Sheinbaum confirma detención de 35 mexicanos en Los Ángeles: “No es con redadas y violencia como se va a atender el fenómeno migratorio”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó la detención de 35 mexicanos durante la jornada de protestas en Los Ángeles, tras las redadas anti-inmigrantes en Estados Unidos.

“Hace unos días el servicio de migración y aduanas de los Estados Unidos comenzó a hacer una serie de redadas en California, particularmente en la ciudad de Los Ángeles y detuvieron hoy sabemos y estamos en contacto con ellos y con sus familias a través de la red consular a 35 mexicanas y mexicanos migrantes que radicaban allá en los Estados Unidos. Hubo varias manifestaciones y finalmente el gobierno de los Estados Unidos decidió el día de ayer, en la madrugada de hoy llegó la Guardia Nacional a Los Ángeles, California”, señaló.

Durante una gira de trabajo por el estado mexicano de Puebla, la mandataria mexicana dijo que no es con redadas ni con violencia como se atiende el fenómeno migratorio.

“No estamos de acuerdo con esta forma de atender el fenómeno migratorio. No es con redadas ni con violencia como se va a atender el fenómeno migratorio. Es sentándose, trabajando en una reforma integral, migratoria que tome en cuenta a todos lo mexicanos que están del otro lado de la frontera, esa es nuestra posición”, comentó.

Protestas en Los Ángeles. Crédito: Eric Thayer | AP

Tras inaugurar un hospital para la niñez del IMSS-Bienestar, la jefa del ejecutivo mexicano reiteró que los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos “no son criminales”.

“En primer lugar queremos decir que tenemos, hay que decirlo, las mexicanas y los mexicanos que viven en Estados Unidos son hombres y mujeres de bien, son hombres honestos, que se fueron a Estados Unidos a buscar una mejor vida para ellos y para aportar a sus familias, no son criminales son hombres y mujeres de bien, honestos. Tienen toda la solidaridad de su gobierno”, dijo.

“Nuestros hermanos migrantes se van a allá buscando mejores oportunidades, la mayoría de ellos ya tiene muchos años trabajando allá. Por ejemplo, hay muchos poblanos y poblanas que viven en Nueva York, le dicen “PueblaYork”, porque Nueva York no sería lo que es si no fuera por los poblanos que están allá. Los Ángeles, California no sería lo que es si no fuera por las mexicanas y los mexicanos que están allá. Migran por necesidad, y desde allá envían recursos a sus familias”, argumentó.

“Fíjense lo más importante que tiene que ser reconocido. Las y los mexicanos se van allá pero los necesitan allá porque si no no tendrían trabajo. Estados Unidos es lo que es gracias también al trabajo de las mexicanas y de los mexicanos que viven del otro lado de la frontera. Para nosotros siempre lo hemos dicho son héroes y heroínas de la patria porque solidariamente ayudan a sus familias y sostienen la economía de los Estados Unidos”, expresó.

Tras hacer un llamado a la paz, Sheinbaum Pardo afirmó que el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, así como los consulados mexicanos realizan las gestiones correspondientes para dar atención a los connacionales detenidos y a sus familias.

“Y siempre un llamado a la paz y la no violencia, a no exacerbar ninguna forma violenta de manifestación, ninguna”, dijo.

“El Secretario de Relaciones Exteriores entró ayer en contacto con el embajador de los Estados Unidos, nuestro embajador allá también con las autoridades de Estados Unidos y siempre las mexicanas y mexicanos van a tener nuestro apoyo, y nuestra demanda para que se respeten siempre los derechos humanos y que sepan que si quieren regresar a México aquí los recibos con los brazos abiertos, tenemos el programa ´México los abraza´ ´México te abraza´ para recibir a las mexicanas y a los mexicanos que están en Estados Unidos”, recordó.

“Hacemos de esta manera nuestro reconocimiento a las mexicanas y mexicanos que están allá, nuestro llamado a que no haya violencia. La instrucción de parte de la presidenta a todos los cónsules para que estén en contacto, ya están en contacto con los 35 mexicanos detenidos y con sus familias y sobre todo decir que tiene que reconocerse el trabajo de las mexicanas y los mexicanos en Estados Unidos”, manifestó.

Manifestantes enfrenta a policías. Crédito: Eric Thayer | AP

La jefa del ejecutivo mexicano recordó que durante la visita que realizó el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos, Trump hizo durante su primer periodo como presidente un reconocimiento al trabajo que realizan los mexicanos en territorio estadounidense.

“El presidente Trump lo hizo, cuando el presidente López Obrador fue a la firma del tratado comercial con Estados Unidos las palabras con el presidente Trump, si las revisamos fueron de reconocimiento al trabajo de las mexicanas y los mexicanos en Estados Unidos y eso es lo que queremos por parte del gobierno de Estados Unidos y de nuestra parte todas las acciones diplomáticas necesarias para defender a las mexicanas y a los mexicanos en el exterior. ¡Que vivan nuestros hermanos migrantes!”, recordó.

Fue durante este fin de semana que autoridades federales de Estados Unidos se enfrentaron con manifestantes quienes rechazaron los operativos realizados por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) en la ciudad de Paramount.

