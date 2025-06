Mejores y peores protectores solares de 2025

Las pruebas de Consumer Reports a más de 100 protectores solares muestran que la protección de la piel varía considerablemente

Consumer Reports ha probado más de 100 protectores solares en loción, aerosol y barra.

By Trisha Calvo

Existe un elixir que puede evitar que tu piel luzca envejecida prematuramente y protegerte contra el tipo de cáncer más común: se llama protector solar. En invierno, primavera, verano y otoño, deberías usarlo sobre la piel expuesta siempre que salgas al aire libre.

Pero con tantas opciones, ¿cómo elegir? En las pruebas que CR ha realizado a lo largo de los años, hemos encontrado importantes diferencias en cuanto al rendimiento entre los protectores solares, incluso entre los de la misma marca. En algunos casos, nuestras pruebas muestran que el nivel de SPF (factor de protección solar) es muy inferior al que indica la etiqueta del protector solar. Consultar las calificaciones de CR de docenas de lociones, aerosoles y barras puede ayudarte a encontrar un protector solar que realmente te proteja.

En nuestras pruebas de laboratorio, medimos la eficacia de cada protector solar, verificando su protección contra la radiación ultravioleta A y B. Los rayos UVA son los principales responsables del envejecimiento, mientras que los rayos UVB suelen causar quemaduras de sol. Ambos contribuyen al riesgo de cáncer de piel.

El nivel de protección contra los rayos UVB se representa mediante el SPF de un protector solar. Además de calificar la eficacia de los rayos UVB en una escala del uno al cinco, también comparamos el nivel de SPF que encontramos en nuestras pruebas con el que aparece en el envase y lo tenemos en cuenta en nuestras calificaciones generales. (Consulta la descripción completa de cómo CR evalúa los protectores solares).

Sin embargo, por muy eficaz que sea un protector solar, si no te gusta su aroma o textura, probablemente no lo usarás. Por eso, nuestro panel de especialistas sensoriales evalúa objetivamente el aroma y la textura de cada protector solar y te proporciona una descripción para que puedas elegir el producto que más te guste.

Tenemos 19 protectores solares recomendados por CR con puntuaciones de 67 a 100. Muchos otros ofrecen una protección adecuada. Sin embargo, cinco productos que probamos obtuvieron puntuaciones pésimas: de 16 a 18 sobre 100. Consulta las mejores y peores opciones a continuación, además de encontrar información sobre qué considerar al comprar un protector solar.

Los mejores protectores solares en loción

Una ventaja de usar loción es que puedes ver fácilmente la cantidad que estás aplicando. Usa aproximadamente una cucharadita por cada parte del cuerpo o área que no esté cubierta con ropa: una cucharadita para la cara, la cabeza y el cuello; una para cada brazo; una para cada pierna; una para el pecho y el abdomen, y una para la espalda y la nuca. Si usas traje de baño, necesitarás aproximadamente una onza de loción para cubrir tu cuerpo. Esa es aproximadamente la cantidad que llena una copita de licor.

Coppertone Water Babies Lotion SPF 50

La Roche-Posay Anthelios Kids Lotion SPF 50

Everyday Humans Oh My Bod! SPF 50 Sunscreen Lotion

Supergoop Play Everyday Lotion SPF 50

Biore UV Aqua Rich SPF 50 Daily Moisturizer

Coppertone Every Tone Sunscreen Lotion SPF 50

Eucerin Advanced Hydration Lotion SPF 30

La Roche-Posay Anthelios Melt-In Milk Lotion SPF 60

Alba Botanica Hawaiian Lotion SPF 30 Aloe Vera

Equate (Walmart) Ultra Lotion SPF 50

Dermalogica Sport Protection Lotion SPF 50

Black Girl Sunscreen Make It Matte Gel SPF 45

Los mejores protectores solares en aerosol

Los protectores solares en aerosol son populares por su comodidad. Sin embargo, su aplicación puede ser problemática, ya que no se puede medir la cantidad con la misma precisión que con un protector solar en loción. Rociar el protector solar en las manos y luego aplicarlo en el cuerpo ayuda a asegurar una mejor cobertura. También puedes sostener la boquilla cerca de la piel y rociarla hasta que brille, luego, frota el protector solar. Nunca te rocíes el protector en la cara, ya que podría entrar en contacto con los ojos o inhalarse. En lugar de eso, rocíalo en las manos y frótalo en la cara. Los aerosoles pueden ser inflamables, así que asegúrate de mantenerte alejado de cualquier fuente de calor, como una parrilla, cuando lo uses.

