Cientos de miles de estadounidenses se unieron a más de 2,000 protestas a lo largo y ancho de Estados Unidos, con el lema: “No queremos reyes” en contra de la administración del presidente Donald Trump, a quien muchos ya califican como un “aspirante a dictador”.

En Los Ángeles los participantes de las marchas también repudiaron la presencia de agentes de ICE, particularmente en el sur de California, donde realizaron redadas de inmigrantes en la ciudad de Whittier, Downey, en centro de la ciudad y otras comunidades mayormente latinas.

“Trump y su gobierno están queriendo destruir todas las instituciones que pueden hacerle contrapeso”, dijo María Elena Sarabia, una catedrática de Los Ángeles. “No podemos permitirles que destruyan la democracia de Estados Unidos y que él se convierta en un reyecito”.

Durante el día las manifestaciones se mantuvieron pacíficas.

“ICE out of L.A!” “Whose streets?” “Our streets!” “Chi*nga tu MAGA” (¡Fuera ICE de Los Ángeles! ¿De quién son las calles? ¡Las calles son nuestras! ¡Chinga tu MAGA!” fueron parte de los cantos de repudio al gobierno.

Convocados por el movimiento 5051 en las escalinatas del edificio del Ayuntamiento de Los Ángeles y frente al Grand Park, – estaba custodiado por alguaciles sobre la calle Spring y policías de LAPD entre las calles Main y Temple-, decenas de miles de personas lanzaron sus gritos de protesta.

¡Alto a las redadas!

“¡Alto a las redadas! ¡Alto al terror!” exclamó Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).

Salas dijo que, en el momento de su discurso, en toda la ciudad los inmigrantes estaban siendo “detenidos, arrestados y desaparecidos ilegalmente” por toda la ciudad de Whittier.

“Estaban recogiendo a trabajadores de lavado de autos y vigilando las calles”, agregó. “¡Esto tiene que parar! ¡Y tenemos que decirlo tan alto que se oiga hasta Washington, D.C.!”

CHIRLA, una de las organizaciones de derechos de los inmigrantes más grandes de Estados Unidos fue acusada falsamente en una carta del senador republicano Josh Hawley, presidente del Subcomité Senatorial de Crimen y Antiterrorismo, en la que expresa su “preocupación” por el presunto papel de CHIRLA en las recientes protestas en Los Ángeles.

“Nuestra misión se basa en la defensa no violenta, la seguridad comunitaria y los valores democráticos”, respondió Salas.

Los manifestantes portaron banderas y carteles.

“No nos dejaremos intimidar por apoyar a las comunidades inmigrantes y documentar la forma inhumana en que nuestra comunidad está siendo atacada mediante redadas, arrestos y detenciones inconstitucionales e ilegales, y el atentado contra nuestros derechos amparados por la Primera Enmienda”, dijo.

Padres y madres con sus hijos, inmigrantes de toda Latinoamérica, blancos, asiáticos y afroamericanos, cristianos y judíos y nativos americanos, gentes que representan la multietnicidad y razas de Los Ángeles salieron a defender a la comunidad latina.

“Nosotros estamos siendo el chivo expiatorio del odio y racismo que emana desde Stephen Miller, Donald Trump y todos los blancos supremacistas del culto demoniaco llamado MAGA”, manifestó Juan Carlos “N”, un profesor de historia.

“Donald Trump es un fallido aspirante a dictador, y nosotros, que somos el pueblo, lo vamos a detener en las calles”, añadió. “Él quiere destruir la democracia”

“Poder a la gente, no a los reyes”

El reverendo Michael Jones, vicepresidente de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color, (NACCP) y presidente del Comité de Reparación Legal y Derechos Civiles de dicho organismo viajo desde Baltimore, Maryland “para solidarizarme con nuestros hermanos y hermanas inmigrantes y refugiados”.

Jones dijo que la realidad presente de Estados Unidos no es solo un problema de California, sino un problema de derechos humanos. A

Varias manifestaciones se reportaron en DTLA y otras ciudades del sur de California. Crédito: AP

Para ser claro, dijo que las fronteras fueron hechas por hombres, pero la dignidad fue otorgada por Dios.

