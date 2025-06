Toni Costa presume el segundo tatuaje que se hizo en honor de Alaïa, su hija

El bailarín español Toni Costa, quien es papá de la pequeña Alaïa, se tatuó hace un par de días en honor a su hija, quien es su máxima adoración y su principal motor.

En primera estancia mostró uno de los tatuajes, el cual se lo hizo en uno de los antebrazos y en él se puede leer el nombre de su hija, mientras que el segundo tatuaje lo dejó a la incógnita.

Esta mañana el ex de Adamari López y Evelyn Beltrán compartió con sus fans detalles de su segundo tatuaje, el cual engalana su otro antebrazo y plasma la palabra en inglés: “Still me” (Sigo siendo yo).

“Alaïa 💙 Still me… ✝️ Por siempre ya en mi piel, te amo princesa! El artista que hizo estas bellezas @tatuajesdcesar , tremendo profesional y no se imaginan lo que me está preparando…. ✝️🙏”, se lee en el texto con el que el actual novio de Mimi Ortiz acompañó video, el cual muestra a detalle ambos tatuajes que se realizó el pasado jueves.

El resultado final encantó a sus seguidores, quienes quedaron fascinados con la manera en que expresa el profundo amor que siente por su única hija:

“Te quedó precioso y que mejor que el nombre de tu Princesa a la que le dedicas todo tu día si fuera necesario y la que has criado con tanto amor”, “Qué lindoooo y con ésa letra gótica.. elegancia y veo mucho mucho amor ❤️❤️ de tu Alaita 👰”, “Ese nombre de la niña ese tipo de letra excelente 👏”, “Así es, no cambies tu esencia de ser siempre tú!”, se lee en tan solo algunos de los comentarios que le han dejado.

En su primer material, con duración de unos cuantos segundos, se ve a Toni teniendo una videollamada con Alaïa, a quien a la distancia le mostró el tatuaje que se hizo y en el que se puede leer su nombre, lo que llenó de emoción a la menor.

“Qué bonito se ve. Te amo”, le dijo Alaïa a su papá, quien se grabó desde el estudio donde le hicieron el tatuaje.

Minutos después padre e hija se vieron en persona, siendo en ese instante en el que Alaïa nos derritió de ternura, pues no dejó de besar el tatuaje de su papá.

“Cumplí mi sueño! 💙 Me tatué Alaïa, cerca de mi corazón, presente y para siempre en mi piel, desde que nació lo tenía en mente pero por una cosa u otra no lo hacía”, publicó Toni, quien detalló que el tatuaje se lo realizó la mañana del jueves 5 de junio.

