Horóscopo de hoy de Nana Calistar 13 de junio de 2025

LEO

Nada de andar rogando ni mendigando amor, estas en una etapa en la que se te caerá la venda de los ojos y verás con claridad ciertas verdades que habías ignorado. Algunas de ellas serán duras e incluso imperdonables, pero deberás tomarlas con calma y pensar con serenidad qué camino necesitas seguir para sentirte en paz contigo, este es el momento de darte permiso para ser tú, sin filtros ni disfraces, si a alguien no le agrada tu verdadera esencia, que se haga a un lado, ya cambiaste demasiado para complacer a los demás y eso solo te ha alejado de tu autenticidad.

Cuida más tu imagen y el entorno que te rodea, podrías encontrarte con enfrentamientos o situaciones tensas, recuerda que nadie merece tus lágrimas, así que deja de dramatizar por quienes no lo valen, si alguien te traiciona, ni te rebajes ni llores: solo di “next” y sigue adelante con más carácter que nunca. No temas a lo desconocido ni a los retos que se te presenten, porque justo de ahí saldrán las oportunidades para mejorar tu economía y multiplicar tus ingresos. Que ladren los demás, eso solo indica que estás avanzando.

Noticias de una expareja podrían aparecer de la nada y sacudirte emocionalmente y ojo: ten mucho cuidado con los amores de una noche, podrías involucrarte más de lo que planeabas y luego será difícil soltar, aprende a proteger tu corazón sin dejar de disfrutar, pero también sin entregarte tan fácil.

VIRGO

Podrías descubrir una infidelidad dentro de una amistad o vivir una situación complicada relacionada con tu corazón, tus finanzas o un posible viaje, has estado dándole muchas vueltas a la cabeza, y hay días en los que la tristeza parece ganarte, pero no olvides que la vida es una y viniste a vivirla, no a sufrirla, deja de esperar demasiado de personas que, al final, solo te traen dolores de cabeza y decepciones, sé fuerte y no te detengas por nada ni por nadie, has superado pruebas muy difíciles y has salido adelante como solo tú sabes hacerlo, que nadie te derrumba fácilmente, y tú conoces bien las estrategias para mantenerte firme sin importar lo que venga.

Se presentarán amores pasajeros que podrían confundirte, y tus cambios de humor te podrían llevar a abandonar sueños importantes, no lo permitas. Un amor fuerte y verdadero está cerca, llegará cuando menos lo esperes, y con él vendrán paz, estabilidad y mucho crecimiento personal. Recuerda que todo lo que desees lo puedes lograr si te mantienes enfocado, cuida tus relaciones y aprende a distinguir entre amigos de verdad y los que solo aparecen cuando hay fiesta o diversión, los verdaderos amigos son los que están cuando más los necesitas, no lo olvides.

LIBRA

No andes contando tus planes ni tus sueños a todo el mundo, porque hay personas muy envidiosas a tu alrededor que podrían sabotear tus logros sin que te des cuenta, a veces el amor no es como lo imaginaste, pero saldrás adelante con tu fuerza interior y tu capacidad para adaptarte, no te desanimes si algo no funciona como esperabas, lo importante es seguir caminando y aprender de cada experiencia. Es momento de concentrarte en ese proyecto o negocio que has traído en mente desde hace tiempo, si realmente quieres que se haga realidad, empieza ya, nada de postergar. Ponte metas a corto plazo para ir viendo avances concretos. Vienen días en los que deberás tener tu mente enfocada en lo que realmente te deja frutos y te hace crecer.

Tienes un carácter fuerte y una intensidad para vivir que te hace especial, esa energía te ha llevado a ser alguien único, así que agradece lo que tienes y todo lo que has conseguido hasta ahora, sin embargo, en el amor, convendría bajar un poco la guardia, no siempre se trata de tener la razón, sino de construir algo duradero y sincero.

Ten cuidado con tu forma de hablar o actuar con quienes te rodean, estas cambiando y no todos entienden ese proceso, podrías herir sin querer a personas que sí te valoran, deja de perder el tiempo con tonterías y enfócate en todo aquello que aún te falta por lograr, la vida te pondrá frente a muchas oportunidades, pero dependerá de ti saber distinguirlas y aprovecharlas al máximo.

