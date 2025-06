Esta semana, Ángela Aguilar presentó su nuevo material discográfico “Nadie se como llegó”, el cual consta de ocho canciones cuyos títulos son los siguientes: “El equivocado”, “Nadie se marcha como llegó”, “No te culpo”, “Corazón de piedra”, “Yo pago mi responsabilidad”, “Un momento de silencio”, “Miénteme bonito” y “Libre corazón”.

Conversamos, en exclusiva, con la joven cantante sobre el crecimiento emocional que hay en este nuevo proyecto y sobre cómo vislumbra su transformación física y emocional frente a un público que la ha visto crecer en la industria dentro del género de mariachi. De ahí que en esta conversación afirme que: “Ángela Aguilar: “La madurez no tiene que ser vulgar”.

En esta entrevista hablamos sobre el proceso de crecimiento que tanto debate ha generado a su alrededor y sobre el miedo que esto puede generar, por cambiar y dejar una etapa -infancia- que al fin y al cabo la mantenía segura.

Sobre esto nos dijo: “Pues si yo pudiera ser chiquita, ser chiquita para siempre me hubiera encantado“. “Amaba no tener responsabilidades; me encantaba esta etapa de mi vida… llegar a un show y que estuviera lleno porque era de mi papá, cantar mis dos canciones y regresar a mi camerino”.

Admite que para llegar al punto de ser reconocida como artista a nivel mundial ha trabajado bastante y por eso se siente “muy orgullosa del trabajo que he hecho, de los esfuerzos… y de lo mucho que he crecido”. Pero admite que esto no es algo que logró sola; junto a ella siempre ha tenido a un amplio equipo de trabajo que la ha cobijado y, entre ellos, obviamente, destaca el papel de su padre, Pepe Aguilar. Y así también a sus abuelos.

Tenemos que recordar que Ángela Aguilar sí es hija de Pepe Aguilar y, por ende, nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, dos personalidades que son un legado para México tanto en el cine como en la música. Legado al cual la joven cantante trata de rendir tributo como una trabajadora incansable y una intérprete dedicada y responsable. Siendo hija de su padre, lo mínimo que éste espera de la artista que ha educado es excelencia, de ahí que los estándares que ella misma se traza se encaminan hacia ello.

Debemos recordar que la intérprete ha construido su legado en esta industria desde muy joven, ya que tiene como punto de partida los siete años de edad, y es que aun y cuando actualmente tenga 21 años, la verdad es que Ángela tiene ya una carrera de 14 años de trayectoria.

El destape de Ángela no es vulgar

Los temas que la cantante quiso abordar para este nuevo disco son el único destape que está dispuesta a realizar, porque si bien es cierto que su crecimiento es tan físico como emocional, también es verdad que no busca perder su esencia en el camino.

Las canciones con las que se presenta ante su público en esta nueva aventura son la forma en la que le deja ver a sus fans el nivel emotivo en el que está y lo que puede comunicar. “Para mí la música es mi lenguaje, no es mi manera de mandar mensajes”, explicó la cantante.

