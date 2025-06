Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 13 al 15 de junio

El éxito animado de DreamWorks de 2010 que ahora llega como película live action que mostrará la verdadera naturaleza de los fantásticos seres voladores que echan fuego por la boca: “How To Train Your Dragon”. El popular musical mexicano en formato de serie con la participación de Belinda, Mariana Treviño, Diana Bovio, Regina Blandón y Luis Gerardo Méndez: “Mentiras, la serie”. La comedia romántica dirigida por la coreana Celine Song y protagonizada por Dakota Johnson, Chris Evans y Pedro Pascal: “Materialists“. Y la serie documental de National Geographic que explora los curiosos comportamientos de los “marginados” del reino animal: “Underdogs”.

How To Train Your Dragon

Mason Thames como “Hiccup” en “How to Train Your Dragon”. Crédito: Universal Pictures | Cortesía

El éxito animado de DreamWorks de 2010, “How To Train Your Dragon”, llega de nuevo a los cines quince años después, pero ahora como película live action, es decir, con actores reales en cámara. El canadiense Dean DeBlois, responsable de la trilogía de animación, ejerce aquí también de director, además de guionista y productos. La mayoría de actores son jóvenes poco conocidos, salvo Gerard Butler, que retoma el papel de Stoick the Vast al que ya diera voz en los títulos previos. La trama se desarrolla en la isla de Berk, donde los vikingos y los dragones han sido enemigos durante generaciones. Pero el joven Hiccup, hijo del jefe Stoick the Vast, desafía siglos de tradición cuando entabla amistad con Toothless, un temido dragón Night Fury. Esta peculiar relación mostrará la verdadera naturaleza de estos seres voladores que echan fuego por la boca, muy distinta a la concepción que los humanos tenían de ellos, lo que pondrá en jaque a toda la comunidad vikinga.

Mentiras, la serie

“Mentiras, la serie”. Crédito: Prime Video | Cortesía

El popular musical mexicano “Mentiras” llega ahora a Prime Video en forma de serie con Belinda, Mariana Treviño, Diana Bovio, Regina Blandón y Luis Gerardo Méndez. Cuando muere Emmanuel, cuatro mujeres descubren que todas tenían una relación con él. Cada una de ellas se llama como una cantante de los años 80. Convocadas bajo un mismo techo y todas con motivos para haberlo asesinado, las cuatro deberán enfrentarse unas a otras para descubrir la verdad tras la muerte de su ex pareja.

Materialists

Lucy (Dakota Johnson), es una casamentera de éxito en Nueva York. Pero su negocio se complica cuando ella misma se ve envuelta en un triángulo amoroso con su pareja perfecta, un hombre rico y apuesto (Pedro Pascal), y su ex novio (Chris Evans), un actor fracasado que trabaja como camarero y que reaparece en su vida. Esta comedia romántica dirigida por la coreana Celine Song (“Past Lives”) llega este viernes a los cines.

Underdogs

“Underdogs.” Crédito: National Geographic | Cortesía

Prepárense para conocer a los marginados del reino animal en esta serie de National Geographic narrada por Ryan Reynolds. A través de cinco episodios, la serie explora los curiosos comportamientos de animales poco conocidos, incluso con imágenes nunca antes filmadas, como una cueva en Nueva Zelanda atestada de larvas cubiertas de moco que brillan en la oscuridad. Se estrena este domingo 15 de junio por NatGeo y ABC, y estará disponible en Disney+ y Hulu al día siguiente.

Echo Valley

Apple TV+ acaba de estrenar este thriller en el que una madre (Julianne Moore) tiene una difícil relación con su hija (Sydney Sweeney) que se complica aún más cuando la segunda aparece un día en la puerta de casa cubierta de sangre de otra persona.

Seguir leyendo:

• Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 6 al 8 de junio

• Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 30 de mayo al 1 de junio