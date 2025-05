Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 30 de mayo al 1 de junio

La nueva entrega de la saga Karate Kid que transcurre tres años después del final de la serie “Cobra Kai”: “Karate Kid: Legends”. La cinta española basada en la historia real del asesinato del ingeniero Antonio Navarro Cerdán (Álex Gadea), apuñalado hasta la muerte en un garaje de Patraix (Valencia) en agosto de 2017: “A Widow’s Game (La Viuda Negra)”. La sátira mordaz escrita y dirigida por el creador de “Succession”, que sigue a cuatro billonarios que se reúnen durante un retiro anual en medio de una crisis financiera global: “Mountainhead”. Y la película que hace un recorrido por la extraordinaria vida de Bono, en sus facetas como hijo, padre, esposo, activista y estrella del rock: “Bono: Stories of Surrender”.

Karate Kid: Legends

Nueva entrega de la saga Karate Kid que transcurre tres años después del final de la serie “Cobra Kai”. Tras una tragedia familiar, el joven prodigio del kung fu Li Fong (interpretado por Ben Wang, conocido por la serie “American Born Chinese”) se ve obligado a dejar su hogar en Pekín para mudarse a la ciudad de Nueva York junto a su madre. Mientras intenta adaptarse a su nueva vida y encajar entre sus compañeros de escuela, Li lucha por dejar atrás su pasado. Aunque evita los conflictos, los problemas lo persiguen. Cuando un nuevo amigo necesita su ayuda, Li se ve envuelto en una competencia de karate. Pero pronto descubre que sus habilidades en kung fu no son suficientes. Es entonces cuando su maestro, el sabio y experimentado Sr. Han (Jackie Chan), recurre a una leyenda del karate: Daniel LaRusso (Ralph Macchio), el Karate Kid original. Juntos, los tres unirán fuerzas para enseñarle a Li un nuevo camino en las artes marciales, fusionando el kung fu y el karate en una técnica única, que lo preparará para el enfrentamiento definitivo. Estreno en cines.

A Widow’s Game (La Viuda Negra)

Película española basada en la historia real del asesinato del ingeniero Antonio Navarro Cerdán (Álex Gadea), apuñalado hasta la muerte en un garaje de Patraix (Valencia) el 16 de agosto de 2017. La viuda, la enfermera ‘Maje’ (Ivana Baquero), con la que se había casado menos de un año antes, y su amante y compañero de trabajo Salva Rodrigo (Tristán Ulloa) se convierten en sospechosos para la veterana inspectora de homicidios Eva Torres (Carmen Machi). Ya disponible en Netflix.

Mountainhead

HBO estrena este sábado una sátira mordaz escrita y dirigida por el creador de Succession, que debuta aquí como director de largometrajes. La historia sigue a cuatro billonarios tecnológicos que se reúnen durante un retiro anual en medio de una crisis financiera global. Se verán envueltos en una serie de intrigas que incluyen el uso de inteligencia artificial, deepfakes y planes para influir en gobiernos. El elenco incluye a Steve Carell, Jason Schwartzman, Cory Michael Smith y Ramy Youssef.

Bono: Stories of Surrender

A partir de su espectáculo unipersonal “Stories of Surrender: An Evening of Words, Music and Some Mischief…”, Bono recorre su vida extraordinaria, compartiendo las experiencias, la familia, los amigos y la fe que lo han desafiado y sostenido las últimas décadas. También revela historias personales sobre su recorrido como hijo, padre, esposo, activista y estrella del rock. La película incluye imágenes inéditas de la gira, y muestra a Bono interpretando canciones icónicas de U2. Disponible en Apple TV+.

And Just Like That…

Vuelve la serie de Sarah Jessica Parker y sus amigas de “Sex and the City” en una tercera temporada de 12 episodios con capítulos nuevos cada jueves en HBO Max hasta su final el 14 de agosto.

