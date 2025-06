Qué hacer si enfrentas una redada de ICE en Los Ángeles: guía esencial

A pesar de cinco días de violentas manifestaciones en Los Ángeles por las redadas ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), las autoridades federales advirtieron que los operativos no se detendrán, por lo que es necesario estar preparado ante cualquier incidente.

Diversas organizaciones que defienden a los inmigrantes comparten recursos críticos que pueden ayudar a los residentes a comprender y proteger sus derechos, así como a denunciar cualquier actividad ilegal.

Participación en manifestaciones

Las personas que participan en las movilizaciones tienen derecho a corear consignas, efectuar protestas y repartir folletos en espacios públicos como aceras, parques y plazas.

Estas actividades generalmente están protegidas por la Primera Enmienda, siempre que no bloqueen el acceso a edificios ni interrumpan contramanifestaciones, según la ACLU del sur de California.

Sin embargo, los participantes no pueden bloquear aceras ni entradas, interferir con las protestas de la oposición ni usar lenguaje obsceno o deliberadamente falso que incite a la violencia. Marchar en las calles suele requerir un permiso, y los manifestantes deben cumplir con las leyes de tránsito locales.

La libertad de expresión está protegida en espacios públicos y en muchas instalaciones gubernamentales abiertas al público, pero las protecciones no se aplican en edificios federales, juzgados ni en propiedades privadas sin consentimiento.

Algunos espacios privados abiertos al público, como centros comerciales, pueden permitir una libertad de expresión limitada bajo normas específicas.

Preguntas sobre inmigración y ciudadanía

Las personas no están obligadas a responder preguntas sobre su estatus migratorio ni sobre su lugar de nacimiento. Los extranjeros deben llevar consigo documentos de inmigración, pero no están obligados a presentarlos a menos que un agente los solicite. Nunca proporcione información ni documentos falsos.

Si el FBI se comunica con usted, no tiene que responder preguntas. Amablemente, solicite hablar con un abogado. Puede rechazar entrevistas o aceptar hablar solo con un abogado presente.

Derechos en encuentros con autoridades

Las personas tienen derecho a permanecer en silencio, a negarse a ser registradas y a solicitar un abogado en caso de arresto. Independientemente de su estatus migratorio, todas las personas están protegidas por la Constitución de los Estados Unidos.

Si es detenido por la policía, mantenga la calma y no intente huir, aconsejan los defensores. Pregunte si puede irse. Si no está arrestado, puede retirarse. Tiene derecho a negarse a responder preguntas y a rechazar registros, a menos que un agente tenga una sospecha razonable de la presencia de un arma.

Si es detenido en un vehículo, el conductor debe mostrar su licencia, matrícula y seguro.

Los pasajeros también tienen derecho a guardar silencio y pueden solicitar retirarse si tienen la libertad de hacerlo. Los agentes solo pueden registrar un vehículo sin consentimiento si consideran que contiene pruebas de un delito.

En caso de ser arrestado

No debe oponer resistencia al arresto. Pida guardar silencio y solicite un abogado de inmediato. No firme ni diga nada sin representación legal. Tiene derecho a hacer una llamada local, y es posible que la policía no lo escuche si llama a un abogado.

Los extranjeros deben hablar únicamente con su abogado sobre asuntos de inmigración. Un arresto puede afectar el estatus migratorio de una persona, y cualquier documento firmado sin la presencia de un abogado podría tener consecuencias duraderas.

Tarjetas rojas con sus derechos

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles distribuyó las “tarjetas rojas” entre sus estudiantes y personal, como pequeñas guías de bolsillo que describen las protecciones constitucionales para las familias inmigrantes.

La tarjeta tiene instrucciones sobre qué hacer si se les acercan agentes de inmigración. Forman parte de una campaña más amplia para asegurar a los estudiantes y las familias que las escuelas son espacios seguros.

Fueron creadas por el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes y están disponibles en 16 idiomas, tanto para ciudadanos como para extranjeros. Para tener acceso a ellas, puede ingresar en este enlace.

Red de Respuesta Rápida del Sur de California

Los residentes del sur de California pueden comunicarse con la Red de Respuesta Rápida de su respectiva localidad o condado para informar sobre la actividad de ICE y las acciones de cumplimiento.

Para conocer el contacto de acuerdo con su lugar de residencia puede consultar este enlace.

Denuncia de actividades ilegales

En caso de emergencia o de presenciar un delito en curso, debe llamar inmediatamente al 911.

Para situaciones que no sean emergencias, se pueden presentar denuncias de forma anónima en Los Ángeles Regional Crime Stoppers o a través de la Oficina de Servicios de Calle de la ciudad.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles permite la presentación de informes policiales en línea para ciertos delitos no violentos.

