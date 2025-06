La propuesta viral de Warren Buffett para acabar con el déficit en EE.UU. que apoya Musk

La deuda federal y el déficit presupuestario en Estados Unidos llevan años creciendo sin freno. Gobiernos de ambos partidos han intentado sin éxito equilibrar el gasto con los ingresos. En este contexto, una propuesta lanzada en 2011 por el inversor Warren Buffett ha resurgido en redes sociales con fuerza viral, atrayendo incluso el apoyo de figuras influyentes como Elon Musk.

La idea es simple pero contundente:

“Podría acabar con el déficit en cinco minutos”, aseguró Buffett en una entrevista con CNBC. “Solo hay que aprobar una ley que diga que, si el déficit supera el 3% del PIB, ningún miembro del Congreso puede ser reelegido”.

Este fragmento antiguo ha vuelto a circular en redes sociales como X, gracias a que el senador republicano Mike Lee, de Utah, lo compartió preguntando: “¿Apoyarías esta enmienda?”. Su publicación desató un debate inmediato. La respuesta de Elon Musk no tardó en llegar: “100%. Así debe ser”.

Lo interesante es que Lee no solo busca opiniones. También afirmó que está redactando una enmienda constitucional para inhabilitar a todos los miembros del Congreso en caso de que la inflación supere el 3%.

“Es mejor descalificar a los políticos que permitir que una nación entera sufra bajo el yugo de la inflación”, escribió el senador en su cuenta de X.

Aunque su versión menciona la inflación, el espíritu de la propuesta sigue la lógica de Buffett: vincular la permanencia en el cargo de los legisladores al estado financiero del país.

La teoría tiene fundamentos. Economistas han señalado durante décadas la relación entre gasto público excesivo e inflación.

“Lo que produce inflación es demasiado gasto del gobierno y demasiada creación de dinero… solo Washington puede crear dinero”, comentó Milton Friedman, Premio Nobel de Economía en 1976.

Sin embargo, convertir esta idea en ley es un desafío monumental. En el año fiscal 2024, la economía de Estados Unidos generó $28.83 billones de dólares de PIB, mientras que el gobierno federal gastó $6.75 billones de dólares y recaudó $4.92 billones de dólares. Esto significa un déficit de $1.83 billones de dólares, lo que representa el 6.3% del PIB. Bajo la regla de Buffett, ningún congresista habría sido reelegido.

El desafío de esta propuesta es muy bien resumida por una usuaria de X que respondió a la publicación del senador.

“El único problema es que las personas a quienes queremos despedir son las que deben votar por eso. Y nunca van a votar por su propio despido”, comentó la cuenta de Lorrie Ann.

Se ve muy lejos de que la propuesta sea aprobada por este y cualquier otro Congreso. No obstante, pone en la conversación la frustración ciudadana con la falta de responsabilidad fiscal y económica en los distintos gobiernos de Estados Unidos. Así como se exige a los políticos responsabilidad con las finanzas públicas, los ciudadanos también pueden aplicar principios similares para que no vivan en déficit personal y familiar. No conviertas a tu hogar en un pequeño gobierno con más deudas que ingresos.