ESCORPIO

Vienen cambios de actitud muy marcados y necesarios, ha llegado el momento de dar un giro completo a tu vida: ya no puedes seguir perdonando errores que se repiten ni aceptando migajas donde mereces abundancia, se más firme con lo que deseas, necesitas y esperas del mundo, porque solo así empezarás a recibir lo que realmente mereces. La vida te va a compensar de muchas maneras, pero necesitas moverte, ponerte en acción y terminar de definir eso que tienes a medias, tienes todo para cumplir tus metas y salir adelante, pero si te distraes o bajas la guardia, podrías dejar pasar oportunidades valiosas, hay una meta que solo tú sabes cuánto significa para ti, no la pierdas de vista.

Cuídate de problemas de salud, especialmente infecciones o situaciones relacionadas con un viaje que podría no salir como planeabas, es momento de pensar más en ti y en lo que necesitas para estar en equilibrio emocional y físico, grandes lecciones están por venir, así como noticias que has estado esperando desde hace tiempo. Recuerda que lo más importante ahora eres tú, hay días en los que querrás rendirte, pero no lo hagas, si el camino se puso difícil es porque estás cerca de una transformación poderosa a veces, el universo te sacude fuerte antes de darte lo que tanto anhelas.

Aprende de cada experiencia, por buena o mala que parezca, adopta una actitud más firme, decidida y hasta un poco más feroz si es necesario, no es cuestión de volverte frío, sino de proteger tu energía y caminar con más fuerza hacia lo que te corresponde.

ARIES

Es momento de soltar cargas que no te corresponden, no puedes seguir responsabilizándote de los errores de los demás, cada quien debe asumir las consecuencias de sus actos, aprende a decir “hasta aquí”, y deja que cada quien viva su proceso, que hablen, que digan lo que quieran; tú sigue avanzando mientras no te afecte, recuerda que muchos solo abren la boca porque tienen lengua, no porque tengan razón.

Abre tu corazón a quien realmente te valora y empieza una nueva etapa en la que puedas crecer y avanzar, nunca es tarde para luchar por tus sueños, y ahora se marca el cierre de un ciclo que te ha dejado muchas lecciones, vienen sorpresas y cambios positivos que te llevarán a mejorar en todas las áreas de tu vida, pero será clave mantener los pies en la tierra.

Dios o el universo te enviará señales muy claras, así que mantente atento, porque tendrás oportunidades que no debes dejar pasar, no permitas que la soberbia o el orgullo te alejen de lo que realmente te importa a veces te aferras a lo que escuchas sin comprobarlo, y eso puede dañarte, si no lo ves con tus propios ojos, no lo creas tan fácilmente… a menos que venga de una fuente confiable. Se aproxima una experiencia intensa, posiblemente un amor de una sola noche, que moverá algo dentro de ti, tómalo como lo que es: una experiencia, no te claves si no hay bases reales, pero tampoco cierres las puertas si algo genuino quiere florecer. Enfócate en lo que sí depende de ti, y deja de preocuparte tanto por lo que los demás piensen, es tu momento, tu historia y tu decisión.

TAURO

La vida te va a recompensar por todo lo bueno que has hecho, pero también te mostrará las consecuencias de tus errores, se acercan nuevas amistades que podrían abrirte puertas, aunque también una traición se asoma disfrazada de cercanía, tranquilo, quien no tiene buenas intenciones solo se alejará solo, con la cola entre las patas. Tendrás grandes oportunidades en el área de los negocios o proyectos personales, pero será fundamental que aprendas a pedir ayuda o consejos en lo que no dominas del todo a veces tu carácter tan terco te impide avanzar más rápido, deja el orgullo a un lado y escucha a quienes ya pasaron por donde tú apenas estás comenzando.

Evita dejarte llevar por chismes y comentarios malintencionados, muchas veces te afectan más de lo que crees y te roban energía, se vienen días de muchos cambios, y será necesario que desarrolles una fortaleza emocional aún mayor, no te preocupes tanto por lo que se dice, enfócate en lo que haces. Aprende a valorar a quien está a tu lado con sinceridad, si sigues esperando a que el amor perfecto llegue sin errores ni defectos, podrías perder a alguien que sí está dispuesto a darte lo mejor, no dejes que el orgullo o la costumbre se interpongan en lo que podría ser algo muy bueno para ti.

Este es un momento ideal para reflexionar sobre tu vida y las decisiones que has tomado, cada experiencia ha sido una lección, y ahora sabes qué errores no quieres volver a repetir, es tiempo de madurar y actuar con más visión, has malgastado tiempo en cosas y personas sin valor, pero estás a tiempo de redirigir tu camino y enfocarte en lo que realmente vale la pena.