“Rechazamos la violencia de las leyes migratorias injustas. Rechazamos las actividades ilegales de las redadas de inmigración, las redadas nocturnas y las detenciones que tratan a las personas como propiedad”, dijo.

“Rechazamos las jaulas para niños, las familias destrozadas y la cruel idea de que algunas vidas valen menos que otras”.

Enfatizó que el “5051” es más que un simple número.

“Es un mensaje: sin reyes ni amos, solo libertad. Sin reyes ni amos, solo libertad”, y recordó que una vez Ella Baker dijo: “Las personas fuertes no necesitan líderes fuertes, y no estamos aquí esperando héroes. Somos quienes hemos estado esperando. Cuando la gente se moviliza, los sistemas cambian. Y cuando la gente se une, el cambio no solo es posible, sino inevitable. Y como dijo Angela Davis: ‘Ya no acepto lo que no puedo cambiar. Estoy cambiando lo que no puedo aceptar’”.

Pudo estallar la violencia

Un camión escoltado por un grupo de nativos americanos del sur de California inició la marcha hacia el sur de la calle Spring, pero, en la intersección de la calle Primera, un joven afroamericano vociferaba que “como ciudadano estadounidense” estaba en contra de la marcha. Se colocó de frente al camión y no lo dejaba avanzar, hasta que el pastor Stephen “Cue” Jn-Marie dialogó con él y lo apartó del camino.

“Yo soy MAGA. Trump es nuestro presidente”, dijo el adolescente quien no quiso identificarse. “Yo apoyo a la gente americana, sin importar su raza. No soy racista”.

Las numerosas manifestaciones en el sur de California se extendieron a Long Beach, Santa Mónica, Torrance y otros lugares del condado de Los Ángeles y el condado de Orange.

Las calles de la zona estaban cerradas y muchas rutas de autobús estaban interrumpidas. La autopista Hollywood (101) permaneció abierta en el centro, aunque las rampas de entrada y salida estaban cerradas para impedir el acceso de los manifestantes.

La marcha contó con diversas banderas y carteles de protesta, y un gran globo que representaba al presidente Donald Trump como un bebé con pañal.

“We are the Constitution” (Nosotros somos la Constitución) fue el cartel que creo Juan Rodríguez, un veterano de guerra nacido en Guayaquil, Ecuador.

“Aquí no queremos reyes. El poder es de la gente y hemos venido a enseñar esta ciudad y este país que cuando la gente se une y se levanta hay poder. Y no vamos a dejar que nos hagan ver como criminales”, dijo.

“Despertaron al gigante”

Jordán González, hijo de padres mexicanos de Guadalajara, Jalisco, quien enarbolaba la bandera estadounidense frente a la enorme pancarta de “NO KINGS” (NO REYES) manifestó que, si tuviera la oportunidad de tener de frente al presidente y a su asesor Stephen Miller les diría: “No saben con quién se metieron. Han levantado a un gigante que estaba dormido y no se la van a acabar”.

A su lado, Francisco Zamora, pastor y fundador de la Iglesia Modus Church en la ciudad de Montebello, denunció que el clima de terror causado por ICE ha propiciado que solamente cinco personas han acudido a los servicios religiosos.

“Vamos a resistir porque tenemos un Dios que camina con los pobres, con los marginados, con los inmigrantes. Jesucristo fue inmigrante. La Biblia nos habla de Dios y el cuidado por aquellos que caminan en los márgenes de la sociedad”, subrayó.

Hasta las 4:00 pm el Departamento de Policia de Los Ángeles (LAPD) no había reportado ningún arresto.

Quince minutos antes se había emitido una orden de dispersión para todas las personas ubicadas en la calle Alameda al sur de Aliso y al norte de la Avenida Temple.

A las 5:20 pm, la policía usó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes cerca del Edificio Federal en el centro de Los Ángeles.