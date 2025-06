Meta enfrenta demanda de $109 millones de dólares por uso no autorizado de canciones de Eminem

La editorial Eight Mile Style, responsable de los derechos de autor de buena parte del catálogo musical de Eminem, ha decidido ir con todo contra Meta. El pasado 30 de mayo, la empresa presentó una demanda formal ante una corte federal de Míchigan acusando a la compañía de Mark Zuckerberg de usar su música sin autorización en Facebook e Instagram.

No estamos hablando de un uso puntual ni accidental. Según la denuncia, Meta habría utilizado 243 canciones de Eminem, incluyendo clásicos como Without Me, Stan y The Real Slim Shady, en varias funciones de sus plataformas, como Original Audio y Reels Remix. Estas herramientas permiten que los usuarios utilicen canciones populares en sus vídeos sin necesidad de subir el audio manualmente. Pero según Eight Mile Style, Meta no contaba con una licencia legal válida para permitir el uso de esos temas, lo que constituye una clara infracción a los derechos de autor.

Además, los abogados de la editorial afirman que la plataforma no solo alojó versiones originales, sino también karaokes, instrumentales y hasta versiones “cover” sin ningún tipo de autorización. Y lo más preocupante: aseguran que incluso después de múltiples notificaciones, muchas de estas pistas siguen estando disponibles públicamente.

¿Por qué $109 millones de dólares? Cálculos y compensaciones

La cifra de $109 millones que Eight Mile Style le exige a Meta no es al azar. El cálculo proviene de multiplicar el máximo de compensación legal por canción ($150 000) por cada plataforma en la que se usaron las canciones sin licencia. En total: 243 canciones x 3 plataformas (Facebook, Instagram y Threads) x $150 000 = $109 350 000.

Eight Mile Style asegura que Meta no solo usó estas canciones sin pagar ni pedir permiso, sino que además lo hizo de forma sistemática, como parte de sus funciones principales para impulsar el contenido generado por los usuarios. Es decir, ganaron dinero directamente usando el catálogo de Eminem como gancho sin retribuir nada al artista ni a su editorial.

Los representantes legales de la editorial también argumentan que esta práctica causó un daño irreparable al valor comercial de los derechos de autor del catálogo de Eminem. Además de las pérdidas económicas, dicen que la falta de control sobre cómo, dónde y por quién se usan esas canciones afecta la reputación del artista y su legado.

¿Cuál es la respuesta de Meta?

Meta no tardó en responder. En una declaración enviada a varios medios estadounidenses, la empresa asegura que mantiene acuerdos de licencia musical con miles de socios alrededor del mundo y que desde hace años trabaja para permitir el uso legítimo de música en sus plataformas.

En este caso particular, Meta señala que tenía un acuerdo con Audiam, una compañía encargada de gestionar regalías y derechos de autor. Pero aquí viene el detalle clave: Eight Mile Style afirma que nunca autorizó a Audiam a licenciar su música a Meta, por lo que cualquier acuerdo existente no se aplica a su catálogo. Es decir, para la editorial, el contrato con Audiam no justifica el uso que Meta hizo de sus canciones.

Además, la demanda asegura que hubo intentos de contacto y negociación, pero que Meta no llegó a ofrecer una propuesta formal o válida. Por eso, Eight Mile Style optó por recurrir a la vía legal.

¿Qué está en juego para Meta y la industria musical?

Este no es un caso menor. Si el tribunal falla a favor de Eight Mile Style, no solo se enfrenta Meta a una multa multimillonaria, sino que se podría abrir una puerta a más demandas de este tipo. Las grandes plataformas como Instagram, TikTok o YouTube basan parte de su crecimiento en el contenido con música, y muchas veces los creadores no se preocupan por si las canciones tienen o no licencia.

¿Qué pasa si Meta no logra demostrar que tenía autorización? Pues muy probablemente tendrá que pagar los casi $109 millones de dólares que exige la editorial. Y más allá del dinero, esto sentaría un precedente para que otras editoriales musicales tomen medidas legales para reclamar compensaciones similares.

La tensión entre la tecnología y los derechos de autor musicales no es nueva, pero este caso en particular podría ser un punto de inflexión. Si Meta pierde, otras plataformas tendrán que revisar con lupa todos sus acuerdos de licencia, y eso podría afectar directamente cómo los usuarios pueden seguir usando música en sus contenidos.

Por ahora, todo está en manos del tribunal. Pero una cosa está clara: Eight Mile Style no está dispuesta a dejar que una compañía del tamaño de Meta use la música de Eminem como si fuera de dominio público.