GÉMINIS

Cuida mucho tu energía, porque podrías estar rodeado de envidias o personas que, sin que lo notes, te están cargando de malas vibras, es un buen momento para hacer limpias emocionales y alejarte de quienes no suman, también podrías sentirte más sensible o agotado de lo habitual, y eso es señal de que algo no está fluyendo bien a tu alrededor. En el ámbito laboral, vienen grandes oportunidades que podrían marcar un antes y un después en tu desarrollo profesional, un viaje importante se asoma, y con él la posibilidad de cumplir un sueño que llevas tiempo acariciando, no dejes que el miedo o la indecisión te frenen: estás en el momento justo para atreverte.

Tu nobleza y tu transparencia te hacen destacar, pero también pueden ponerte en riesgo frente a personas que solo buscan aprovecharse de ti, no te acostumbres a nadie ni entregues tu lealtad tan rápido, sobre todo si no recibes lo mismo a cambio, vive tu presente y aprende a soltar lo que ya no te corresponde. Es tiempo de cortar con todo lo que te estorba: hábitos, relaciones o pensamientos que te frenan, no dejes que nadie te manipule o te haga sentir menos, eres más fuerte de lo que crees, y tienes el talento y la inteligencia para lograr cualquier cosa que te propongas.

Confía en ti, en tu intuición y en tus capacidades, que hablen, que critiquen… al final, quien tiene luz propia siempre incomoda a quienes viven en la sombra a esos que quieren verte caer, mándales bendiciones y sigue brillando: nada los hará sentir más pequeños que verte triunfar.

CÁNCER

No tengas miedo a lo nuevo ni a los cambios que se avecinan, porque aunque al principio puedan desconcertarte, te llevarán a resultados mucho más positivos, estas entrando en una etapa donde muchas de tus metas comenzarán a tomar forma, y tendrás la oportunidad de cerrar ciclos que ya no te aportan nada, recuerda que lo desconocido muchas veces es justo lo que necesitabas.

Vienen noticias inesperadas que renovarán tus esperanzas y te devolverán las ganas de seguir luchando por ese sueño que a veces parece lejano, pero que sigue muy vivo en tu corazón. La familia jugará un papel muy importante en estos días, así que valora su compañía y el respaldo que siempre han tratado de darte, incluso cuando no lo ves claramente. Has comenzado un proceso de limpieza emocional y eso es lo mejor que puedes hacer, alejarte de personas falsas, de amistades que no te aportan nada y solo te hacen sentir menos, será un gran paso hacia tu bienestar, no sigas dando segundas oportunidades a quienes ya demostraron que no saben valorarte, esta vez, piensa primero en ti.

También es momento de aprender a ser más firme con quienes te critican sin motivo o desean tu fracaso, no se trata de ser cruel, sino de establecer límites sanos, la vida te está dando señales muy claras para que te enfoques en lo que te llena el alma y dejes atrás lo que solo te drena. Cuidado con temas financieros, podrías enfrentar pérdidas de dinero o gastos inesperados que deberás solucionar con rapidez para evitar que se acumulen los problemas, organízate mejor, evita gastar por impulso y enfócate en invertir tu tiempo y energía en lo que realmente vale la pena.

SAGITARIO

Si ya tienes pareja, es momento de dejar de darle vueltas y ser sincero contigo mismo y con esa persona, no busques fuera lo que ya tienes; la fidelidad es un camino de doble sentido, y para recibirla, debes estar dispuesto a ofrecerla con la misma intensidad, la confianza es la base que fortalecerá o romperá lo que construyen juntos, sin embargo, hay señales de celos y cierta inseguridad que podrían afectar la relación, evita atosigar o limitar la libertad de tu pareja, porque eso puede generar más distancia o resentimientos, no siempre la infidelidad es física; a veces ocurre con palabras o actitudes, mantén la comunicación abierta y sincera para evitar malos entendidos.

En lo económico, tienes la capacidad de generar ingresos extra, solo necesitas organizarte y planificar bien tus gastos, no te desanimes si algún proyecto o idea se cancela; toma esas experiencias como lecciones para hacerlo mejor en el futuro, recuerda que la perseverancia es clave para lograr tus metas. Tu salud podría presentar algunas molestias, especialmente en el estómago y músculos, cuida tu alimentación, evita irritantes y busca momentos para relajarte y descansar, la rutina puede hacer que pierdas el entusiasmo, así que no permitas que la monotonía arruine lo que has construido.

Si tienes pareja, cuida lo que dices y cómo lo dices, porque una lengua suelta podría complicar la relación, no pidas ni exijas algo que tú mismo no estés dispuesto a dar, los celos y las dudas solo son obstáculos que pueden amargar tus días si no los controlas.

