¿Es seguro dejar tantos cargadores enchufados? Un experto brinda sus conclusiones

Aunque no estés usando el cargador, si está conectado, sigue funcionando. Esto se debe a que muchos modelos consumen lo que se conoce como “energía vampiro”, es decir, energía en modo de espera.

Puede parecer insignificante por unidad, pero si sumas todos los cargadores de tu casa: celulares, computadoras, relojes, tabletas, bocinas o cámaras, el gasto acumulado en el año puede ser mayor de lo que piensas.

Esta energía no se transforma en carga útil para tus dispositivos, sino que se pierde en forma de calor. Y aunque los cargadores modernos tienen sistemas de gestión inteligente para reducir el consumo cuando no están en uso, no todos ofrecen la misma eficiencia.

¿Qué hay dentro de un cargador y por qué importa?

Un cargador no es solo un cable con enchufe. Dentro tiene un sistema que convierte la corriente alterna de la red eléctrica (CA) en corriente continua (CC), necesaria para alimentar tus dispositivos. Este proceso requiere componentes electrónicos sensibles que, con el tiempo, se degradan por el flujo constante de electricidad.

Además, la red eléctrica no es siempre estable. Picos de voltaje, aunque sean breves, pueden dañar los circuitos, especialmente en cargadores genéricos o sin certificación. A largo plazo, esto no solo reduce su vida útil: también representa un riesgo potencial de incendio.

¿Cuántos cargadores son demasiados?

No hay un número exacto, pero cuanto más abarrotada esté una regleta con cargadores conectados permanentemente, mayor es el riesgo. Además del consumo energético innecesario, un exceso de dispositivos enchufados en simultáneo puede sobrecargar el sistema eléctrico doméstico.

Un cargador que se calienta sin motivo, hace ruidos o muestra señales de desgaste debería ser retirado de inmediato. Desenchufar los que no usas, especialmente los más antiguos o sin marca reconocida, puede evitar problemas mayores.

Mantener cargadores conectados no representa un peligro inmediato si son de calidad y están en buen estado, pero la recomendación de los expertos es clara: si no estás cargando nada, mejor desenchúfalo. Esto no solo cuida tus aparatos y tu bolsillo, también reduce riesgos eléctricos innecesarios.