Consumer Reports recomienda aplicar una loción en lugar de un aerosol en los niños, pero si decides usar uno, ten mucho cuidado al aplicarlo. Es más probable que los niños inhalen el vapor, así que lo mejor es rociarlo en tus manos y frotarlo sobre la piel de tu hijo. Como mínimo, haz que los niños cierren los ojos y la boca y giren la cabeza mientras lo rocías.

Eucerin Advanced Hydration Spray SPF 50

Black Girl Sunscreen Kids Spray & Play SPF 50

Trader Joe’s Spray SPF 50+

Neutrogena Beach Defense Water + Sun Protection Spray SPF 50

Black Girl Sunscreen Make It Glow Spray SPF 30

Sun Bum Premium Spray SPF 50

Los peores protectores solares en las pruebas de CR

Cualquier protector solar es mejor que ninguno, pero si puedes elegir, ¿por qué elegir uno que no te proteja la piel al máximo? Como demuestran nuestras calificaciones, puedes encontrar mejores opciones que estos cinco productos. Y si te gustan estas marcas, algunas incluso fabrican otros protectores solares que obtuvieron un rendimiento mucho mejor en nuestras pruebas que estos productos de mala calidad.

Black Girl Sunscreen Kids Lotion SPF 50, Coppertone Kids Tear Free Lotion SPF 50 y Soleil Toujours Clean Conscious Antioxidant Mist SPF 50 obtuvieron puntuaciones de 18, 17 y 16, respectivamente, en una escala de 100 puntos. Ofrecieron poca protección contra los rayos UVA y obtuvieron puntuaciones de SPF aceptables. Las lociones obtuvieron un SPF 13, mientras que el aerosol, un SPF 14.

La protección UVA de la loción Australian Botanical Mineral SPF 30 fue aceptable, pero obtuvo un SPF bajo, con un impactante SPF 4.

Uno de los protectores solares más caros de nuestras pruebas recibió una de las calificaciones más bajas. La crema hidratante JLo Beauty That Big Screen SPF 30, de $55 por 1.7 onzas, obtuvo una puntuación de 16 sobre 100. Obtuvo bajas puntuaciones tanto para rayos UVA como para SPF, y su SPF fue de 8.

Cómo encontrar el protector solar adecuado

Si bien la protección sobresaliente es lo primero que se debe considerar al elegir un protector solar, hay otros factores importantes a considerar.

Precio

Nuestras calificaciones incluyen el precio por envase y el precio por onza para que puedas evaluar los costos al elegir un protector solar.

Químico vs. Mineral

Todos los protectores solares con las puntuaciones más altas de CR contienen ingredientes químicos activos, como la avobenzona. Algunas personas prefieren usar un protector solar mineral (o natural), con óxido de zinc, dióxido de titanio o ambos. Sin embargo, nuestras pruebas a lo largo de los años han demostrado que los protectores solares minerales no ofrecen tanta protección contra los rayos dañinos del sol. En nuestras pruebas, los protectores solares minerales obtuvieron una puntuación de entre 18 y 55 sobre 100. Si buscas un protector solar mineral, te sugerimos elegir uno con la puntuación más alta. (Consulta los mejores protectores solares minerales).

Aroma y sensación

Para muchas personas, el aroma y la sensación del protector solar en la piel son tan importantes como la protección UV que proporciona. Por eso, además de nuestras pruebas de rendimiento, nuestros panelistas sensoriales capacitados también evalúan el aroma y la sensación de los protectores solares. Las pruebas sensoriales no se tienen en cuenta en nuestra puntuación general, ya que las preferencias de las personas son subjetivas. Por ejemplo, no podemos determinar si un protector solar con aroma tropical es mejor que uno con un aroma de playa clásico. Sin embargo, nuestros panelistas describen objetivamente el aroma y la sensación de cada protector solar que probamos para que puedas elegir el mejor producto para ti.

Preocupaciones ambientales

La mayoría de los protectores solares en nuestras calificaciones no contienen oxibenzona ni octinoxato. Estos dos ingredientes químicamente activos son filtros UV muy eficaces, pero son los que se señalan con mayor frecuencia como potencialmente dañinos para los arrecifes de coral.

