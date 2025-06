Bob Arum sobre negativa de López de pelear con Haney: “Una locura”

Bob Arum, promotor de Top Rank, no entiende por qué Teófimo López se negó a protagonizar una millonaria pelea con Devin Haney el 16 de agosto y calificó su decisión como una locura.

En una entrevista con BoxingScene, Arum no se explica cómo López dejó perder esta gran oportunidad, ya que cree que le hubiera ganado fácilmente a Haney y mencionó que Turki Alalshikh está molesto por esta situación.

“Cuando alguien te da enormes cantidades de dinero, dinero que nunca has visto antes, ¿por qué te enojas? No lo entiendo. No se me ocurre ninguna teoría sobre qué intenta hacer con esto. ¡El dinero! Y esta pelea era mucho más fácil de ganar que contra (el campeón unificado de peso welter Jaron ‘Boots’) Ennis. ¿Por qué atacas a Turki? Es una locura. No puedo aconsejarlo porque no se puede aconsejar a quien no escucha. ¡Es una locura!”, dijo.

Teófimo López rechazó pelear con Devin Haney. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Tras sus respectivas victorias el pasado 2 de mayo en el Times Square de Nueva York, Teófimo López y Devin Haney se han estado provocando en redes sociales. The Dream se suponía que tendría la revancha con Ryan García en octubre, pero la derrota ante Rolando ‘Rolly’ Romero y la lesión en la mano de californiano arruino los planes.

Poco después se supo que ambos había llegado a un acuerdo y que pronto se anunciaría el combate, pero The Takeover sorprendió a todos rechazando el enfrentamiento a último momento.

De acuerdo con Mike Coppinger, el duelo entre Teófimo López y Devin Haney formaría parte de una cartelera que sería organizada por el jeque árabe Turki Alalshikh y se realizaría en un peso pactado de 145 libras.

Devin Haney aceptó pelear con López, pero al final no se concretó. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Teófimo López, de 27 años, defendió su cinturón de peso welter júnior el pasado 2 de mayo. El estadounidense con ascendencia hondureña cuenta con marca de 22 triunfos (13 por la vía rápida) y una derrota en su carrera profesional.

Por su parte, Devin Haney, de 24 años, regresó con éxito al ring tras su polémica pelea contra Ryan García en abril de 2024 al derrotar a José Ramírez. El estadounidense posee récord de 32 victorias, 15 de ellas por nocaut, y un no contest.

Sigue leyendo:

· Pelea entre Teófimo López y Devin Haney se cae tras negociaciones

· Ryan García elogia a Rolly Romero y reconoce que no fue su noche

· Ryan García cae derrotado ante Rolly Romero en show en Times Square