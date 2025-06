Madre adoptiva acusada por muerte de bebé tras dejarla en auto caliente en Carolina del Norte

Una mujer identificada como Djuna Bostick fue arrestada y enfrenta cargos de homicidio involuntario y abuso infantil por negligencia tras la muerte de una bebé de 7 meses que habría sido dejada en el interior de una minivan expuesta a temperaturas extremas en Carolina del Norte.

El trágico incidente ocurrió el pasado lunes en la calle Charlotte, donde la policía respondió a una llamada de emergencia a las 6:04 p. m. Al llegar, encontraron al bebé inconsciente dentro del vehículo y comenzaron de inmediato las maniobras de reanimación. La niña fue trasladada a un hospital, donde fue declarada muerta poco después.

Según el informe policial, la causa del fallecimiento fue el exceso de calor. Ese día, las temperaturas alcanzaron los 90 °F (32 °C) en Hamlet.

Bostick permanece detenida en la Cárcel del Condado de Richmond con una fianza de $500,000 dólares, mientras continúa la investigación.

Este caso se suma a un preocupante aumento de muertes infantiles por golpe de calor en vehículos. De acuerdo con la organización Kids and Car Safety, se registraron 29 muertes en 2023, 41 en 2024, y al menos 6 en lo que va de 2025 por esta causa.

Según la fundadora de la organización, Janette Fennell, estos incidentes suelen ser accidentes no intencionales y en muchos casos no conllevan condenas penales. Solo el 31% de los responsables son condenados, mientras que el 50% no enfrentan consecuencias legales.

Fennell hizo un llamado a los fabricantes de automóviles para que implementen sistemas de detección de ocupantes en todos los modelos nuevos. “Cada semana muere un niño por este tipo de tragedias. Es desgarrador y evitable”, dijo en declaraciones a ABC News.