CAPRICORNIO

Si estás en una relación y has sentido que las cosas se han complicado últimamente, recuerda que no todo puede ser siempre fácil ni perfecto, este es un buen momento para cambiar tu forma de pensar y tratar de ponerte en los zapatos de tu pareja, la comunicación abierta y el respeto mutuo serán la clave para fortalecer el amor y superar cualquier obstáculo. Si estás soltero o soltera, no sientas la presión de dar explicaciones sobre tu estado, disfruta la libertad que tienes y los momentos que la vida te regala, es probable que surja un encuentro pasional con alguien cercano, como una amistad, pero la recomendación es no dejar que ese fuego se convierta en algo más serio, vive el presente con intensidad sin complicaciones.

En el plano económico, podrías experimentar cambios importantes, una buena noticia es que tienes la posibilidad de salir de una deuda gracias a un ingreso extra inesperado, sin embargo, es crucial que seas prudente: no gastes más de lo que tienes ni inviertas en cosas que no te traerán beneficios reales a largo plazo. Recuerda que quien se ausenta corre el riesgo de ser olvidado, así que si quieres conservar a alguien importante en tu vida, es fundamental que estés presente y no desaparezcas sin aviso, la constancia y la atención en tus relaciones personales marcarán la diferencia. Este es un momento para tomar decisiones maduras, tanto en el amor como en el trabajo, mantén los pies en la tierra y el corazón abierto, porque vienen días de estabilidad si sabes manejar bien las situaciones.

ACUARIO

En el amor, el panorama puede ser un poco complicado en este momento, lo más importante es que priorices tu bienestar y tu crecimiento personal antes que gastar energías en alguien que, lejos de apoyarte, podría poner en riesgo tus sueños y tu libertad, no permitas que nadie limite tu individualidad ni te haga perder el rumbo. Las oportunidades tienen fecha de caducidad, y a veces te aferras demasiado a tu orgullo, lo que dificulta que aceptes segundas oportunidades o perdones, recuerda que guardar rencores solo te pesa a ti y puede cerrar puertas importantes en tu camino, aprender a perdonar no significa olvidar, sino liberarte para avanzar con más ligereza.

A veces tiendes a ser demasiado confiado y a creer en personas que te han fallado repetidamente, es momento de ser más cauteloso y desconfiar hasta de tu propia sombra, porque las decepciones vienen cuando das todo sin recibir nada a cambio. No malgastes tu tiempo ni tu energía con quienes no lo merecen. En el área financiera, podrías enfrentar una pequeña crisis o racha difícil donde el dinero parece escaso y hay que apretarse el cinturón, sin embargo, esta etapa será breve, ten presente que, aunque eres de los que disfrutan gastar en caprichos y cosas innecesarias, ahora es vital administrar mejor tus recursos para salir adelante sin problemas.

Este es un momento para enfocarte en tu crecimiento personal y aprender a ser más prudente, tanto en el amor como en las finanzas, si lo haces, pronto verás cómo la estabilidad regresa a tu vida y nuevas puertas se abren para ti.

PISCIS

Prepárate para detectar y enfrentar a personas falsas y convenencieras, porque podrías toparte con varias de ellas en estos días, no te tomes todo tan a pecho ni dejes que la actitud de los demás desestabilice tu paz interior, aprende a poner límites con claridad, sin necesidad de entrar en dramas, no todos merecen tu energía ni tu atención. Hay cierta tensión con una persona cercana, alguien que podría enamorarse de ti sin que tú compartas los mismos sentimientos, se honesto desde el principio para no herir a nadie ni crear falsas expectativas, no es momento de confundir amistad con cariño romántico, mantén las cosas claras antes de que la situación se complique. En lo laboral, vienen cambios que podrían sacarte de la rutina a veces te quejas de lo monótono de tu trabajo, pero si no haces nada por cambiarlo, seguirás atrapado en lo mismo, si ya no te sientes a gusto, busca nuevas opciones, pero sé inteligente: no dejes lo que tienes hasta asegurar algo mejor.

Tu carácter puede volverse algo irritable y eso podría afectar tu relación con personas importantes, no permitas que un mal humor te lleve a decir o hacer cosas de las que después te puedas arrepentir, cuida tu temperamento y canaliza tu energía en algo que te apasione. En temas del corazón, antes de exigir una pareja ideal, asegúrate de estar ofreciendo lo mismo a veces te vuelves muy exigente sin darte cuenta de que también debes trabajar en ti, recuerda: amor propio primero, lo demás llega por añadidura.