¿Necesitas un protector solar distinto para la cara?

Los protectores solares faciales y las cremas hidratantes con protector solar utilizan los mismos ingredientes que filtran los rayos UV que los protectores solares corporales. Puedes usar un producto corporal en el rostro. Muchos son ligeros y se absorben rápidamente. Aun así, un protector solar facial puede ser más efectivo estéticamente. Sin embargo, muchos no son resistentes al agua. Esto puede ser importante cuando nadas o haces ejercicio al aire libre y sudas, así que revisa las etiquetas para asegurarte de comprar un producto que se ajuste a tus necesidades.

Cómo evalúa CR los protectores solares

Solo probamos protectores solares de amplio espectro con SPF 30 (el mínimo recomendado por los dermatólogos) o superior. La mayoría de los protectores solares son resistentes al agua. Sin embargo, dado que algunos protectores solares faciales están diseñados para uso diario (no solo para nadar o sudar), algunos de los que probamos no son resistentes al agua. Hemos marcado claramente cuáles lo son (y por cuánto tiempo) y cuáles no en nuestras calificaciones.

CR utiliza un protocolo de prueba basado en el que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) exige a los fabricantes de protectores solares. Al igual que con otros productos que probamos y que cumplen con estándares gubernamentales o de la industria, utilizamos esos estándares como punto de referencia y desarrollamos nuestra propia metodología para identificar diferencias en su rendimiento y ofrecer a los consumidores una evaluación comparativa.

“Compramos los protectores solares para nuestras pruebas directamente en el supermercado, como lo harían los consumidores”, dice Susan Booth, quien supervisa nuestras pruebas de protectores solares. “Usamos tres muestras de cada producto, preferiblemente con diferentes números de lote”.

Para el SPF, probamos los protectores solares en tres personas, menos de lo que exige el protocolo de la FDA, pero utilizamos un análisis estadístico para verificar nuestros resultados.

Para comprobar el SPF de los protectores solares resistentes al agua, un técnico aplica una cantidad estándar de cada protector solar en un rectángulo de 2×3 pulgadas en la espalda de cada panelista. A continuación, los panelistas se sumergen en una bañera con agua durante 40 u 80 minutos, según la afirmación de resistencia al agua del producto. (Realizamos la prueba después de la inmersión solo para protectores solares resistentes al agua, ya que si un protector solar se mantiene en la piel húmeda, debería mantenerse en la piel seca). Después, secciones más pequeñas del rectángulo se exponen a cinco o seis intensidades de luz ultravioleta de un simulador solar durante un tiempo determinado, según la rapidez con la que la piel del panelista se queme sin protección. (También utilizamos un protector solar de referencia con rendimiento comprobado para garantizar la precisión de la prueba). Aproximadamente un día después, un técnico capacitado examina las zonas en busca de enrojecimiento y determina el SPF.

La prueba de protectores solares no resistentes al agua implica los mismos pasos (aplicar el protector solar, exponer la piel a la luz ultravioleta y examinar la piel al día siguiente), excepto la inmersión en agua.

Los evaluadores sensoriales de Consumer Reports evalúan el aroma y la textura de los protectores solares.

Photo: John Walsh/Consumer Reports

Para que un protector solar se etiquete como de amplio espectro, la FDA exige que proteja contra los rayos UVA y UVB. Para comprobar la protección UVA, aplicamos protector solar en placas de plástico, las sometemos a luz UV y medimos la cantidad de rayos UVA y UVB que absorben. Esta información se utiliza para calcular nuestra puntuación UVA.

Esta prueba es similar a la prueba de longitud de onda crítica que la FDA exige a los fabricantes de protectores solares para etiquetar sus productos como de amplio espectro. Sin embargo, se trata de una prueba de aprobado/reprobado, y así como se puede pasar una prueba con una calificación A o D, algunos protectores solares ofrecen una protección mucho mejor contra los rayos UVA que otros. La prueba que utilizamos, similar a la que se utiliza en otros países, nos permite medir el grado de protección UVA que proporciona un protector solar.

Nuestras calificaciones se desarrollan a partir de los resultados promedio de todas las pruebas de SPF y UVA en un protector solar en particular, así como de la variación del SPF promedio probado en CR con respecto a lo que aparece en la etiqueta.

