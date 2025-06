Jaime Munguía se pronuncia tras dopaje: “Siempre he sido un atleta limpio”

Jaime Munguía se pronunció luego de dar positivo por metabolitos de testosterona de origen exógeno en una prueba antidopaje tras la victoria ante Bruno Surace en la revancha y aseguró que siempre ha sido un atleta limpio.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, Munguía se mostró sorprendido al conocer la noticia y manifestó que está dispuesto a someterse a cualquier prueba para demostrar su inocencia.

“A lo largo de mi carrera en el boxeo me he sometido a innumerables pruebas antidopaje y nunca he dado positivo. Fui examinado dos veces durante el campamento y ambos resultados fueron negativos, por lo que ha sido una gran sorpresa para mí recibir esta notificación sobre un hallazgo adverso”, dijo.

“Varios expertos me han explicado que existen múltiples formas en las que se puede producir una contaminación. Y estoy dispuesto a someterme a cualquier prueba retroactiva, presente y futura para demostrar que siempre he sido un atleta limpio. No haré más comentarios sobre este tema hasta que este proceso haya concluido con los resultados de la prueba B”, concluyó.

De acuerdo con lo expresado por Jaime Munguía en el comunicado, ya le solicitó a la VADA que analice su prueba B para descartar o confirmar los resultados arrojados por la muestra A. Su oponente Bruno Surace también quedó impactado al ser notificado de este acontecimiento y pidió que la victoria del tijuanense sea revertida.

Los metabolitos de testosterona de origen exógeno no suelen ser producidos naturalmente por el organismo, ya que son un compuesto derivado de la testosterona. Esto quiere decir que Jaime Munguía pudo haberse inyectado o tomado esteroides anabólicos androgénicos (EAA), sustancia prohibida por la VADA porque mejora el rendimiento.

Si el positivo por dopaje se confirma también en su prueba B, el resultado de la revancha con Bruno Surace quedaría anulado y el mexicano podría enfrentar una suspensión.

Bruno Surace confía que su derrota será anulada inmediatamente. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

Jaime Munguía, de 27 años, se recuperó de su primera derrota por nocaut y pudo vengarse de Bruno Surace en la revancha. El peleador nacido en Tijuana cuenta con un récord de 44 triunfos de las cuales, 34 de ellas llegaron por la vía rápida, y dos reveses.

