Florentino Pérez pone el primer reto a Alexander-Arnold en el Real Madrid

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, presentó este jueves a Trent Alexander Arnold como nuevo fichaje y aprovechó para ponerle el primer reto en el club.

Pérez expresó que quiere conseguir el Mundial de Clubes que comienza este sábado, y Madrid surge como uno de los favoritos.

“Entenderás rápidamente lo que es el Real Madrid, cada título es un impulso para intentar conquistar el siguiente, y el siguiente es un Mundial de Clubes que empieza este fin de semana en Estados Unidos y que será nuestro más inmediato desafío”, aseguró Florentino Pérez.

“Es tu primer reto de una etapa en la que convivirás con unos valores que para nosotros son sagrados, que nos han marcado el camino en 123 años de historia para ser el mejor club del mundo”, añadió.

El máximo mandatario madridista agradeció la apuesta de Alexander-Arnold por el Real Madrid y por cerrar una etapa exitosa en el Liverpool que repasó.

La concluyó esta temporada con la conquista de su noveno título tras 354 partidos “en los que marcó 23 goles y con cerca de 90 asistencias se convirtió en uno de los defensas que más asistencias ha dado en la historia de la Premier”.

Trent Alexander Arnold sabía que quería ir al Real Madrid

Trent Alexander Arnold afirmó que siempre quiso al Real Madrid, aunque no fue una decisión fácil dejar al Liverpool.

“Es un día muy emocionante que llevo esperando mucho tiempo. Estoy muy orgulloso de poder estar aquí, es un sueño, estoy deseando empezar ya a entrenar”, dijo Alexander-Arnold en su comparecencia ante los medios de comunicación tras su acto de presentación en la Ciudad Real Madrid.

El jugador inglés llevará el número 12 en su camiseta, número que utilizó Marcelo por largo tiempo.

“Sabía desde hace mucho tiempo que si en algún momento me iba del Liverpool sería al Real Madrid. Tomar esa decisión no ha sido fácil, llevaba mucho tiempo y me siento parte de ellos, pero sentí que había terminado y tenía que tomar una decisión”, aseguró.

