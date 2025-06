Ángela Aguilar lamenta la falta de representación femenina en la música mexicana

A solo unos días del lanzamiento de su nuevo álbum “Nadie se va como llegó”, Ángela Aguilar se pronunció sobre su propósito de seguir siendo exponente de la música regional mexicana y de motivar a más mujeres a ser partícipes de este movimiento. ¡Te contamos lo que dijo!

En una entrevista para Apple Music, la hija de Pepe Aguilar habló con respecto a la poca representación femenina que ha visto durante sus años de trayectoria musical, argumentando que si bien hay un aumento de participación, aún queda mucho por hacer.

“La realidad es que no hay suficiente representación femenina en la música mexicana. Sea enfrente de la cámara o detrás de la cámara faltan muchas más posiciones para mujeres“, sentenció la joven de 21 años.

De acuerdo con su experiencia, los equipos en su mayoría están compuestos por hombres: “Yo siempre fui la única mujer en el estudio, en todas las sesiones de composición, en general en las producciones de mi papá, de mi hermano. Creo que habían una o dos coristas y yo (…) Y mi mamá“, expresó durante la charla.

Por esta razón se siente con la responsabilidad de utilizar su plataforma para motivar a más mujeres a forjarse un lugar en dicho ámbito del arte: “Si yo tengo esta plataforma y tengo la posibilidad, pues me encantaría darle la oportunidad a las mujeres que lo merecen porque al final del día no se trata de género, se trata de talento“, añadió.

Durante la entrevista no pudo evitar los cuestionamientos con respecto a la supuesta indirecta que habría enviado a la ex pareja de su esposo, Cazzu, por medio de uno de sus más recientes temas. Sin embargo, para la intérprete la música va más allá de los dimes y diretes.

“La música es mi lenguaje más no es un mensaje que yo quiero dar. Yo lo que saco es porque me gusta la canción, no porque le quiero tirar a alguien y menos a una mujer. Jamás lo haría y jamás lo voy a hacer“, concluyó.

