte de matar a alguien y tienes que demostrar que no lo hiciste.

“La mayoría de las personas acuden a un abogado para que las defienda de difamación. Pero el acusado tiene que dar una declaración.

“Lo estaba presionando porque él nunca había hecho ninguna declaración legalmente vinculante sobre lo que sucedió”.

Cortesía de Cathy Tarkenian: Cathy pagó para que en una valla cerca a la casa de los Bowman aparecieran los datos del caso de su hija.

Además de estar convencida de la culpabilidad de Bowman, Cathy tenía una certeza inexplicable sobre el lugar donde yacían los restos de su hija.

Tras años de examinar mapas de Google e imágenes satelitales, había localizado una losa de hormigón en la parte trasera de la propiedad de Bowman, y estaba segura de que él había enterrado a Alexis ahí.

Era una aseveración extraña pues los Bowman no vivían en ese lugar cuando ella desapareció.

“Lo que me hizo sospechar fue ver, en las imágenes de Goggle, cambios en el patio trasero de esa casa”.

Por supuesto, su conjetura no era suficiente para conseguir una orden judicial.

“Me sentía terriblemente impotente”.

Había pasado 9 años en una búsqueda aparentemente infructuosa pero seguía decidida a que no fuera vana.

Y en 2019, Bowman fue arrestado por la violación y asesinato de una joven llamada Kathleen Doyle en 1980.

“Me alivió que ya no estuviera en la calle. Estaba triste de que no se tratara de mi hija, pues buscaba la verdad, pero al menos la de este otro asesinato iba a salir a la luz”.

Tres meses después por fin llegó el momento que tanto esperó.

Justicia

Cuenta Cathy que, como enfermera, estaba entrenada para hacer estudios de casos, y, tras todos esos años, algo que sabía respecto a Dennis y Brenda Bowman era que “lo que más querían era permanecer juntos”.

“Hablé con la policía, y le dijeron a Bowman que si revelaba qué le hizo a Alexis, podía quedarse en Michigan”.

Funcionó: admitió que la había matado y que su cuerpo estaba enterrado en el patio trasero.

Después de 10 años en busca de la verdad, Cathy había urdido una confesión, que tristemente confirmaba que Alexis estaba muerta.

Y vendrían otras revelaciones espeluznantes.

A principios de 2020, la policía y un equipo forense excavaron el patio, hallaron restos humanos y le volvieron a solicitar ADN a Cathy.

“Esta vez fue rápido. En una semana supe que eran los de mi hija”.

Bowman siempre negó haber asesinado a Alexis.

Alegó que había sido un accidente, que la abofeteó y al caerse se rompió el cuello.

Detalló que desmembró el cuerpo para meterlo en un contenedor, y cuando se mudó de casa, lo llevó y lo enterró en el patio.

Fue condenado a dos cadenas perpetuas por el asesinato de Kathleen Doyle. Y recibió de 35 a 50 años adicionales por lo que le hizo a Alexis.

Y lo que le hizo fue despojarla de futuro y condenarla al olvido.

Pero su madre siempre la recordó y, contra todo pronóstico, al final la encontró.

