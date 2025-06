6 productos de Costco que los compradores se arrepienten de haber comprado

Costco suele ser sinónimo de grandes ofertas, productos de calidad y compras en volumen que valen cada centavo. Sin embargo, no todo lo que brilla en sus estantes termina siendo una buena adquisición. Entre opiniones encontradas y experiencias frustrantes, hay varios artículos que han dejado a más de un comprador arrepentido. Desde productos de su marca insignia hasta opciones que prometen practicidad, algunos simplemente no cumplen las expectativas.

Productos de Costco que han decepcionado a más de un comprador

Cápsulas de lavandería Kirkland Signature

Aunque resultan atractivas por su bajo precio, varios consumidores han señalado que estas cápsulas no ofrecen un lavado eficaz. Algunas personas mencionan residuos azulados que manchan la ropa, mientras que otras afirman que la sensación de limpieza no es total. A pesar de su ventaja económica frente a marcas reconocidas como Tide, la experiencia no siempre es positiva.

Pasteles redondos de la panadería

Mientras los pasteles de hoja gozan de buena fama, sus versiones redondas no generan el mismo entusiasmo. Entre las críticas frecuentes están el exceso de azúcar en el betún y la escasa cantidad de relleno. Para quienes han probado versiones anteriores con mousse de fresa o glaseado de queso crema, las fórmulas actuales parecen menos equilibradas en sabor y textura.

Baterías Kirkland Signature

Muchos usuarios han expresado su frustración con estas baterías, que tienden a tener fugas antes de su fecha de vencimiento. A pesar de que prometen durar hasta una década, la experiencia real ha demostrado lo contrario. En algunos casos, estas fugas han dañado aparatos electrónicos, lo que ha llevado a varios consumidores a preferir otras marcas.

Palitos de boniato orgánicos

Este snack llamó la atención por su apariencia saludable, pero terminó siendo un fracaso para muchos. La textura gomosa y el sabor poco definido han sido motivo de quejas constantes. Algunas familias admiten haber dejado el paquete olvidado en la despensa tras un solo intento de consumo, especialmente cuando fue adquirido como opción infantil.

Ensalada César de la sección deli

Aunque la versión en bolsa sigue siendo apreciada, la ensalada lista para servir en el área de alimentos preparados ha perdido puntos en frescura y sabor. La proporción de lechuga respecto a otros ingredientes, la calidad del queso y un aderezo poco atractivo han hecho que varios consumidores decidan no volver a incluirla en su carrito.

Barritas de proteína ¡Piensa!

Comprar productos en grandes cantidades implica un riesgo si no se conocen bien, y estas barritas son ejemplo de ello. El sabor ha sido descrito como desagradable y difícil de consumir, incluso entre quienes suelen comer este tipo de snacks. Más de una familia ha terminado desechándolas tras no poder terminarlas ni compartiéndolas entre conocidos.

Si bien Costco sigue siendo una excelente opción para muchas compras, estas experiencias recuerdan que no todo producto a granel garantiza satisfacción. Siempre es recomendable probar en cantidades pequeñas antes de comprometerse con grandes paquetes.

