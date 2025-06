America’s Voice criticó el asalto al senador Alex Padilla en el evento de la secretaria del DHS

El jueves se publicaron imágenes inquietantes del senador demócrata de California Alex Padilla cuando era derribado violentamente al suelo, esposado y escoltado fuera de un evento de prensa de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, sobre las protestas por las redadas de ICE en Los Ángeles.

La acción de los agentes contra el senador Alex Padilla provocó una reacción inmediata al trato que las fuerzas del orden dieron a un senador estadounidense.

Según Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America’s Voice: ““La imagen de un senador estadounidense en funciones siendo derribado violentamente al suelo y esposado, simplemente por exigir respuestas a la secretaria del DHS, Noem, en una conferencia de prensa pública, es escalofriante”.

“Así no funciona una democracia. Estas son las tácticas brutales y silenciadoras de los regímenes autoritarios, no de Estados Unidos de América. Condenamos rotundamente este atroz ataque contra un funcionario legítimamente electo que representa a millones de estadounidenses. El senador Padilla estaba haciendo su trabajo: exigir cuentas a los poderosos. El hecho de que se enfrentara a él con fuerza en lugar de respuestas es un vergonzoso reflejo de una administración que teme el escrutinio y se nutre de la intimidación. Esto no puede continuar”, afirmó Cárdenas.

El video mostró cómo Padilla, alto miembro del Subcomité Judicial de Inmigración del Senado, fue empujado a pesar de identificarse como un senador de EEUU. y de pedir que le quitaran las manos de encima.

En otras imágenes se pudo ver cómo el legislador fue arrojado con violencia al suelo en el pasillo fuera de la conferencia y esposado.

El DHS dijo en un comunicado que Padilla -que no fue identificado como senador sino como señor- “no acató las reiteradas órdenes de los oficiales del Servicio Secreto, quienes pensaron que era un atacante y actuaron como correspondía”, esto a pesar de que se pudo escuchar cómo el demócrata se identificaba.

“Exigiremos cuentas a esta administración”, subrayó el legislador, que se encontraba “ejerciendo su derecho a hacer supervisión congresional de las operaciones del Gobierno federal”, según dijo su oficina.

