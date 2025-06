Eddy Reynoso se pronuncia tras dopaje de Jaime Munguía

Eddy Reynoso, líder del Canelo Team, se pronunció por primera vez tras el positivo por dopaje de Jaime Munguía y aseguró que solo se dedica a entrenar a los boxeadores para que destaquen sobre el ring.

En declaraciones a Box Azteca, Reynoso explicó que como entrenador está expuesto a este tipo de críticas cuando alguno de sus peleadores sale positivo, pero en el caso de Munguía confía en que todo saldrá bien.

“Vamos a ver qué es lo que pasa más adelante, nosotros confiamos y yo prácticamente confío ciegamente en Jaime. Es un boxeador muy, muy disciplinado, muy educado en el gimnasio, entonces todo tiene que salir para bien para Jaime. Son temas muy complicados. Realmente yo como entrenador estoy expuesto a todo este tipo de cosas o todo este tipo de críticas”, dijo.

Jaime Munguía dio positivo en una prueba antidopaje de la VADA. Crédito: Queensberry Promotions/Leigh Dawney | Cortesía

“Yo me dedico, como bien se ha dicho, a entrenar a los boxeadores, afinarles su técnica, que lleguen bien preparados. Ellos tienen su nutriólogo, tiene sus contadores, tienen sus manejadores. Yo prácticamente me dedico a entrenarlos, hacer un buen campamento, agarrar los buenos sparrings y hacerlo lo mejor arriba del ring en lo que a mí me concierne para que se hagan una pelea”, agregó.

Eddy Reynoso ha sido señalado como el culpable porque no es la primera vez que uno de sus pupilos da positivo en una prueba antidopaje, pero Jaime Munguía se aseguró de desligar a su entrenador de la polémica.

A través de un comunicado en sus redes sociales, Munguía afirmó que siempre ha sido un atleta limpio y que le sorprendió la noticia. El mexicano dio positivo por metabolitos de testosterona de origen exógeno tras vencer a Bruno Surace, quien pidió que la victoria del tijuanense en la revancha sea revertida de inmediato.

Los metabolitos de testosterona de origen exógeno no suelen ser producidos naturalmente por el organismo, ya que son un compuesto derivado de la testosterona. Esto quiere decir que Jaime Munguía pudo haberse inyectado o tomado esteroides anabólicos androgénicos (EAA), sustancia prohibida por la VADA porque mejora el rendimiento.

Si el positivo por dopaje se confirma también en su prueba B, el resultado de la revancha con el peleador francés quedaría anulado y el mexicano podría enfrentar una suspensión.

Jaime Munguía, de 27 años, se recuperó de su primera derrota por nocaut y pudo vengarse de Bruno Surace en la revancha. El peleador nacido en Tijuana cuenta con un récord de 44 triunfos de las cuales, 34 de ellas llegaron por la vía rápida, y dos reveses.

